ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.69
usd:
330.22
bux:
109842.93
2025. december 19. péntek Viola
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
nyomozó ügynök maffia
Nyitókép: Pixabay

Orosz hírszerzés: Európa más célt tűzött ki

Infostart / MTI

Telefonon tárgyalt egymással nemrégiben „meglehetősen hosszan” a brit MI6 külső hírszerzés és az orosz Külföldi Hírszerző Szolgálat (SZVR) vezetője – számolt be Szergej Nariskin, az SZVR-igazgatója a TASZSZ hírügynökségnek adott interjújában.

Közölte, hogy az orosz hírszerzésnek hivatalos képviselői vannak Londonban, a MI6-nek pedig Moszkvában, Nagy-Britanniát mindazonáltal az Oroszországgal való konfrontáció és a háború folytatása egyik legfőbb támogatójának nevezte. A Moszkva és London közötti nézeteltérések kiindulópontját Vlagyimir Putyin orosz elnöknek a 2007. februári müncheni biztonsági konferencián elhangzott beszédére vezette vissza.

Véleménye szerint a titkosszolgálatok közötti partnerségi csatorna ma „gyakorlatilag az egyetlen” kapcsolat a jelenlegi diplomáciai viszonyok között Oroszország és Európa között. Arra a kérdésre, hogy Moszkva több észszerűséget lát-e az európai országok titkosszolgálatai, mint politikusai álláspontjában, az orosz kémfőnök azt mondta: „A szakszolgálatok megközelítései összességében egybeesnek az államok politikájával”.

Közölte, hogy hírszerzési vonalon Oroszország

fenntartja és fejleszti a kapcsolatokat az európai szakszolgálatokkal a hírszerzés számára nem klasszikus kérdésekben is, mivel ez „az elmúlt évtizedben már a nemzetközi kapcsolatok rendszerének lényeges elemévé vált”.

Beszámolója szerint 44 különleges szolgálat, köztük az amerikai CIA, valamint a francia, olasz, brit és svájci hírszerzés képviselői is részt vettek az SZVR - elődjeivel együtt számolt - fennállásának 105. évfordulóján rendezett fogadáson.

Hangot adott álláspontjának, miszerint az európai elit több tagja személyes sorsát az oroszellenes politika kártyájára tette fel, és most már tartja a tétet, mert fél a választók negatív reakciójától arra az esetre, ha elismerné, hogy hibát követett el az Oroszországgal való kapcsolatok megszakításával, az ezzel járó gazdasági veszteségekkel és azzal, hogy hatalmas összegeket tékozolt el az ukrajnai „fekete lyuk” finanszírozására. Nariskin szerint

Európa megértette, hogy Oroszország stratégiai veresége elérhetetlen, és a formulát „maximális kár okozására” változtatta.

Úgy vélekedett, hogy az EU és Nagy-Britannia oroszellenes politikája az unió világpolitikai és társadalmi hanyatlásához vezet, valamint ahhoz, hogy az európai integráció „veszít vonzerejéből”.

„Az Európai Uniót egyre kevésbé veszik figyelembe. Nos, az Egyesült Államok néhány napja közzétett nemzetbiztonsági stratégiája erről nagyon-nagyon meggyőzően beszél” – mondta.

„Azt látjuk, hogy az elmúlt hetekben mind a kijevi rezsim, mind európai támogatói a józan ész ellenére megpróbálnak elhatárolódni az én véleményem szerint jó, méltányos kompromisszumoktól, amelyeket az úgynevezett Trump-béketervben javasoltak” – nyilatkozott.

„A washingtoni adminisztráció képviselőivel való tárgyalásokon megpróbálják ezt a tervet úgy beállítani, mint egy újabb kísérletet arra, hogy Kijevre olyan megállapodásokat kényszerítsenek, amelyek állítólagos engedményt jelentenek Oroszország javára.(…) mindenáron meg akarják akadályozni a békeszerződés megkötését, és újra, ahogy az (Joe) Biden (előző amerikai elnök) botrányos idejében történt, rávenni Washingtont, hogy fizessen az ukrán konfliktusért, lényegében finanszírozza a háborút. De számításaikban természetesen van egy nagy hiba. Ez a hiba a harctéren található” – tette hozzá.

„Eljön az a nap, amikor az ukrán fegyveres erők elveszítik képességüket a szervezett védekezésre, és kénytelenek lesznek megadni magukat. Ekkor már senki sem fogja tudni megakadályozni az ukrán konfliktus békés rendezését” – vélekedett.

Mint fogalmazott, Oroszország azt szeretné, ha Ukrajna visszatérne a normális élethez, de ehhez Kijevnek meg kell találnia magában az erőt és az akaratot, hogy megszabaduljon a „neonáci fertőzéstől”, és „meg kell értenie, hogy a leghatékonyabb garancia Ukrajna biztonságának biztosítására a jószomszédi kapcsolatok visszaállítása Oroszországgal”.

Az SZVR-igazgató szerint a Donald Trump vezette Egyesült Államok kezdi megérteni, hogy a katonai konfliktus folytatása elkerülhetetlenül Ukrajna vereségéhez vezet, azért az amerikai adminisztráció kompromisszumos megoldásokat talált, amelyek Trump béketervében vannak lefektetve.

Nariskin Amerika-pártinak és racionálisnak minősítette az Egyesült Államok frissített nemzetbiztonsági stratégiáját, amelynek alapját a nemzeti érdekek figyelembevétele jelenti. Rámutatott, hogy „nyilvánvaló izolacionista tendenciák figyelhetők meg benne”.

