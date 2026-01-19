ARÉNA - PODCASTOK
Iráni rendszerellenes tüntetők.
Nyitókép: X / ???? ????

Totális háborúval fenyegetőzik az iráni elnök

Infostart / MTI

Maszúd Peszeskján óva intette az Egyesült Államokat az ország legfőbb vallási és politikai vezetője, Ali Hamenei megtámadásától vasárnap.

"Bármilyen agresszió országunk legfőbb vezetőjével szemben egyet jelentene az iráni nemzet elleni totális háborúval" - írta Peszeskján az X-en.

Az iráni államfő egyben a hazája elleni nemzetközi szankciókat tette fellelőssé az országot sújtó gazdasági válságért. Ha az irániaknak nehézségekkel és problémákkal kell szembenézniük az életükben, akkor ez elsősorban "az Egyesült Államok kormánya és szövetségesei hosszú évek óta tartó ellenségeskedésének és embertelen szankcióinak" köszönhető - hangoztatta.

Donald Trump amerikai elnök a Politico című hírportálnak nyilatkozva úgy fogalmazott, hogy "eljött az ideje, hogy Iránnak új vezetése legyen".

Iránban december végén kezdődött országos tüntetési hullám az elszabaduló infláció miatt, amely rövid idő alatt kormányellenes megmozdulásokká vált. Az erőszaknak már több ezer halálos áldozata lehet.

