ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.91
usd:
331.3
bux:
109859.53
2025. december 19. péntek Viola
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Újszülött baba és a szülői kéz.
Nyitókép: Getty Images/Avalon_Studio

Tempósan csökken a születésszám, de egyre több a házasság – számok

Infostart / MTI

Az előzetes adatok szerint 2025 novemberében 5582 gyermek született, és 9686-an haltak meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 11, a halálozásoké 9,3 százalékkal mérséklődött, míg a házasságkötéseké 6,2 százalékkal emelkedett - közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) pénteken.

Novemberben 5582 gyermek született, 11 százalékkal, 666-tal kevesebb, mint 2024 novemberében, 9686-an haltak meg, 9,3 százalékkal, 989-cel kevesebben az egy évvel korábbinál. A természetes fogyás a 2024 novemberi 4427-tel szemben 4104 fő volt.

Ebben az időszakban 2893 pár kötött házasságot, 6,2 százalékkal, 169-cel több, mint egy évvel korábban.

Ezer lakosra 7,1 élveszületés és 12,4 halálozás jutott novemberben. Az élveszületési arányszám 0,8, a halálozási arányszám 1,2 ezrelékponttal alacsonyabb volt, mint 2024 novemberében. Az ezer lakosra jutó természetes fogyás 0,4 ezrelékponttal, 5,3 főre csökkent. Ezer lakosra 3,7 házasságkötés jutott, 0,2 ezrelékponttal több, mint egy évvel korábban - tájékoztatott a KSH.

A tájékoztató szerint 2025 január–novemberben 65 913 gyermek jött világra, 7,4 százalékkal, 5269-cel kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. Ezen belül január–májusban 8,9, június–júliusban 1,7, augusztus–novemberben pedig 8,4 százalékkal kevesebb volt az élveszületések száma, mint az előző év azonos időszakaiban.

A teljes termékenységi arányszám egy nőre becsült értéke január–novemberben 1,31, egy évvel korábban pedig 1,39 volt. Ezer 15–49 éves nőre 35,1 élveszületés jutott, 2,0 ezrelékponttal kevesebb, mint egy évvel korábban - tették hozzá.

Az adatok alapján 112 722-en haltak meg, 2,6 százalékkal, 3027-tel kevesebben az egy évvel korábbinál. Január–júniusban 3,4 százalékkal többen, míg július–novemberben 9,8 százalékkal kevesebben hunytak el, mint az előző év azonos időszakaiban.

A születések és a halálozások egyenlegének következtében a természetes fogyás 46 809 fő volt, 5,0 százalékkal több az előző évi 44 567 fős értéknél.

Ebben az időszakban 44 330 pár kötött házasságot, 0,5 százalékkal, 221-gyel kevesebb az egy évvel korábbinál. Január–áprilisban 6,1, június–augusztusban 7,8 százalékkal kevesebb, míg májusban 2,4, szeptember–novemberben 13 százalékkal több házasságkötés történt, mint 2024 azonos időszakaiban.

Mint írták, ezer lakosra 7,6 élveszületés és 12,9 halálozás jutott. Az élveszületési arányszám 0,6 ezrelékponttal, míg a halálozási arányszám 0,3 ezrelékponttal alacsonyabb volt, mint 2024 január–novemberében.

A természetes fogyás 0,3 ezrelékponttal 5,4 ezrelékre nőtt. Ezer élveszületésre 3,3 csecsemőhalálozás jutott, amely 0,5 ezrelékponttal alacsonyabb az előző év azonos időszakainál.

Születésszámok alakulása 2025 végén
Születésszámok alakulása 2025 végén

A házasságkötési arányszám 5,1 ezrelék volt, közel azonos az egy évvel korábbival - közölte a KSH.

A közlemény szerint 2024 decembere és 2025 novembere között 72 242 gyermek született, 7,1 százalékkal, 5549-cel kevesebb a megelőző 12 havinál.

Hozzátették, hogy 124 443-an haltak meg, 3,1 százalékkal, 3965-tel kevesebben, mint a megelőző 12 hónapban.

A KSH közlése szerint 46 340 pár kötött házasságot, 1,9 százalékkal, 877-tel kevesebb a megelőző 12 havinál.

