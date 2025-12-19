ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.7
usd:
330.96
bux:
109428.26
2025. december 19. péntek Viola
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
BYD Atto 3 típusú elektromos autó márkajelzése a BYD autóátadó ünnepségén a Puskás Arénában 2024. február 23-án. A világ legnagyobb elektromos autógyártójának számító kínai vállalat több milliárd eurós, több ezer új munkahelyet létrehozó óriásberuházással Szegeden épít gyárat.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

A számok nem hazudnak, épp most öntik el a kínai kocsik Európát

Infostart

Több mint kétszer annyi kínai autót adtak el novemberben Európában, mint egy éve.

Nincs még egy olyan erősen növekvő szegmens az Európai Unió autópiacán, mint a kínai márkáké, amelyek novemberben 108 százalékkal több új autót adtak el, mint egy évvel korábban, miközben a teljes piac mindössze 2,2 százalékkal haladta meg az előző évi szintet – írja az Automotive News Europe alapján a Telex.

A két legkeresettebb kínai márka az MG, és a BYD lett, amelyek mintegy 23 ezer, illetve 20 ezer személyautót regisztráltak, ám miközben az előbbi esetében ez 20 százalékos növekedést jelent, addig a Kínában is piacvezető BYD 230 százalékos bővülést könyvelhetett el.

Az egy hónap alatt regisztrált mintegy 78 ezer kínai autó 7,8 százalékos piaci részesedést jelent az EU piacán újnak tekinthető cégek számára, és ebben az eredményben a felsorolt márkákon kívül jelentős szerepe van a Jaeco és az Omoda márkáknak, illetve a Stellantis autóipari egyesülés érdekeltségébe tartozó Leapmotornak is.

A kimutatás alapján egyértelmű, hogy a kínai gyártók jól döntöttek, amikor villanyautóik mellett hálózatról tölthető (plug-in), illetve hagyományos hibridautókat is beemeltek az európai kínálatukba.

A BYD Seal U nevű középkategóriás szabadidő-autó az Unió legkelendőbb plug-in hibridje a Volkswagen Tiguant megelőzve, míg a Jaecoo 7 a múlt hónapban az ötödik helyen végzett ebben a kategóriában, így Európa nyolcadik legkelendőbb hálózatról is tölthető típusa lett az első tizenegy hónapban.

Most először fordult elő, hogy egy kínai autógyártó modellje bekerült a 10 legkeresettebb villanyautó közé azzal, hogy a BYD Dolphin Surf mini villanyautó éppen a tizedik lett a kategóriaösszesítésben mintegy 5600 példánnyal.

Kiemelendő az is, hogy a Leapmotor T03 nevű elektromos miniautóból több mint 3500 darab fogyott novemberben, így az ötödik lett a hasonló méretű típusok közt.

Kezdőlap    Autó    A számok nem hazudnak, épp most öntik el a kínai kocsik Európát

kína

európai unió

autópiac

elektromos autók

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Raklapmáglyák, térdig érő krumpli és zeller – apokaliptikus állapotokat hagytak maguk után a céljukat elérő gazdák Brüsszelben

Raklapmáglyák, térdig érő krumpli és zeller – apokaliptikus állapotokat hagytak maguk után a céljukat elérő gazdák Brüsszelben

Nem köt az Európai Unió szabadkereskedelmi megállapodást Dél-Amerikával, ezt a célt a gazdák elérték, de Brüsszel városa nagy árat fizetett ennek kikényszerítéséért, a belga fővárosban megbénult a közlekedés, buszok rekedtek a traktorok közé, csak gyalogosan és kerékpárral lehet közlekedni. A csúcson kiderült, miből gondolja az EU visszafizethetőnek azt a kölcsönt, amelyet most Ukrajnának ad. Helyszíni tudósítás.
 

Orbán Viktor: siker, nem veszi el Brüsszel Oroszország pénzét, a V3 pedig kimaradt a hadikölcsönből

Hajnalig tartott a „szülés” – 24 tagállam dobja össze a háborús kölcsönt

VIDEÓ
Szeretet.éhség: így adakozunk advent idején. Lehel László, Inforádió, Aréna
Megvéd-e minket az Egyesült Államok, ha baj van? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Mennyi időnk van a világvégéig? - Ürge-Vorsatz Diána klímakutató, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.19. péntek, 18:00
Gálik Zoltán
a Budapesti Corvinus Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Merre indul tovább a forint a hullámvasúton?

Merre indul tovább a forint a hullámvasúton?

Sokat megélt az utóbbi napokban a forint, hiszen járt 390 felett is az euró árfolyama, ami másfél havi mélypontot jelentett a magyar deviza szempontjából, majd onnan fordult a hangulat. Továbbra is elsősorban a jegybank esetleges további üzenetei befolyásolhatják az irányt, illetve újra előtérbe kerülhetnek a háború lezárásával kapcsolatos várakozások.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt lesz ételosztás 2025 karácsonyán Budapesten: több ezer embert várnak a Krisna-hívők

Itt lesz ételosztás 2025 karácsonyán Budapesten: több ezer embert várnak a Krisna-hívők

A Krisna-hívők idén is a Népligetben rendezik meg háromnapos Karácsonyi Szeretetlakomájukat, ahol ételt és élelmiszercsomagokat osztanak a rászorulóknak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ukraine to get €90bn loan from EU, as leaders fail to agree deal on Russia's frozen assets

Ukraine to get €90bn loan from EU, as leaders fail to agree deal on Russia's frozen assets

Ukrainian President Volodymyr Zelensky says the support "truly strengthens our resilience" after 24 EU states agreed the two-year, interest-free loan.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 19. 05:45
Újabb horrortrélert állítottak le az M1-esen a rendőrök
2025. december 19. 05:15
Itt a betiltott autóreklám: ezzel verte ki a biztosítékot – videó
×
×
×
×