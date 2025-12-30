Leszakadt fülét a lábfejére varrták a munkahelyi baleset után

Kínai sebészek egyedülálló rekonstrukciós beavatkozást hajtottak végre azzal, hogy egy nő leszakadt fülét ideiglenesen a lábába implantálták, és hónapokon át hagyták ott regenerálódni, mielőtt visszavarrták volna azt a helyére. A világ első ilyen beavatkozását Csinan városában, a Santug Tartományi Kórházban végezték el.

Ha szeretné látni a lábra varrt fület, itt megnézheti.

A csak Szunként emlegetett beteg a munkahelyén szenvedett balesetet: a gyárban, ahol dolgozott, bekapta a haját az egyik gép. A kórház szerint a gép nagy bőrdarabokat tépett le a fejbőréről és a nyakáról, és gyakorlatilag levágta az egyik fülét.

A nő életveszélyes állapotban került a kórházba, a helyi sebészek pedig megállapították, hogy a sérülésének súlyossága miatt a hagyományos regeneráló műtétet lehetetlen elvégezni.

A South China Morning Post alapján a hvg.hu azt írja, hogy mivel az orvosok előtt nem volt példa, hogy miként lehetne egy ilyen műtétet sikeresen végrehajtani, egy szokatlan megoldás mellett döntöttek: a nő fülét az egyik lábfejére varrták rá. Ez az eljárás egy olyan beavatkozás, amelynek során a donor szövetet vagy szervet az eredeti anatómiai helyétől eltérő helyre ültetik át. Bár gyakran alkalmazzák a mikrosebészetben, ritkán a fül esetében.

A szakemberek azért választották a lábat, mert annak erezete nagyban hasonlít a füléhez, ráadásul a vékony bőr és a szövetek később csak minimális átalakítást igényeltek.

Az első átültetés nagyjából 10 órát vett igénybe, a szakemberek szerint pedig a legnagyobb kihívást a miniatűr, 0,2–0,3 milliméter átmérőjű erek vérkeringésre való csatlakoztatása jelentette. Nem sokkal később azonban probléma merült fel a vérkeringésben, ami miatt félő volt, hogy a szövetek el fognak halni.

Miközben a fül regenerálódott, az orvosok a nő hasáról vett bőr segítségével elvégezték a fej- és nyak bőrének helyreállítását. Végül öt hónappal az első beavatkozás elvégzése után jutottak el oda, hogy visszavarrják a nő fülét a fejére. A beavatkozás 6 órán át tartott.

A nőt azóta kiengedték a kórházból, a jövőben pedig már csak néhány beavatkozásra lesz szüksége.