Donald Trump besokallt, jöhet az országos vészhelyzet kihirdetése

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön közölte, hogy megvizsgálja egy országos vészhelyzet kihirdetésének lehetőségét a lakhatási helyzet miatt.

"Vizsgálom a lehetőséget" – mondta Trump az Ovális Irodában újságíróknak.

Az elnök szeretné megvédeni azokat, akiknek már van otthonuk, és az ingatlanuk értéke olyan magasra nőtt, amire soha nem számítottak. Ez sokakat meggazdagított és boldoggá tett, különösen időskorukra – írja a Portfolio.

„Ezt az értéket meg akarom őrizni, ugyanakkor azt is szeretném, ha mások is saját otthonhoz juthatnának" – hangsúlyozta az elnök.