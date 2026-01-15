ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.92
usd:
331.76
bux:
120674.21
2026. január 15. csütörtök Lóránd, Lóránt
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Szijjártó Péter/Facebook

Felsorolta a kormány, milyen pénzeket kérhet Ukrajna támogatására az EU Magyarországtól

Infostart / InfoRádió - Tatár Tímea

A külgazdasági és külügyminiszter szerint Brüsszelben és Kijevben is kezdi mindenki elveszíteni a józan eszét, amikor csak az állami működésre Ukrajna kérne, az unió pedig adna 800 milliárd dollárt. A témában Orbán Viktor miniszterelnök is megnyilvánult a Facebookon.

Ukrajna azt akarja, hogy az Európai Unió 10 éven keresztül 800 milliárd dollárt biztosítson az állam működtetésére. Ez lesz az elkövetkező időszak egyik legfontosabb vitája Brüsszelben – mondta Facebook-videójában Szijjártó Péter.

A külgazdasági és külügyminiszter szerint ehhez össze kell söpörni minden pénzt, ami csak az Európai Unióban van, köztük a magyar emberektől is.

„Az Európai Uniós Ügyek Minisztériuma készített is egy jelentést, ami erről az ügyről szól, és világosan kiderül, hogy Brüsszel már javaslatokat is tett arra nézvést, honnan vegyük el azt a pénzt, amit aztán Ukrajnába elküldhetnek ennek a 800 milliárd dollárnak a keretében.”

Szijjártó Péter felsorolta azt is, hogy szerinte melyek ezek a területek:

  • otthonteremtési támogatások
  • 13. havi és 14. havi nyugdíj
  • adómentesség az édesanyáknak
  • családi adókedvezmények
  • kórházbezárás
  • egészségügyi leépítések, kevesebb orvos és kórházi ágy
  • fiatalok munkáshitele
  • rezsicsökkentés.

A külgazdasági és külügyminiszter szerint ezért nagy a tét az április 12-i választáson, de amíg ők vannak kormányon, a szuverén nemzeti kormány nem fogja engedni, hogy a magyar emberek pénzét Ukrajnába küldjék.

A témában Orbán Viktor miniszterelnök is megnyilvánult a Facebookon.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Felsorolta a kormány, milyen pénzeket kérhet Ukrajna támogatására az EU Magyarországtól

eu

ukrajna

orbán viktor

szijjártó péter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A dánok és grönlandiak elkerülték a „Zelenszkij-pillanatot”

A dánok és grönlandiak elkerülték a „Zelenszkij-pillanatot”

Ahogy várható volt, nem sikerült közelíteni az álláspontokat Grönland, Dánia és az Egyesült Államok között a sziget jövőjéről szóló, radikális amerikai igények kérdésében. A dán külügyek vezetője közölte: „alapvető ellentét” van a felek között, miközben a NATO fokozza katonai jelenlétét a térségben.
 

Grönland: kemény lépésre szánta el magát Dánia

Franciaország már „érkezik is” Grönlandra

Donald Trump Grönlandról: Ha nem mi, akkor Oroszország vagy Kína fogja megszerezni

VIDEÓ
Venezuelától Grönlandig: mi lehet Donald Trump mesterterve? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Trendfigyelő - Az Inforádió gazdasági magazinja. Konjunktúra-indexek.
Uniós források: jöhet-e pénz a választásokig? Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.15. csütörtök, 18:00
Káel Csaba
a Müpa vezérigazgatója, filmügyi kormánybiztos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Gulyás Gergely bejelentette: megjelent a lakossági energiatárolási pályázat - mutatjuk a részleteket!

Gulyás Gergely bejelentette: megjelent a lakossági energiatárolási pályázat - mutatjuk a részleteket!

Nemzeti petíciót indít a kormány az ukrajnai uniós támogatások kapcsán, februárban pedig két napra elosztva érkezik a 13. és a 14. havi nyugdíj első részlete – derült ki a csütörtöki Kormányinfón. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter ismertette az új, 100 milliárdos otthoni energiatárolási program részleteit, valamint a téli időjárási helyzetről szóló belügyminiszteri beszámolót is: bár a hideg miatt továbbra is érvényben van a vörös kód, az ország működése és az ellátás zavartalan.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Síntörés történt a győri vasútvonalon, ideiglenes vágányzár és sebességkorlátozás van érvényben

Síntörés történt a győri vasútvonalon, ideiglenes vágányzár és sebességkorlátozás van érvényben

A Budapestet Győrrel összekötő 1-es vasútvonalon, Tata térségben egy váltónál olyan anyagtörést fedeztek fel, amelyet a lehető legrövidebb időn belül ki kell javítani.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Watch as astronauts return to Earth after medical evacuation from space station

Watch as astronauts return to Earth after medical evacuation from space station

The team, known as Crew 11, splashed down off the coast of California after a nearly 11 hour journey.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 15. 10:03
Nemzeti Petíciót indít a kormány – Kormányinfó percről percre
2026. január 15. 08:53
Pályát vált Ungár Péter, otthagyja a politikát
×
×
×
×