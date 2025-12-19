ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 19. péntek
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Emmanuel Macron francia elnök és Friedrich Merz német kancellár (b-j) az EU-tagországok állam-, és kormányfõinek csúcstalálkozóján Brüsszelben 2025. október 23-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Hoslet

Az EU nem ezt az utat tervezte Ukrajna támogatására - Merz ennek ellenére elégedett

Infostart

A zárolt orosz vagyon érintetlen maradt, a tagállamok három kivétellel Ukrajna 90 milliárd eurós támogatásában állapodtak meg. Legalábbis a nyilvánosság előtt ezzel a német kancellár is elégedett volt, noha az eredményhirdetésig az ellenkezőjét remélte.

Az már az elmúlt napokban ismert volt, hogy a a kancellári tisztséget nyolc hónapja betöltő Friedrich Merz a orosz háború sújtotta Ukrajna legfőbb európai támogatója. Ennek keretében fő szószólója volt annak is, hogy a szorult helyzetben lévő Ukrajnát az európai bankokban zárolt orosz vagyon felhasználásával, egyfajta jóvátételi hitelként támogassák.

Több tagállam ellenkezése miatt azonban ez nem jött be, értesülések szerint péntekre virradó éjszaka azonban végül Olaszország és Franciaország fenntartásai akadályozták meg, hogy a befagyasztott orosz vagyonhoz nyúljanak.

Egybehangzó értékelések szerint Merz számára a brüsszeli csúcs kancellár pályafutásának legnehezebb uniós csúcstalálkozója volt. A döntés utáni első nyilatkozatban mindennek ellenére elégedettségének adott hangot, kiemelve az Ukrajnának folyósítandó 90 milliárd eurós hitel jelenőségét. ezzel - mint utalt rá - az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij is elégedett.

Európa bizonyította szuverenitását - fogalmazott a kancellár, aki ezzel minden bizonnyal az Egyesült Államokra utalt.

Nem ez volt, amit eredetileg terveztek, de Ukrajna megkapja azt, amire szüksége van. Talán nem úgy, ahogy szerette volna, de megkapja a szükséges támogatást" - idézték a német portálok a belga miniszterelnököt. Bart de Wever kormányfő csaknem az utolsó pillanatig ellenezte a befagyasztott orosz vagyon felszabadítását, majd az orosz reagálás kockázataira utalva ezek ellen európai garanciákat követelt.

Olaszország és Franciaország nem volt hajlandó ilyen messzire menni, és ennek nyomán született meg a 9§ milliárd eurós "alternatíva".

Az ARD közszolgálati médium idézte Kirill Dimitrijev orosz elnöki különmegbízottat, aki Friedrich Merz kancellárt és Ursula von der Leyen európai bizottsági elnököt háborús uszítóknak nevezte .

Az elnök főtárgyalója szerint a brüsszeli kompromisszum "hatalmas csapás" mindkettőjük számára, egyben bizonyította, hogy nem sikerólt másokat a törvény megszegésére bírni.

Német ellenzék politikusok ezzel szemben a kompromisszummal kapcsolatban elszalasztott lehetőségről beszéltek. Egyes értékelések szerint azt bizonyítja, hogy "Putyin hosszú karja egészen Európáig elér".

A müncheni nemzetközi biztonsági konferencia korábbi elnöke, Wolfgang Ischinger úgy értékelte, hogy befagyasztott orosz vagyon felszabadításának elvetése egyben az EU hitelességének elvesztését jelent.

A CDU/CSU parlamenti csoportjának szóvivője ezzel szemben általánosságban pozitívan értékelte az Ukrajnának nyújtandó kölcsönt. "Kilencven milliárd euró minden bizonnyal jelentős összeg, amelyből a háború sújtotta ország valóan finanszírozni tudja katonai kiadásait jövőre, és ha szükséges, akkor az azt követő évben is" - értékelte.

