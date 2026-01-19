Rendkívüli állapotot hirdettek két latin-amerikai országban is

Chile: harc az erdőtüzek ellen

Gabriel Boric chilei elnök természeti katasztrófahelyzetet hirdetett az ország két déli régiójában az erdőtüzek miatt, amelyek esti közlés szerint már mintegy 50 ezer ember kimenekítését tették szükségessé. Az államfő este 18 halálos áldozatról is beszámolt, és éjszakai kijárási tilalmat rendelt el a leginkább sújtott térségekben.

Az erdőőrök és a tűzoltók 19 tűzzel küzdenek az országban, ebből 12 Nuble és Biobío tartományokban lángol, mintegy 500 kilométerre délre a fővárostól, Santiagótól. A helyi televízió által sugárzott képek szerint a lángok lakott területeket érintettek, különösen Penco és Lirquén városokat Biobío tartományban, ahol mintegy 60 ezer ember él. Az utcákon kiégett autók láthatók.

Este Luis Cordero, a közbiztonságért felelős miniszter már 50 ezer kitelepítettről számolt be.

Boric elnök közölte azt is, hogy a legfrissebb információik szerint legalább 300 épület veszett oda a tűzben, de a tényleges szám ennek a többszöröse is lehet.

Guatemala: a háború bandák ellen

Guatemala elnöke rendkívüli állapotot hirdetett az országban, hogy megnövelje a hatóságok hatáskörét a bandákkal szemben, amelyek az elmúlt napokban nyolc rendőrt megöltek és több börtönt is elfoglaltak az országban.

A támadások, lázadások és túszejtések három börtönben történtek, válaszul a hatóságok döntésére, hogy a bűnszervezetek vezetőit egy szigorúan őrzött börtönbe szállítják át, és arra, hogy a hatóságok nem voltak hajlandók visszavonni ezt a döntést. „Úgy döntöttem, hogy a guatemalaiak védelmének és biztonságának szavatolása érdekében 30 napos rendkívüli állapotot hirdetek az egész országban, amely ma (vasárnap) lép hatályba” – jelentette be Bernardo Arevalo államfő.

Ez az intézkedés felfüggeszt bizonyos alkotmányos garanciákat, mint például a gyülekezési és tüntetési jogot, és lehetővé teszi a bírói parancs nélküli letartóztatásokat és kihallgatásokat. Az intézkedést most a parlamentnek kell ellenjegyeznie, ahol az ellenzék rendelkezik többséggel. Az államfő azt is bejelentette, hogy a rendőrség átvette az irányítást a három börtön felett, ahol a bandatagok szombat óta 46 embert tartottak túszul.

„A három börtönben, ahol a bűnözők lázadtak, helyreállt az állam teljes ellenőrzése, és most térdre kényszerültek egy erős állam előtt, amely tiszteletben tartja és betartatja a törvényt” – jelentette ki Arevalo.

A Barrio 18 és a Mara Salvatrucha bandák, amelyeket az Egyesült Államok és Guatemala terroristának minősít, guatemalai területek ellenőrzéséért versengenek, ahol kereskedőket, fuvarozókat és egyszerű polgárokat zsarolnak. Akik nem hajlandók fizetni, azokat meggyilkolják. Gyilkossággal, zsarolással és kábítószer-kereskedelemmel vádolják őket.

Szombat reggel óta a bandák tagjai 45 őrt és egy pszichiátert ejtettek túszul az ország három börtönében, hogy kikényszerítsék a vezetők átszállítását a kevésbé szigorú börtönökbe.