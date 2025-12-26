ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.68
usd:
328.48
bux:
0
2025. december 26. péntek István
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
orosz külügyminisztérium Moszkva
Nyitókép: Pixabay

Hazaárulásért 12 évre ítéltek egy volt orosz diplomatát Moszkvában

Infostart / MTI

A vád szerint pénzért információst adott el.

Hazaárulás címén 12 évi szabadságvesztésre ítélte Arszenyij Konovalovot, az orosz külügyminisztérium volt alkalmazottját a moszkvai városi bíróság, amiért titkos információkat adott át az Egyesült Államoknak – közölte pénteken az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat közkapcsolati központja.

"A bíróság ítéletében Konovalovot hazaárulás vádpontjában bűnösnek találta, és 12 év szabadságvesztésre ítélte, amelyet fegyházban kell letöltenie, valamint 100 ezer rubel pénzbírságra és egy év szabadságkorlátozásra" - állt a tájékoztatóban.

Konovalovot 2024 márciusában tartóztatta le az FSZB külföldi titkosszolgálatokkal való együttműködés miatt.

"Megállapítást nyert, hogy Konovalov, aki az orosz külügyminisztérium alkalmazottja volt, tartós külföldi kiküldetésének ideje alatt az Egyesült Államok területén pénzügyi ellenszolgáltatás fejében, saját kezdeményezésére olyan titkos információkat adott át az amerikai hírszerzésnek, amelyekről szolgálata során tudomást szerzett" - tette közzé az FSZB.

Konovalov ellen az FSZB nyomozati osztálya indított büntetőeljárást az Oroszországi Föderáció büntető törvénykönyvének 275. cikke (hazaárulás) alapján. Az ítélet még nem lépett hatályba.

Kezdőlap    Külföld    Hazaárulásért 12 évre ítéltek egy volt orosz diplomatát Moszkvában

oroszország

diplomata

hazaárulás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szemléletváltás nélkül nem megy: a mezőgazdaság a klímaváltozás nagy vesztese

Szemléletváltás nélkül nem megy: a mezőgazdaság a klímaváltozás nagy vesztese
A 2021 és 2024 közötti négy évből háromban hazánk területének 70 százalékát aszály sújtotta. Egy uniós jelentés szerint Magyarországon 2022-ben a biogazdálkodás mindössze a termőterületek 6,3 százalékán volt jellemző, miközben az EU 2030-ra 25 százalékos célt tűzött ki. Koczóh Levente András, a Green Policy Center senior klímapolitikai szakértője vázolta, milyen változtatásokra lenne itthon szükség.
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Kit szeressünk karácsony idején? Blanckenstein Miklós, Inforádió, Aréna
Felzárkózó települések: így él a másik Magyarország. Vecsei Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.29. hétfő, 18:00
Dénes Ferenc
sportközgazdász
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Évezredes titkok a modern luxus árnyékában: így változik meg örökre a legendás ókori főváros sorsa

Évezredes titkok a modern luxus árnyékában: így változik meg örökre a legendás ókori főváros sorsa

2025-ben az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (Asia-Pacific Economic Cooperation – APEC) csúcstalálkozóját Kjongdzsuban tartották, ez a név csak a legelszántabb történelem vagy földrajz iránt érdeklődő közönség számára lehet ismerős Magyarországon. A település pedig egykoron az ókor egyik legnagyobb királyságának volt a fővárosa, ahol máig szinte „szabadtéri múzeumként” sorjáznak az egykori emlékek. A modern idegenforgalmi kihívások ugyanakkor dilemmával szembesítik a várost, hogy megőrizze a karakterét a jövőben is.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Erős napot zárt a forint

Erős napot zárt a forint

Az euró jegyzése a reggeli 1,1786 dollárról 1,1765 dollárra változott.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky plans to meet Trump on Sunday for talks on ending Russian war

Zelensky plans to meet Trump on Sunday for talks on ending Russian war

The Ukrainian leader says he will see the US president in Florida and believes "a lot can be decided before the new year".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 26. 17:50
Kreml: Moszkva és Washington folytatja a tárgyalásokat
2025. december 26. 17:15
Manfred Weber: német katonák is vegyenek részt az ukrajnai békefenntartásban
×
×
×
×