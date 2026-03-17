Infostart.hu
2026. március 17. kedd Gertrúd, Patrik
A túl nagy autók is büntetést kaphatnának

A parkolási gondok és a gyalogosok biztonsága vezeti a döntéshozókat, ez máshol is felmerülhet problémaként. Ráadásul ijesztő adatokat is közöltek.

Extra díjat vethetnek ki a nagy SUV-okra Londonban: a városvezetés szerint ezek veszélyesebbek a gyalogosokra és sokszor már a parkolóhelyekre sem férnek be – írta a vezess.hu.

Az új intézkedések szerint a brit főváros külön díjjal vagy magasabb parkolási költséggel sújthatná az ilyen járműveket – számolt be a tervről a The Guardian.

A városi közlekedési hatóság, a Transport for London (TfL) friss jelentése szerint egy gyalogos vagy kerékpáros nagyobb eséllyel hal meg, ha SUV-val ütközik, mint alacsonyabb autóval. A gyerekeknél különösen nagy a kockázat: egy ilyen járművel történt balesetben 77 százalékkal nagyobb a halálos sérülés esélye, mint kisebb autók esetében. Az okok:

  • a magasabb orr-rész miatt a gyalogosokat gyakran a test kritikus pontjain éri az ütés, ráadásul az áldozat könnyebben kerül a jármű alá vagy a forgalomba.
  • az ilyen autók tömege általában nagyobb, ami növeli a balesetek súlyosságát.
  • a kocsik magasabb orra miatt a gyerekeket kisebb eséllyel látja meg a sofőr.

Közben a SUV-ok aránya meredeken nőtt az Egyesült Királyságban. Egy kutatás szerint már az új autók több mint fele akkora, hogy nem fér el a hagyományos utcai parkolóhelyeken.

A vitát az is erősíti, hogy már más brit városok is léptek: Cardiff például magasabb parkolási díjat tervez a nagyobb autókra, hogy ellensúlyozza azok nagyobb helyigényét és környezeti hatását.

Párizsban is hasonló okok miatt kell jóval többet fizetniük a nehéz autók tulajdonosainak 2024 októbere óta.

Magyarországon nem tudni ilyen tervről pedig hazánkban a dinamikusabban nő az SUV-ok aránya, 2024-ben és 2025-ben is a legnagyobb arányban nálunk keltek el ilyen autók az EU-n belül – írta a Vezess. Tavaly már állítólag tízből hét új autó ilyen volt.

Így szabadíthatják fel az amerikaiak a Hormuzi-szorost – részletes elemzés Resperger Istvántól

Elsősorban a mérete a magyarázat arra, hogy Irán miért tudja gyorsan és olcsón blokkolni, az ellenségei pedig miért csak lassan és nehezen képesek újra hajózhatóvá tenni a szorost – mondta az InfoRádióban a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent István Biztonságkutató Központ igazgatója. Az ezredes szerint az amerikaiaknak uralniuk kell a szigetvilágot, illetve a Hormuzi-szoros környékét, és meg kell akadályozniuk, hogy a tengerszoros 50-60 kilométeres körzetében katonai eszközök és erők legyenek.
 

Ezek a legjobb ingázóvárosok Budapest környékén

Azt vizsgálták meg, hogy az agglomeráció városai hogyan alkalmazkodnak a hibrid munkavégzés terjedéséhez, és mely települések képesek egyidejűleg biztosítani a kiváló közlekedést, a magas életminőséget és a professzionális munkakörnyezet feltételeit.
Hogyan lehet Magyarország az új világrend nyertese? Nacsa Lőrinc, Inforádió, Aréna
Miért rengeti meg a világgazdaságot a Hormuzi-szoros lezárása? Pásztor Szabolcs, Inforádió, Aréna
A választás tétje a szuverenitás megőrzése. Kövér László, Inforádió, Aréna
 
Súlyos vita alakult ki a NATO és Amerika között, kétségbeejtő a helyzet a Hormuzi-szorosnál – Percről percre tudósításunk az iráni háborúról kedden

Nadav Sosani alezredes, izraeli katonai szóvivő újságíróknak elmondta, hogy részletes hadműveleti tervek vannak az Irán elleni háborúra a következő három hétre, de a későbbekre vonatkozó elképzeléseikkel is rendelkeznek. Németország külügyminisztere reagált Donald Trump elnök felvetésére, aki többször is beszélt arról a napokban, hogy szeretné, ha a NATO és távol-keleti országok biztosítanák a Hormuzi-szorost az iráni támadásokkal szemben. Az amerikai elnök hétfőn a Fehér Házban beszélt, többek között a közel-keleti háborúval kapcsolatban. Az elnök ismét felszólította a nemzetközi közösséget, hogy segítsen katonai erővel biztosítani a szabad hajózást a Hormuzi-szorosban, egyúttal pedig bírálta azokat az országokat, amelyek szerinte nem mutatnak kellő hajlandóságot a közreműködésre. Trump hétfőn bejelentette azt is, hogy az iráni háború miatt körülbelül egy hónappal el kívánja halasztani kínai látogatását. Az eredetileg március 31. és április 2. közé tervezett úton Hszi Csin-ping kínai elnökkel találkozott volna. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti háború hétfői fejleményeivel.

Ez lehetne az igazi magyar szuperélelmiszer: alig ismerik itthon, pedig kilószám teremne a kertekben

A fél világ ezt eszi, nálunk mégis alig ismerik az egymagvú tököt - itt az ideje hát, hogy foglalkozzunk vele! Hallottatok már a chayotéról?

US embassy in Iraq hit by drone strike as EU leaders call for de-escalation in Lebanon

The attack on the US embassy in Baghdad is described as "the most intense assault" since the war broke out while European leaders condemn the escalating conflict between Israel and Hezbollah.

2026. március 16. 14:51
Látták átmászni a korláton az öngyilkosságot tervező férfit – videó, 18+
2026. március 16. 07:20
Meglepő árlista arról, ami a tél végén leginkább sújtja az autósokat
