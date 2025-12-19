ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. december 19. péntek
Háromszög alakú figyelmeztető tábla egy laptop képernyője előtt.
Nyitókép: Getty Image/Saksit Sangtong

Hogy vitte rá a lélek, hogy gyerekektől ilyet kérjen?

Infostart / MTI

A Pest Vármegyei Főügyészség minősített gyermekpornográfia bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat egy férfival szemben, aki 5 hónapon keresztül több gyermeket vett rá arra, hogy magukról pornográf képeket, videókat készítsenek és azokat elküldjék neki.

A Pest Vármegyei Főügyészség pénteken közölte, hogy a büntetett előéletű férfi 2024 júniusa és 2024 októbere között egy népszerű internetes közösségi alkalmazáson keresztül kereste 18 éven aluli áldozatait.

A vádlott a gyerekek bizalmába férkőzött, majd rávette őket, hogy nemi szervükről képeket, videókat készítsenek és elküldjék neki; a legfiatalabb sértett 8 éves volt.

A férfi két kiskorú fiút szexuális cselekmény végzésére is megpróbált rávenni, azonban sikerrel csak az egyik gyermeknél járt, a másik elutasította a vádlott kérését - tették hozzá, azzal együtt, hogy a vádlott a megszerzett felvételeket a mobiltelefonján tárolta.

Az egyik kisfiú édesanyja tett feljelentést, amely alapján a Pest vármegyei nyomozók rövid időn belül a férfi nyomára akadtak és elfogták.

A Pest Vármegyei Főügyészség a letartóztatásban lévő férfit minősített gyermekpornográfia bűntettével és két rendbeli szexuális erőszak bűntettével vádolja.

A főügyészség a férfival szemben a feltételes szabadságra bocsátás lehetősége nélkül végrehajtandó szabadságvesztés, a közügyektől és minden olyan foglalkozás gyakorlásától való eltiltását indítványozza, melynek keretében 18 éven aluli személyekkel kerülne kapcsolatba.

Az ügyben a Budapest Környéki Törvényszék fog dönteni - áll a közleményben.

