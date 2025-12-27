ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 27. szombat János
Kijev orosz légitámadás után
Nyitókép: Kyiv Independent

„Beteges tevékenység” – Megint Kijevet bombázta az orosz sereg

Infostart / MTI

Volodimir Zelenszkij reagált a friss fejleményekre, és előrejelezte, mi lesz, ha ezt a keleti naptár szerinti karácsony idején sem függesztik fel az oroszok.

Oroszország csaknem ötszáz drónnal és negyven különböző típusú rakétával támadta Ukrajnát szombatra virradóan több órán át - közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. A csapások fő célpontja Kijev volt, ahol emiatt több kerületben megszűnt az áram- és a távhőszolgáltatás, és megrongálódtak lakóépületek is, tüzek keletkeztek, a mentők pedig egyszerre több helyszínen dolgoznak. A hatóságok szerint a fővárosban legkevesebb 19 ember megsebesült.

„Ha Oroszország még a karácsonyi és újévi időszakban is lerombol otthonokat, tönkretesz erőműveket, akkor erre a beteges tevékenységre csak valóban erős lépésekkel lehet válaszolni" - fogalmazott az ukrán elnök az X-en. Zelenszkij emiatt felszólította az Egyesült Államokat és Európát, hogy gyakoroljanak nagyobb nyomást Moszkvára a béke érdekében.

Az ukrán elnök vasárnap a tervek szerint Donald Trump amerikai elnökkel tárgyal. Korábbi nyilatkozatai szerint a megbeszélések középpontjában a háború lezárásának lehetőségei, a biztonsági garanciák, valamint a Donyeck és Zaporizzsja megyéket érintő területi kérdések állnak majd. Ezzel összefüggésben úgy fogalmazott: „Az elmúlt napokban sok kérdés merült fel. Hol van Oroszország válasza az Egyesült Államok és más nemzetközi partnerek által tett javaslatokra a háború befejezése érdekében? Az orosz képviselők tárgyalnak, de a valóságban a Kinzsalok és a Sahídok beszélnek helyettük" - írta a rakéta- és drónnevekre utalva.

Az Ukrenergo közművállalat szerint Ukrajna több pontján, köztük Kijevben és környékén is energetikai létesítményeket értek találatok, ezért számos városrészben megszűnt az áramszolgáltatás. Andrij Szibiha külügyminiszter közölte: Kijev mintegy egyharmada maradt fűtés nélkül, miközben a hőmérséklet szombat reggel fagypont körül volt. A fővárost övező térség hatóságai szerint mintegy 320 ezer háztartás maradt áram nélkül.

Az ukrán légierő közlése szerint a támadások idején országszerte légiriadó volt érvényben, az orosz drónok és rakéták pedig Kijevet, valamint több északi és déli régiót vettek célba.

Ihor Klimenko belügyminiszter közölte, hogy Kijevben legkevesebb tíz lakóépületben keletkeztek károk, és több ember az összedőlt épületek romjai alatt rekedt, de ki tudták őket menteni. Timur Tkacsenko, Kijev katonai közigazgatási vezetője közölte: a fővárost hét különböző ponton érte találat, és a sérültek között két gyerek is van. A hatóságok egy halálos áldozatról számoltak be a Kijev környéki régióban, míg a fővárosban mintegy 20-an megsebesültek.

Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere korábban a Telegram-csatornáján közölte: a támadások következtében két magas lakóépületben is súlyos tűz keletkezett a fővárosban. Beszámolója szerint a sérültek száma a délelőtt folyamán emelkedett, a mentők több megrongálódott lakóépületnél is dolgoznak. Klicsko tájékoztatása szerint több mint 2600 lakóépület, 187 óvoda, 138 iskola és 22 szociális intézmény maradt központi fűtés nélkül Kijevben.

