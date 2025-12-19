A szakadék szélén egyensúlyoz egy német kulcságazat, tízezrek munkája van veszélyben

Továbbra is zuhanórepülésben van a német vegyipar termelése és értékesítése, amely 2022 óta folyamatosan csökken, és a legfeljebb 70 százalékos kapacitáskihasználtság jóval a jövedelmezőségi küszöb alatt van – írja a Berliner Zeitung híradása nyomán az Economx. Hozzáteszik, hazánkban is több német szereplő partnere működik, így számunkra sem mindegy, kap-e mentőövet az iparág.

A héten tartott csúcstalálkozót a keletnémet vegyipar, és a résztvevő mintegy 150 munkaadó, valamint a szakszervezetek gyors és látványos intézkedéseket követeltek a szövetségi kormánytól, ezért egy 5 pontos tervet is benyújtottak az ágazat stabilizálására.

Az akcióterv többek között tartalmazza a termelés megbízható keretfeltételeit, a versenyképes és biztonságos energiaellátást, a versenyképességgel összeegyeztethető klímapolitikát, illetve javaslatokat tesz az értékláncok megerősítésére és az átfogó deregulációra, gyorsabb jóváhagyási folyamatokkal.

A szereplőkre nehezedő nyomás elsősorban a magas energiaköltségek, a gyenge kereset és a fokozódó nemzetközi, főként kínai verseny miatt hatalmas.

Hiába töretlen a gyógyszerek iránti kereslet, az is aggodalomra ad okot, hogy több nemzetközi gyártó tervez üzembezárásokat, ami a munkahelyek további elvesztésével jár – írják. Többek között az amerikai Dow Chemical vállalat is bejelentette, hogy 2027 végéig bezárja a Schkopauban (Szászország-Anhalt) és Böhlenben (Szászország) található üzemeinek egy részét, amivel az alkalmazottak harmada, összesen 500 személy veszti el a megélhetését.

Utóbbi, az úgynevezett etilénkrakkoló gyár sorsa Böhlenben különösen vitatott, ráadásul lavinát indíthat el. A politikusok és az iparági képviselők ugyanis attól tartanak, hogy a bezárás negatívan befolyásolhatja a régió más vállalatait is.