Ezer lakosra 7,6 élveszületés és 13,1 halálozás jutott. Az élveszületési arányszám 0,5 ezrelékponttal, míg a halálozási arányszám 0,4 ezrelékponttal alacsonyabb volt, mint a megelőző 12 hónapban. A házasságkötési arányszám 4,9 ezrelék volt, 0,1 ezrelékponttal alacsonyabb, mint a korábbi időszakban - áll a közleményben.

Kezdőlap    Tudomány    Tempósan csökken a születésszám, de egyre több a házasság – számok

ksh

halál

házasság

demográfia

születés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Raklapmáglyák, térdig érő krumpli és zeller – apokaliptikus állapotokat hagytak maguk után a céljukat elérő gazdák Brüsszelben
Helyszíni képes tudósítás

Raklapmáglyák, térdig érő krumpli és zeller – apokaliptikus állapotokat hagytak maguk után a céljukat elérő gazdák Brüsszelben
Nem köt az Európai Unió szabadkereskedelmi megállapodást Dél-Amerikával, ezt a célt a gazdák elérték, de Brüsszel városa nagy árat fizetett ennek kikényszerítéséért, a belga fővárosban megbénult a közlekedés, buszok rekedtek a traktorok közé, csak gyalogosan és kerékpárral lehet közlekedni. A csúcson kiderült, miből gondolja az EU visszafizethetőnek azt a kölcsönt, amelyet most Ukrajnának ad. Helyszíni tudósítás.
 

Orbán Viktor: siker, nem veszi el Brüsszel Oroszország pénzét, a V3 pedig kimaradt a hadikölcsönből

Hajnalig tartott a „szülés” – 24 tagállam dobja össze a háborús kölcsönt

Ukrajna tervezett NATO-tagságáról nyilatkozott Volodimir Zelenszkij

 

Orosz katonák léphették át a NATO határát

Oroszország nagyon készül valamire

Rejtély: megrongálódott Robert Fico gépe Brüsszelben

Rendkívül fenyegető bejelenést tett a fehérorosz elnök

Égő gumi füstje a szállodában, akár vasárnapig elhúzódó csúcs Brüsszelben – információk a helyszínről

Gazdatüntetés Brüsszelben: borult az eredeti akciózási terv, útlezárások jönnek az EU-csúcs helyszínén

Orbán Viktor Brüsszelben: összeállt a blokkoló kisebbség

VIDEÓ
Szeretet.éhség: így adakozunk advent idején. Lehel László, Inforádió, Aréna
Megvéd-e minket az Egyesült Államok, ha baj van? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Mennyi időnk van a világvégéig? - Ürge-Vorsatz Diána klímakutató, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.19. péntek, 18:00
Gálik Zoltán
a Budapesti Corvinus Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Felfüggeszti kriptoszolgáltatásait Magyarországon az eToro - Mutatjuk, meddig tudsz még adni és venni

Felfüggeszti kriptoszolgáltatásait Magyarországon az eToro - Mutatjuk, meddig tudsz még adni és venni

Az eToro is beszünteti magyarországi kripto-szolgáltatásait, követve a Revolut és a CoinCash példáját.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Beintett a hatóság: elbukhatja a balatonföldvári kikötőt a beruházó, pedig már majdnem kész

Beintett a hatóság: elbukhatja a balatonföldvári kikötőt a beruházó, pedig már majdnem kész

Egyetlen döntéssel borulhat az évek óta vitatott balatoni beruházás. A veszprémi kormányhivatal ugyanis elutasította a balatonföldvári Nyugati strandra tervezett kikötő engedélykérelmét.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
EU's €90bn loan 'truly strengthens' Ukraine, Zelensky says, but no deal on frozen Russian assets

EU's €90bn loan 'truly strengthens' Ukraine, Zelensky says, but no deal on frozen Russian assets

The Ukrainian president had urged the EU to use €200bn of frozen Russian assets, but leaders failed to agree on how to use them.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 18. 14:57
Nagy a baj, durva napviharokra figyelmeztetnek az amerikai kutatók
2025. december 18. 13:03
4iG: uniós forrásból épül 3800 km optikai hálózat 240 ezer háztartásban
×
×
×
×