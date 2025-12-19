Magyarics Tamás: Washington szerint Európa társadalmi átalakulása a NATO jövőjét is veszélyezteti

Az Egyesült Államoknak tervei vannak Európával, és ezek egy részét több uniós ország vezetője, illetve Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke is szóvá tette, számon kérve, hogy mi köze van Washingtonnak az európai civilizációs önállóság helyreállításához?

Magyarics Tamás külpolitikai szakértő az InfoRádióba emlékeztetett: Donald Trump már korábban is beszélt arról, hogy szerinte Angela Merkel volt német kancellár két súlyos hibát vétett: az egyik a bevándorlás kérdésének kezelése, a másik pedig az, hogy az energiapolitikában letért a nukleáris energia használatáról és elvágta az orosz-német köldökzsinórt. Emiatt Németország – Európa motorja – versenyképtelen, visszaesett a gazdasága is.

„Az sem új keletű, hogy a bevándorlást az Egyesült Államokban egyfajta civilizációs kihívásnak tekintik. Donald Trump amerikai elnök az első kormányzata alatt is, illetve még azelőtt is eléggé egyértelmű jelentéseket tett arra, hogy a bevándorlók mennyire segítik az Egyesült Államok társadalmi kohézióját, gazdasági, politikai stabilitását. Magyarul Trumpnak és a republikánusok jelentős részének az a véleménye, hogy

ha korlátlanul utat adnak a más civilizációból származó bevándorlásnak, akkor az előbb-utóbb meg fogja változtatni az ország társadalmi, gazdasági, politikai, kulturális profilját”

– világította meg az amerikai álláspont hátterét az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora.

Emlékeztetett arra is, hogy a NATO nem egyszerűen csak egy katonai szövetség, ebben különbözik a korábbi katonai szövetségektől, például az első világháború előtti Antanttól, hanem egy értékközösség is. Márpedig ha ez így van, akkor ha a NATO kulcsfontosságú országaiban alapvetően megváltoznak vagy megváltozhatnak az értékek, méghozzá egy „nyitott társadalom” felé, vagy erodálja a parlamentarizmus joguralmát, abban az esetben a NATO is és az atlanti közösség értékközössége is súlyos károkat szenved.

„Az Egyesült Államoknak Európa az első számú szövetségese a világ különböző pontjain, a nemzetközi szervezetekben és a diplomáciában. Abban az esetben, hogyha Európa elveszíti ezt a fajta közös civilizációs alapot, akkor az Egyesült Államok is meggyengül globálisan. Ennek megfelelően nemcsak Németországot emelte ki Donald Trump, hanem a Politicónak adott interjújában ismételten visszatért Londonra, Sadiq Khan polgármesterre, aki – ahogy szokták mondani – csak kicsit áll balra Sztálintól, annyira a baloldali, Madurótól kezdve Chávezig mindenkinek a híve és a támogatója.

Nagy-Britanniában ugyancsak fokozatosan változóban van a társadalom képe,

ami többek között abból is lemérhető, hogy a volt canterburyi érsek már azt mondta, hogy a saría törvény is megengedhető az Egyesült Királyságban, hiszen ötmillió muzulmán él az országban, és nekik a saría törvény többet jelent, mint a Nagy-Britanniában évszázadok óta, a Magna Charta óta kiépített törvényi háttér” – mondta Magyarics Tamás. Rámutatott, hogy a bevándorlók termékenységi rátája magasabb a társadalom többi részéénél, márpedig a demográfia nagy úr ilyen kérdésekben.

Példaként felhozta, hogy bár az Egyesült Államokban már 50 évvel ezelőtt azt jósolták, hogy 2020-ra a fehér lakosság kisebbségben lesz, ám most – hozzászámítvak a spanyol nyelvűeket – még mindig 60-40 százalékban vannak, ugyanis ott a bevándorlók fokozatosan integrálódnak a társadalomba, ott ez erős folyamat. Ellentében Nyugat-Európával, ahol nem látszik, hogy olyan nagyon át akarnák venni a többségi társadalom normáit, hanem a saját hagyományaikat követik, és a termékenységi rátájuk is négy-öt-hat gyermek marad, szemben a helyi családokban születő egy-két gyermekkel.

„Még Spanyolországot is hozzá lehet venni az érintett kulcsországokhoz. És ha a demográfiai összetétel változása magával fogja hozni az értékek megváltozását is, és az értékek jelentik az atlanti közösség alapját, akkor nem meglepő, hogy az amerikai nemzetbiztonsági stratégia

hangsúlyosan említi a kelet-közép-európai országokat, ahol a bevándorlók gyakorlatilag elhanyagolható létszámban vannak jelen, és ezek az országok még azokat az értékeket vallják, amelyek az atlanti közösség alapértékei,

és nem fenyegeti őket jelen pillanatban az a veszély, hogy bizonyos területeken a saría-törvény vagy bármi egyéb át fogja venni 10-20-30-40 éven belül az elsőbbséget a hagyományosan kialakított nyugati demokratikus társadalmak értékrendjétől” – fogalmazott az InfoRádió Aréna című műsorában Magyarics Tamás külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora.