Felsorolta a kormány, milyen pénzeket kérhet Ukrajna támogatására az EU Magyarországtól

Ukrajna azt akarja, hogy az Európai Unió 10 éven keresztül 800 milliárd dollárt biztosítson az állam működtetésére. Ez lesz az elkövetkező időszak egyik legfontosabb vitája Brüsszelben – mondta Facebook-videójában Szijjártó Péter.

A külgazdasági és külügyminiszter szerint ehhez össze kell söpörni minden pénzt, ami csak az Európai Unióban van, köztük a magyar emberektől is.

„Az Európai Uniós Ügyek Minisztériuma készített is egy jelentést, ami erről az ügyről szól, és világosan kiderül, hogy Brüsszel már javaslatokat is tett arra nézvést, honnan vegyük el azt a pénzt, amit aztán Ukrajnába elküldhetnek ennek a 800 milliárd dollárnak a keretében.”

Szijjártó Péter felsorolta azt is, hogy szerinte melyek ezek a területek:

otthonteremtési támogatások

13. havi és 14. havi nyugdíj

adómentesség az édesanyáknak

családi adókedvezmények

kórházbezárás

egészségügyi leépítések, kevesebb orvos és kórházi ágy

fiatalok munkáshitele

rezsicsökkentés.

A külgazdasági és külügyminiszter szerint ezért nagy a tét az április 12-i választáson, de amíg ők vannak kormányon, a szuverén nemzeti kormány nem fogja engedni, hogy a magyar emberek pénzét Ukrajnába küldjék.

A témában Orbán Viktor miniszterelnök is megnyilvánult a Facebookon.