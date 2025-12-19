A számok nem hazudnak, épp most öntik el a kínai kocsik Európát

Nincs még egy olyan erősen növekvő szegmens az Európai Unió autópiacán, mint a kínai márkáké, amelyek novemberben 108 százalékkal több új autót adtak el, mint egy évvel korábban, miközben a teljes piac mindössze 2,2 százalékkal haladta meg az előző évi szintet – írja az Automotive News Europe alapján a Telex.

A két legkeresettebb kínai márka az MG, és a BYD lett, amelyek mintegy 23 ezer, illetve 20 ezer személyautót regisztráltak, ám miközben az előbbi esetében ez 20 százalékos növekedést jelent, addig a Kínában is piacvezető BYD 230 százalékos bővülést könyvelhetett el.

Az egy hónap alatt regisztrált mintegy 78 ezer kínai autó 7,8 százalékos piaci részesedést jelent az EU piacán újnak tekinthető cégek számára, és ebben az eredményben a felsorolt márkákon kívül jelentős szerepe van a Jaeco és az Omoda márkáknak, illetve a Stellantis autóipari egyesülés érdekeltségébe tartozó Leapmotornak is.

A kimutatás alapján egyértelmű, hogy a kínai gyártók jól döntöttek, amikor villanyautóik mellett hálózatról tölthető (plug-in), illetve hagyományos hibridautókat is beemeltek az európai kínálatukba.

A BYD Seal U nevű középkategóriás szabadidő-autó az Unió legkelendőbb plug-in hibridje a Volkswagen Tiguant megelőzve, míg a Jaecoo 7 a múlt hónapban az ötödik helyen végzett ebben a kategóriában, így Európa nyolcadik legkelendőbb hálózatról is tölthető típusa lett az első tizenegy hónapban.

Most először fordult elő, hogy egy kínai autógyártó modellje bekerült a 10 legkeresettebb villanyautó közé azzal, hogy a BYD Dolphin Surf mini villanyautó éppen a tizedik lett a kategóriaösszesítésben mintegy 5600 példánnyal.

Kiemelendő az is, hogy a Leapmotor T03 nevű elektromos miniautóból több mint 3500 darab fogyott novemberben, így az ötödik lett a hasonló méretű típusok közt.