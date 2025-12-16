ARÉNA - PODCASTOK
Egy tengeralattjáró a víz felszínén, a legénységgel a tetején.
Nyitókép: Pixabay

Az ukránok szerint sikerült kilőniük egy értékes orosz tengeralattjárót

Infostart

Az ukrán erők szerint sikerült olyan komoly károkat okozni a járműben, hogy az teljesen harcképtelenné vált, orosz oldalon viszont azt beszélik, hogy a kár elhanyagolható.

Az ukrán titkosszolgálat, az SZBU hétfői közlése szerint súlyosan megrongáltak egy Varsavjanka-osztályú (NATO-besorolás szerint: Kilo-osztályú) tengeralattjárót a fekete-tengeri Novoroszijszk hadikikötőjében, Oroszország területén – írja a Politico híradása nyomán a 24.hu.

Az SZBU szerint a támadást a Sea Baby nevű drónnal hajtották végre, és sikerült súlyosan megrongálni, harcképtelenné tenni a tengeralattjárót, ami négy Kalibr cirkálórakéta-indítót szállított. Az ukrán haderő videót is közölt a találatról:

Az orosz védelmi minisztérium egyelőre nem adott ki semmilyen nyilatkozatot a novoroszijszki támadásról. A lap szerint viszont orosz katonai bloggerek arról írtak, hogy a tengeralattjáróban okozott kár elhanyagolható mértékű, mivel a drón egy közeli mólót talált el. Mindazonáltal úgy értékelték, hogy

a támadás komoly figyelmeztetés az orosz hadsereg számára.

Az SZBU szerint egy Varsavjanka-osztályú tengeralattjáró megépítése körülbelül 400 millió dollárba kerül, a nemzetközi szankciók miatt viszont egy hasonló eszköz jelenleg akár 500 millió dollárba is kerülhet.

