Csődöt jelentett az egyik legrégebbi német fogadó

Németország egyik legrégebbi fogadója, a Bonn Plittersdorf kerületében található Schaumburger Hof alapítása után több mint 270 évvel csődöt jelentett és bezárt a Bild című újság jelentése szerint.

A csődöt a koronavírus-járvány, az emelkedő minimálbér és a magas energiaárak okozták.

A fogadó története 1755. március 31-én kezdődött. Egy akkori szőlősgazdának az az ötlete támadt, hogy nagy lóistállókat építsen a Rajna partján álló kocsmája mellé. Az elképzelés sikeresnek bizonyult, és egyre népszerűbb lett, kezdetben különösen a vontatók körében, akik lovakkal húzták a hajókat a folyón fölfelé.

A fogadóban számos ismert ember megfordult, így például a híres német filozófus, Friedrich Nietzsche, valamint a földrajztudós, természettudós és felfedező, Alexander von Humboldt.

Heinrich Heine is itt szállt meg, aki lelkesen írt a „hársfákkal szegélyezett teraszról.” 1948 szeptember 5-én itt ülésezett az a tanács, amely megfogalmazta a Német Szövetségi Köztársaság alaptörvényét, amelyet nyolc hónappal később fogadtak el.

Miután a szövetségi kormány Berlinbe költözött, az észak-rajna-vesztfáliai épület több évre bezárt, amíg magánbefektetők a 2000-es években újra megnyitották.

(A nyitókép illusztráció.)