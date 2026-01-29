ARÉNA - PODCASTOK
Marco Rubio amerikai külügyminiszter sajtóértekezletet tart az ASEAN-országok külügyminiszteri találkozóján Kuala Lumpurban 2025. július 10-én.
Nyitókép: MTI/AP/AFP pool/Mandel Ngan

Amerikai külügyminiszter: csak az USA szavatolhatja Ukrajna biztonságát

Infostart

Az Egyesült Államok külügyminisztere, Marco Rubio bejelentette, hogy a partnerek jelenleg Ukrajna biztonsági garanciáiról tárgyalnak. Ezek a garanciák magukban foglalhatják brit és francia katonák Ukrajnába küldését, amerikai logisztikai támogatással.

Marco Rubio hangsúlyozta, hogy amerikai biztonsági mechanizmus nélkül ezek a garanciák nem érnek semmit. Elmondása szerint általános egyetértés van abban, hogy Ukrajna jövőbeli biztonságát csak úgy lehet garantálni, ha európai katonák (például brit és francia egységek) vannak jelen a terepen, miközben az Egyesült Államok háttértámogatást nyújt (logisztika, védelem, elrettentés) – közölte a hirado.hu az Ukrán Nemzeti Hírek (UNN) beszámolója alapján.

A külügyminiszter úgy fogalmazott: „A biztonsági garanciák valójában amerikai biztonsági mechanizmust jelentenek. Nem becsülöm le az európai országok készségét, hogy csapatokat küldjenek, de amerikai biztonsági háttér nélkül ez nem működik.” Marco Rubio szerint az erős amerikai szerepvállalásra azért van szükség, mert

a NATO európai tagjai az elmúlt 20–30 évben nem fektettek eleget saját védelmi képességeikbe, ám reményei szerint ez a jövőben változni fog.

Az amerikai külügyminiszter korábban igyekezett eloszlatni azokat az aggodalmakat, hogy a Trump-kormány gyengítené a NATO-t, ugyanakkor ismét hangsúlyozta, hogy a szövetséges országoknak többet kellene költeniük védelemre.

Amerikai külügyminiszter: csak az USA szavatolhatja Ukrajna biztonságát

