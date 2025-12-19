Drámai üzenetet küldött a csókkamera-botrány női áldozata – videó

A vodka-szóda egy igen veszedelmes ital, hiszen a csókkamerás botrány női főszereplője azt állítja, hogy ilyen italok hatására vesztette el a fejét a számukra végzetes koncerten.

Fél évvel azután, hogy világszerte több millióan látták a róla és házas főnökéről ölelkezés közben készült csókkamera-felvételt, még mindig munkát keres Kristin Cabot, az Astronomer nevű cég korábbi HR-vezetője, derült ki a Cabot által a New York Timesnak adott interjúból, amelyet a Telex idéz.

Az eset a Bostonban rendezett Coldplay-koncerten történt, ahol rövid ideig a nőt és a cégvezető Andy Byront vette a koncert közönségét pásztázó csókkamera. A felvételt rögzítette valaki, majd miután megosztotta a TikTokon, rövidesen több millióan látták, így az alkalmi pár nem kívánt ismertségre tett szert, végül Cabot és Byron is távozott a cégtől.

Az interjúban Kristin Cabot elmondta, hogy jelenleg is munkát keres, és nagyon megviselte, hogy 50-60 halálos fenyegetést kapott ismeretlenektől, köztük nőktől is. Mint fogalmazott, nemcsak ő, de a gyerekei is életveszélyben érezték magukat.

„Ittam néhány High Noont [vodka-szóda], táncoltam, helytelenül viselkedtem a főnökömmel. Vállaltam a felelősséget a történtekért, és feladtam a karrieremet. Ez az az ár, amit fizettem” – mondta el a nő az interjúban.

Hozzátette, az incidens előtt vált el korábbi férjétől, és azt akarja, hogy a gyerekei tudják, az ember hibázhat, de még ekkor sem fenyegethetik mások azzal, hogy megölik.