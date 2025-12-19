ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai elnök kabinetülést tart a washingtoni Fehér Házban 2025. október 9-én. Izrael és Hamász palesztin iszlamista terrorszervezet ezen a napon megállapodott a tûzszünet és a túszalku elsõ szakaszáról az egyiptomi Sarm es-Sejkben.
Nyitókép: MTI/EPA/Sipa USA POOL/Samuel Corum

Donald Trump besokallt, jöhet az országos vészhelyzet kihirdetése

Infostart

Donald Trump amerikai elnök fontolóra vette országos vészhelyzet kihirdetését a lakhatási válság miatt.

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön közölte, hogy megvizsgálja egy országos vészhelyzet kihirdetésének lehetőségét a lakhatási helyzet miatt.

"Vizsgálom a lehetőséget" – mondta Trump az Ovális Irodában újságíróknak.

Az elnök szeretné megvédeni azokat, akiknek már van otthonuk, és az ingatlanuk értéke olyan magasra nőtt, amire soha nem számítottak. Ez sokakat meggazdagított és boldoggá tett, különösen időskorukra – írja a Portfolio.

„Ezt az értéket meg akarom őrizni, ugyanakkor azt is szeretném, ha mások is saját otthonhoz juthatnának" – hangsúlyozta az elnök.

egyesült államok

donald trump

vészhelyzet

lakhatási válság

