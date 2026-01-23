Amerikai vízió Gázára: ezek épülhetnének a romok helyén

Az Egyesült Államok lakótornyokat, adatközpontokat és tengerparti üdülőket építene a Gázai övezet romjai helyén. A mestertervként emlegetett újjáépítési tervet Donald Trump amerikai elnök veje, Jared Kushner üzletember és befektető adta elő a davosi Világgazdasági Fórumon, a Trump-féle Béketanács aláírási ceremóniáját követően – írja a Reuters, amit a 24.hu szemlézett.

A látványtervek egy Dubajra vagy Szingapúrra emlékeztető, felhőkarcolókkal teli mediterrán tengerpartot ábrázoltak. A tervek szerint az újjáépítés Rafah városában kezdődne, amely jelenleg teljes izraeli katonai ellenőrzés alatt áll.

Kushner elmondta: kezdetben egy szabad és egy Hamász által ellenőrzött zóna kialakítását tervezték, ám később úgy döntöttek: átfogó újjáépítési koncepciót dolgoznak ki. Az üzletember szerint ez „katasztrofális sikerre” van ítélve.

A bemutató nem szólt olyan kulcskérdésekről, mint a tulajdonjogok vagy a háború során otthonukat, vállalkozásaikat és megélhetésüket elvesztő palesztinok kártalanítása. Arra sem adtak választ, hol élnének az elűzött lakosok az újjáépítés idején. Kushner nem nevezte meg a projekt finanszírozóit sem, miközben az első lépés a mintegy 68 millió tonna törmelék és háborús rom eltakarítása lenne – olvasható.

Kushner közölte, hogy a következő hetekben Washingtonban konferenciát tartanak, ahol a magánszektorból érkező befektetőket jelentik be. A bemutatott diák szinte teljesen megegyeztek azokkal, amelyek decemberben kiszivárogtak a Wall Street Journalhez. A lap akkor arról számolt be, hogy az Egyesült Államok a projekt 20 százalékát „horgonybefektetésként” finanszírozná. Trump pedig már tavaly februárban megosztott egy AI-jal generált videót arról, hogyan is nézhetne ki az amerikai segítséggel újjáépített Gázai Riviéra – igaz, mint utóbb kiderült, a videó készítője szatírának szánta a filmet.