Nyitókép: Pixabay

Özönvíz a toronyházak tövében, elmosta a repülőteret is – videó

Infostart / MTI

Az Egyesült Arab Emírségek több városában is áradásokat okozott az országra péntekre virradóra lehullott nagy mennyiségű eső, így az Emirates légitársaság 13 Dubajból induló repülőjáratát is törölni kellett, több tucat érkező járat pedig késett.

A meteorológiai előrejelzésnek megfelelően lezúduló, esővel kísért vihar villámlással és fülsiketítő mennydörgéssel ébresztette fel péntekre virradóra az öbölmenti ország lakóit. Az eső miatt a Dubajjal szomszédos Sárdzsa emírség fővárosának, Sárdzsának az egyik főutcája reggelre teljesen víz alá került, így kisebb közlekedési fennakadások alakultak ki, a gyalogosok pedig mezítláb, feltűrt nadrággal jártak. Az eső elöntötte utcáknak a lerakódó szennyeződésektől való megtisztítására, illetve a forgalom számára való újranyitása érdekében szivattyús teherautókat vezényeltek a városba.

Noha a heves esőkkel járó viharos időjárás ritka jelenségnek számít a Perzsa-öböl menti országokban, csütörtökön Szaúd-Arábiában és Katarban is nagy mennyiségű eső hullott le, amelyek következtében Katarban egy Arab Kupa labdarúgómérkőzés megrendezését el kellett halasztani.

Az Egyesült Arab Emírségekben legutóbb tavaly áprilisban volt hasonlóan rossz az időjárás, amikor az özönvízszerű eső több napra megbénította Dubaj életét. Akkor négy ember meghalt, több mint 2 ezer repülőjáratot pedig törölni kellett a világ egyik legforgalmasabb légikikötőjének számító dubaji repülőtéren.

