A túl nagy autók is büntetést kaphatnának

Extra díjat vethetnek ki a nagy SUV-okra Londonban: a városvezetés szerint ezek veszélyesebbek a gyalogosokra és sokszor már a parkolóhelyekre sem férnek be – írta a vezess.hu.

Az új intézkedések szerint a brit főváros külön díjjal vagy magasabb parkolási költséggel sújthatná az ilyen járműveket – számolt be a tervről a The Guardian.

A városi közlekedési hatóság, a Transport for London (TfL) friss jelentése szerint egy gyalogos vagy kerékpáros nagyobb eséllyel hal meg, ha SUV-val ütközik, mint alacsonyabb autóval. A gyerekeknél különösen nagy a kockázat: egy ilyen járművel történt balesetben 77 százalékkal nagyobb a halálos sérülés esélye, mint kisebb autók esetében. Az okok:

a magasabb orr-rész miatt a gyalogosokat gyakran a test kritikus pontjain éri az ütés, ráadásul az áldozat könnyebben kerül a jármű alá vagy a forgalomba.

az ilyen autók tömege általában nagyobb, ami növeli a balesetek súlyosságát.

a kocsik magasabb orra miatt a gyerekeket kisebb eséllyel látja meg a sofőr.

Közben a SUV-ok aránya meredeken nőtt az Egyesült Királyságban. Egy kutatás szerint már az új autók több mint fele akkora, hogy nem fér el a hagyományos utcai parkolóhelyeken.

A vitát az is erősíti, hogy már más brit városok is léptek: Cardiff például magasabb parkolási díjat tervez a nagyobb autókra, hogy ellensúlyozza azok nagyobb helyigényét és környezeti hatását.

Párizsban is hasonló okok miatt kell jóval többet fizetniük a nehéz autók tulajdonosainak 2024 októbere óta.

Magyarországon nem tudni ilyen tervről pedig hazánkban a dinamikusabban nő az SUV-ok aránya, 2024-ben és 2025-ben is a legnagyobb arányban nálunk keltek el ilyen autók az EU-n belül – írta a Vezess. Tavaly már állítólag tízből hét új autó ilyen volt.