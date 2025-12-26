Hazaárulásért 12 évre ítéltek egy volt orosz diplomatát Moszkvában

Hazaárulás címén 12 évi szabadságvesztésre ítélte Arszenyij Konovalovot, az orosz külügyminisztérium volt alkalmazottját a moszkvai városi bíróság, amiért titkos információkat adott át az Egyesült Államoknak – közölte pénteken az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat közkapcsolati központja.

"A bíróság ítéletében Konovalovot hazaárulás vádpontjában bűnösnek találta, és 12 év szabadságvesztésre ítélte, amelyet fegyházban kell letöltenie, valamint 100 ezer rubel pénzbírságra és egy év szabadságkorlátozásra" - állt a tájékoztatóban.

Konovalovot 2024 márciusában tartóztatta le az FSZB külföldi titkosszolgálatokkal való együttműködés miatt.

"Megállapítást nyert, hogy Konovalov, aki az orosz külügyminisztérium alkalmazottja volt, tartós külföldi kiküldetésének ideje alatt az Egyesült Államok területén pénzügyi ellenszolgáltatás fejében, saját kezdeményezésére olyan titkos információkat adott át az amerikai hírszerzésnek, amelyekről szolgálata során tudomást szerzett" - tette közzé az FSZB.

Konovalov ellen az FSZB nyomozati osztálya indított büntetőeljárást az Oroszországi Föderáció büntető törvénykönyvének 275. cikke (hazaárulás) alapján. Az ítélet még nem lépett hatályba.