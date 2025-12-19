ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.84
usd:
330.33
bux:
109931.87
2025. december 19. péntek Viola
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
×
Ten Thousand Euro In Stack Against Euro Banknotes Background
Nyitókép: Elena Popova/Getty Images

Nem bírják így tovább: sürgősségi pénzt kért fegyverekre ez az európai ország

Infostart

Az olasz védelmi minisztérium több mint három és fél milliárd eurót kért a költségvetésből drónok, hadihajók és tengeralattjárók beszerzésére, és tízezerrel kívánja növelni a fegyveres erők létszámát.

A Guido Crosetto vezette tárca négy sürgősségi kérelmet nyújtott be a római parlament illetékes bizottságaihoz, amelyeknek január 12-ig kell továbbítani a dossziékat a jobbközép többségű parlamenthez.

Két és fél milliárd eurót hadihajók vásárlására és modernizációjára kért a minisztérium, amely hangsúlyozta, hogy Olaszország 2039-ig újgenerációs fregattokkal akar rendelkezni, köztük Fremm osztályú, francia-olasz fejlesztésű többcélú, modern rakétahordozó hajókkal.

Háromszázhatvan millió eurót tengeralattjárók modernizációjára kívánnak felhasználni, ami egy nagyobb, hétszáz millió eurós projekt része. Százmilliót a haditengerészet kapna hadihajók felfegyverzésére, valamint azok továbbadására Európai Unión kívüli országoknak.

Hatszáz millió euróból pilóta nélküli vadászgépeket szereznek be, amelyekhez az Egyesült Államok szolgáltat műszaki felszerelést.

A védelmi miniszter bejelentése szerint 2033-ig további tízezer fővel kívánják növelni a fegyveres erők professzionális állományát, amelynek létszáma így elérheti a 160 ezret.

Crosetto a RAI2 közmédiának csütörtök este adott televíziós interjúban bejelentette, olyan nagy szükség van a katonákra, hogy az olaszországi utcákon 2015 óta biztonsági feladatokat ellátó hétezer katonát csendőrökkel akarja helyettesíteni. Jelenleg a katonák a nagyobb olasz városok főbb terein, vasútállomásain, repülőterein, közlekedési csomópontjain szolgálnak.

A védelmi tárca tervei között szerepel egyes polgári célú termelést végző olaszországi gyárak, üzemek átalakításának finanszírozása is fegyverek és más hadieszközök gyártására.

Kezdőlap    Külföld    Nem bírják így tovább: sürgősségi pénzt kért fegyverekre ez az európai ország

olaszország

költségvetés

drón

fegyverkezés

vadászrepülő

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor brüsszeli sajtótájékoztatója: ez a csúcs egy haditanács volt

Orbán Viktor brüsszeli sajtótájékoztatója: ez a csúcs egy haditanács volt
A péntek hajnalba nyúló csütörtöki brüsszeli EU-csúcsot követően a miniszterelnök némi alvás után állt az újságírók hadának rendelkezésére. Beszámolt róla, az EU-csúcs haditanács volt, a hozzászólások 90 százaléka arról szólt, hogyan győzzük le Oroszországot. Beszélt a belgák harcáról, egy nagy nyugat-európai tévhitről a hétköznapi emberek fejében, és arról, hogy az uniós országok hogyan adnak hitelt Ukrajnának – az európai emberek fizetni fognak, a miniszterelnök szerint ez a téma elemi erővel fog feltörni Nyugat-Európában. A miniszterelnök szerint ugyanazon a rendkívül veszélyes pályán vagyunk, mint annak idején az I. világháború előtt. Szerinte a végóráit éljük az Európai Uniónak, Ukrajna pedig egy stratégiai vereségben van.
 

Az ukrán elnök is megszólalt a 90 milliárd eurós uniós támogatásról

Orosz elnöki különmegbízott: arculcsapás az EU-nak, hogy nem sikerült megegyezni a befagyasztott vagyonról

Raklapmáglyák, térdig érő krumpli és zeller – apokaliptikus állapotokat hagytak maguk után a céljukat elérő gazdák Brüsszelben

Orbán Viktor: siker, nem veszi el Brüsszel Oroszország pénzét, a V3 pedig kimaradt a hadikölcsönből

Hajnalig tartott a „szülés” – 24 tagállam dobja össze a háborús kölcsönt

Donald Trump most Ukrajnát sürgeti

Orosz hírszerzés: Európa más célt tűzött ki

Jövőre is a csehek védik a szlovák légteret

Jövőre is a csehek védik a szlovák légteret

Csehország a jövő évben is részt vesz a szlovák légtér védelmében. Erről Jaromír Zůna új cseh védelmi miniszter és szlovák kollégája, Robert Kaliňák csütörtöki telefonos egyeztetésükön állapodott meg.
VIDEÓ
Szeretet.éhség: így adakozunk advent idején. Lehel László, Inforádió, Aréna
Megvéd-e minket az Egyesült Államok, ha baj van? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Mennyi időnk van a világvégéig? - Ürge-Vorsatz Diána klímakutató, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.19. péntek, 18:00
Gálik Zoltán
a Budapesti Corvinus Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megnyugvás a tőzsdéken - Mutatjuk mi mozgatja ma a piacokat

Megnyugvás a tőzsdéken - Mutatjuk mi mozgatja ma a piacokat

Jó hangulatban fejezték be a kereskedést csütörtökön az amerikai tőzsdék a vártnál alacsonyabb inflációs adatot követően, ami a kamatcsökkentési várakozásokat fűtötte, péntek reggel Ázsiában is emelkedéseket látni, míg az európai indexek kis mozgásokkal indítják a napot.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Óriási fordulat az autópiacon: asztalon a tervezet, ami mindent átír - ezzel nagyon kevesen számoltak

Óriási fordulat az autópiacon: asztalon a tervezet, ami mindent átír - ezzel nagyon kevesen számoltak

Sokan, akik eddig bizonytalanok voltak, így inkább visszatérhetnek a benzines vagy dízel autókhoz.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
EU agrees €90bn loan for Ukraine as Putin says Kyiv 'refusing to end this conflict'

EU agrees €90bn loan for Ukraine as Putin says Kyiv 'refusing to end this conflict'

European leaders reached the deal after failing to agree on using frozen Russian assets valued at €210bn.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 19. 13:05
Halálos iramba kezdett C. Ronaldo, fénykép is készült
2025. december 19. 12:49
Donald Trump besokallt, jöhet az országos vészhelyzet kihirdetése
×
×
×
×