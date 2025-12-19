Hogy vitte rá a lélek, hogy gyerekektől ilyet kérjen?

A Pest Vármegyei Főügyészség pénteken közölte, hogy a büntetett előéletű férfi 2024 júniusa és 2024 októbere között egy népszerű internetes közösségi alkalmazáson keresztül kereste 18 éven aluli áldozatait.

A vádlott a gyerekek bizalmába férkőzött, majd rávette őket, hogy nemi szervükről képeket, videókat készítsenek és elküldjék neki; a legfiatalabb sértett 8 éves volt.

A férfi két kiskorú fiút szexuális cselekmény végzésére is megpróbált rávenni, azonban sikerrel csak az egyik gyermeknél járt, a másik elutasította a vádlott kérését - tették hozzá, azzal együtt, hogy a vádlott a megszerzett felvételeket a mobiltelefonján tárolta.

Az egyik kisfiú édesanyja tett feljelentést, amely alapján a Pest vármegyei nyomozók rövid időn belül a férfi nyomára akadtak és elfogták.

A Pest Vármegyei Főügyészség a letartóztatásban lévő férfit minősített gyermekpornográfia bűntettével és két rendbeli szexuális erőszak bűntettével vádolja.

A főügyészség a férfival szemben a feltételes szabadságra bocsátás lehetősége nélkül végrehajtandó szabadságvesztés, a közügyektől és minden olyan foglalkozás gyakorlásától való eltiltását indítványozza, melynek keretében 18 éven aluli személyekkel kerülne kapcsolatba.

Az ügyben a Budapest Környéki Törvényszék fog dönteni - áll a közleményben.