Az orosz kémfőnök az interjúban úgy ítélte meg, hogy a Nyugat nem mondott le az utcáról kikényszerített szerbiai hatalomváltás tervéről, és nyomást gyakorol az ország politikai vezetésére.

„A Nyugat nagyon intenzíven, energikusan javasolja Szerbia politikai vezetésének, hogy tegyen úgynevezett civilizációs választást. Ez azt jelenti, hogy mondjon le a baráti, sőt inkább bármilyen kapcsolatról Oroszországgal, szakítsa meg vele a történelmi és testvéri kapcsolatokat, és ez állítólag megnyitja Szerbia előtt az utat a »boldog« Európai Unióba” – mondta.

Megerősítette, hogy éppen az SZVR tájékoztatta Szerbiát arról, hogy a nyugati titkosszolgálatok egy „Majdant” készítenek elő Belgrádban. Leszögezte, hogy Oroszország tiszteletben fogja tartani Szerbia bármilyen döntését az európai ügyekben, de azt reméli, hogy ez a nemzeti érdekek, nem pedig a Nyugat „hazugságai” alapján fog megszületni. Hozzátette, hogy szerinte az Európai Unió, amelyen belül egyre több repedés keletkezik, „egyre kevésbé képes új országokat magához vonzani”.

Kezdőlap    Külföld    Orosz hírszerzés: Európa más célt tűzött ki

oroszország

nagy-britannia

hírszerzés

mi6

szvr

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor brüsszeli sajtótájékoztatója: ez a csúcs egy haditanács volt

Orbán Viktor brüsszeli sajtótájékoztatója: ez a csúcs egy haditanács volt
A péntek hajnalba nyúló csütörtöki brüsszeli EU-csúcsot követően a miniszterelnök némi alvás után állt az újságírók hadának rendelkezésére. Beszámolt róla, az EU-csúcs haditanács volt, a hozzászólások 90 százaléka arról szólt, hogyan győzzük le Oroszországot. Beszélt a belgák harcáról, egy nagy nyugat-európai tévhitről a hétköznapi emberek fejében, és arról, hogy az uniós országok hogyan adnak hitelt Ukrajnának – az európai emberek fizetni fognak, a miniszterelnök szerint ez a téma elemi erővel fog feltörni Nyugat-Európában. A miniszterelnök szerint ugyanazon a rendkívül veszélyes pályán vagyunk, mint annak idején az I. világháború előtt. Szerinte a végóráit éljük az Európai Uniónak, Ukrajna pedig egy stratégiai vereségben van.
 

Az ukrán elnök is megszólalt a 90 milliárd eurós uniós támogatásról

Orosz elnöki különmegbízott: arculcsapás az EU-nak, hogy nem sikerült megegyezni a befagyasztott vagyonról

Raklapmáglyák, térdig érő krumpli és zeller – apokaliptikus állapotokat hagytak maguk után a céljukat elérő gazdák Brüsszelben

Orbán Viktor: siker, nem veszi el Brüsszel Oroszország pénzét, a V3 pedig kimaradt a hadikölcsönből

Hajnalig tartott a „szülés” – 24 tagállam dobja össze a háborús kölcsönt

Donald Trump most Ukrajnát sürgeti

Orosz hírszerzés: Európa más célt tűzött ki

Jövőre is a csehek védik a szlovák légteret

Jövőre is a csehek védik a szlovák légteret

Csehország a jövő évben is részt vesz a szlovák légtér védelmében. Erről Jaromír Zůna új cseh védelmi miniszter és szlovák kollégája, Robert Kaliňák csütörtöki telefonos egyeztetésükön állapodott meg.
VIDEÓ
Szeretet.éhség: így adakozunk advent idején. Lehel László, Inforádió, Aréna
Megvéd-e minket az Egyesült Államok, ha baj van? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Mennyi időnk van a világvégéig? - Ürge-Vorsatz Diána klímakutató, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.19. péntek, 18:00
Gálik Zoltán
a Budapesti Corvinus Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
AI a javából − Lépjen szervezetével szintet a szakma csúcsrendezvényén szerzett információkkal!

AI a javából − Lépjen szervezetével szintet a szakma csúcsrendezvényén szerzett információkkal!

Az AI‑forradalom még csak most kezdődik igazán: a vállalati genAI‑megoldások már bizonyítottak, a következő lépés a skálázás, a szervezeti szintű bevezetés és az üzleti működés átalakítása. Ezekről és minden kapcsolódó megoldásról, teendőről és kihívásról lesz szó a Portfolio AI in Business konferencián, amelyre már elindult a regisztráció. Csapjon le az első száz hely valamelyikére és éljen egyedi kedvezményünkkel!

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rengeteg magyar él tévhitben a fenyőválasztás kapcsán: ez akadályozza őket a helyes döntésben

Rengeteg magyar él tévhitben a fenyőválasztás kapcsán: ez akadályozza őket a helyes döntésben

Az ünnepek közeledtével minden évben újra felmerül a dilemma: élő vagy műfenyő kerüljön az otthonokba.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
EU agrees €90bn loan for Ukraine as Putin says Kyiv 'refusing to end this conflict'

EU agrees €90bn loan for Ukraine as Putin says Kyiv 'refusing to end this conflict'

European leaders reached the deal after failing to agree on using frozen Russian assets valued at €210bn.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 19. 11:54
Orbán Viktor brüsszeli sajtótájékoztatója: ez a csúcs egy haditanács volt
2025. december 19. 11:28
Az ukrán elnök is megszólalt a 90 milliárd eurós uniós támogatásról
×
×
×
×