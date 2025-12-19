Özönvíz a toronyházak tövében, elmosta a repülőteret is – videó

fsdfadfads

Streets in Sharjah’s Al Khan area submerged after heavy rain on Friday morning. Video by: Virendra Saklani/Gulf News



Follow our live weather blog here: https://t.co/yWPYYQGlE5 pic.twitter.com/0QbQ6VB35T — Gulf News (@gulf_news) December 19, 2025

A meteorológiai előrejelzésnek megfelelően lezúduló, esővel kísért vihar villámlással és fülsiketítő mennydörgéssel ébresztette fel péntekre virradóra az öbölmenti ország lakóit. Az eső miatt a Dubajjal szomszédos Sárdzsa emírség fővárosának, Sárdzsának az egyik főutcája reggelre teljesen víz alá került, így kisebb közlekedési fennakadások alakultak ki, a gyalogosok pedig mezítláb, feltűrt nadrággal jártak. Az eső elöntötte utcáknak a lerakódó szennyeződésektől való megtisztítására, illetve a forgalom számára való újranyitása érdekében szivattyús teherautókat vezényeltek a városba.

Vehicles navigate floodwater in Dubai’s Al Barsha 1 following heavy rain.

Video by: James Martinez/Gulf News



Follow our live weather blog here: https://t.co/yWPYYQGlE5 pic.twitter.com/H15OIjGvii — Gulf News (@gulf_news) December 19, 2025

Noha a heves esőkkel járó viharos időjárás ritka jelenségnek számít a Perzsa-öböl menti országokban, csütörtökön Szaúd-Arábiában és Katarban is nagy mennyiségű eső hullott le, amelyek következtében Katarban egy Arab Kupa labdarúgómérkőzés megrendezését el kellett halasztani.

Az Egyesült Arab Emírségekben legutóbb tavaly áprilisban volt hasonlóan rossz az időjárás, amikor az özönvízszerű eső több napra megbénította Dubaj életét. Akkor négy ember meghalt, több mint 2 ezer repülőjáratot pedig törölni kellett a világ egyik legforgalmasabb légikikötőjének számító dubaji repülőtéren.