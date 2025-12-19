ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.17
usd:
330.48
bux:
109995.54
2025. december 19. péntek Viola
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

A szakadék szélén egyensúlyoz egy német kulcságazat, tízezrek munkája van veszélyben

Infostart

Sürgős állami beavatkozást kért a keletnémet vegyi- és gyógyszeripari ágazat, ugyanis a válsághullám miatt hamarosan több mint hatvanezer ember vesztheti el a munkáját mind Németországban, mind a leánypiacokon, így Magyarországon is.

Továbbra is zuhanórepülésben van a német vegyipar termelése és értékesítése, amely 2022 óta folyamatosan csökken, és a legfeljebb 70 százalékos kapacitáskihasználtság jóval a jövedelmezőségi küszöb alatt van – írja a Berliner Zeitung híradása nyomán az Economx. Hozzáteszik, hazánkban is több német szereplő partnere működik, így számunkra sem mindegy, kap-e mentőövet az iparág.

A héten tartott csúcstalálkozót a keletnémet vegyipar, és a résztvevő mintegy 150 munkaadó, valamint a szakszervezetek gyors és látványos intézkedéseket követeltek a szövetségi kormánytól, ezért egy 5 pontos tervet is benyújtottak az ágazat stabilizálására.

Az akcióterv többek között tartalmazza a termelés megbízható keretfeltételeit, a versenyképes és biztonságos energiaellátást, a versenyképességgel összeegyeztethető klímapolitikát, illetve javaslatokat tesz az értékláncok megerősítésére és az átfogó deregulációra, gyorsabb jóváhagyási folyamatokkal.

A szereplőkre nehezedő nyomás elsősorban a magas energiaköltségek, a gyenge kereset és a fokozódó nemzetközi, főként kínai verseny miatt hatalmas.

Hiába töretlen a gyógyszerek iránti kereslet, az is aggodalomra ad okot, hogy több nemzetközi gyártó tervez üzembezárásokat, ami a munkahelyek további elvesztésével jár – írják. Többek között az amerikai Dow Chemical vállalat is bejelentette, hogy 2027 végéig bezárja a Schkopauban (Szászország-Anhalt) és Böhlenben (Szászország) található üzemeinek egy részét, amivel az alkalmazottak harmada, összesen 500 személy veszti el a megélhetését.

Utóbbi, az úgynevezett etilénkrakkoló gyár sorsa Böhlenben különösen vitatott, ráadásul lavinát indíthat el. A politikusok és az iparági képviselők ugyanis attól tartanak, hogy a bezárás negatívan befolyásolhatja a régió más vállalatait is.

Kezdőlap    Gazdaság    A szakadék szélén egyensúlyoz egy német kulcságazat, tízezrek munkája van veszélyben

németország

munkanélküliség

gyógyszeripar

versenyképesség

vegyipar

összeomlás

ágazat

klímapolitika

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor brüsszeli sajtótájékoztatója: ez a csúcs egy haditanács volt

Orbán Viktor brüsszeli sajtótájékoztatója: ez a csúcs egy haditanács volt

A péntek hajnalba nyúló csütörtöki brüsszeli EU-csúcsot követően a miniszterelnök némi alvás után állt az újságírók hadának rendelkezésére. Beszámolt róla, az EU-csúcs haditanács volt, a hozzászólások 90 százaléka arról szólt, hogyan győzzük le Oroszországot. Az európai emberek fizetni fognak, a miniszterelnök szerint ez a téma elemi erővel fog feltörni Nyugat-Európában. Úgy látja, ugyanazon a rendkívül veszélyes pályán vagyunk, mint annak idején az I. világháború előtt. Szerinte a végóráit éljük az Európai Uniónak.
 

Az ukrán elnök is megszólalt a 90 milliárd eurós uniós támogatásról

Orosz elnöki különmegbízott: arculcsapás az EU-nak, hogy nem sikerült megegyezni a befagyasztott vagyonról

Raklapmáglyák, térdig érő krumpli és zeller – apokaliptikus állapotokat hagytak maguk után a céljukat elérő gazdák Brüsszelben

Orbán Viktor: siker, nem veszi el Brüsszel Oroszország pénzét, a V3 pedig kimaradt a hadikölcsönből

Hajnalig tartott a „szülés” – 24 tagállam dobja össze a háborús kölcsönt

Donald Trump most Ukrajnát sürgeti

Orosz hírszerzés: Európa más célt tűzött ki

VIDEÓ
Szeretet.éhség: így adakozunk advent idején. Lehel László, Inforádió, Aréna
Megvéd-e minket az Egyesült Államok, ha baj van? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Mennyi időnk van a világvégéig? - Ürge-Vorsatz Diána klímakutató, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.19. péntek, 18:00
Gálik Zoltán
a Budapesti Corvinus Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Dani Rodrik: Új világrend épül, de nem Trump építi

Dani Rodrik: Új világrend épül, de nem Trump építi

A poszt-neoliberális konszenzus már itt van, de ne keressük Donald Trump amerikai elnök politikájában. A legjobb, ami Trump gazdasági megközelítéséről elmondható, hogy az a poszt-neoliberális átmenet kísérleti szakasza. A jó hír az, hogy a jövőbeli döntéshozóknak nem kell majd sokat keresgélniük az új vezérelveket.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kevésen tudnak erről az új szabályról: többszázezres csekket osztogatnak a megszegéséért Budapesten

Kevésen tudnak erről az új szabályról: többszázezres csekket osztogatnak a megszegéséért Budapesten

Szilveszterkor továbbra sem tiltják be a tűzijátékokat Budapesten, ugyanakkor az idei évben a korábbinál jóval szigorúbb feltételek mellett lehet használni őket.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
EU agrees €90bn loan for Ukraine as Putin tells BBC the West is 'making Russia the enemy'

EU agrees €90bn loan for Ukraine as Putin tells BBC the West is 'making Russia the enemy'

European leaders reached the deal after failing to agree on using frozen Russian assets valued at €210bn.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 19. 13:18
Közel 12 ezer befektető vált részvényessé az MBH csoportban
2025. december 19. 09:14
401 ezer forintnál a fél ország többet keres, a fél ország kevesebbet – friss adatok
×
×
×
×