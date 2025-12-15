Volodimir Zelenszkíj beszámolt

"Megköszöntem Németország vezető szerepét az ukrán népnek nyújtott segítségben. Tájékoztattam az elnököt az Egyesült Államokkal folytatott munkáról, amelyet a méltányos béke, a megbízható biztonsági garanciák és a gazdasági helyreállítás érdekében folytatunk" - közölte az ukrán elnök. Hangsúlyozta, hogy fontos garantálni Ukrajna szuverenitását, területi integritását és nemzeti érdekeinek védelmét.

"Hálás vagyok azért, hogy ez Németország számára is elvi kérdés"

- emelte ki.

Az ukrán elnök hivatalos honlapján megjelent tájékoztatás szerint a tárgyalások négyszemközti és bővebb formátumban is folytak. Az elnökök megvitatták a háború lezárására vonatkozó keretdokumentum kidolgozását és az egyes pontok tartalmát. Külön figyelmet kapott a biztonsági garanciák kérdése, mert meg kell akadályozni az esetleges újabb orosz agressziót. Zelenszkij ismertette e garanciák kulcselemeit, és hangsúlyozta, mennyire fontos az Egyesült Államok és az európai országok szerepe a garanciavállalásban.

Zelenszkij a Telegramon azt is közölte, hogy Julia Klöckner Bundestag-elnökkel megvitatta azokat a mechanizmusokat, amelyek lehetővé teszik a befagyasztott orosz pénzeszközök Ukrajna javára történő felhasználását.

Az Ukrinform állami hírügynökség közölte, hogy befejeződtek hétfőn Berlinben az ukrán elnök tárgyalásai az amerikai delegációval, amelyet Steve Witkoff, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja és Jared Kushner, Trump veje vezet.

Az amerikai küldöttséggel még vasárnap kezdett tárgyalni az ukrán elnök, hétfőn újabb fordulót tartottak. A tárgyalások eredményeiről egyelőre nem közöltek információt. A dpa német hírügynökség szerint Witkoff derűlátását fejezete ki a vasárnapi tárgyalások után, és azt mondta, hogy

a jelenlegi "húszpontos béketerv ügyében komoly előrelépés történt".

Zelenszkij hétfőn még tárgyal Friedrich Merz német kancellárral, mielőtt részt vesz az európai vezetők találkozóján, amelyen többek között Keir Starmer brit miniszterelnök és Emmanuel Macron francia elnök is jelen lesz. Németország közlése szerint az Egyesült Államokat is meghívták a találkozóra.

A német kormány hétfőn közölte, hogy meglátása szerint bármilyen leendő békemegállapodás tartóssága, amely Oroszország ukrajnai háborújának lezárására irányul, alapvetően az Ukrajnának adott biztonsági garanciáktól függ majd. "Alapvető európai érdekek forognak kockán" - hangsúlyozta Stefan Kornelius kormányszóvivő berlini sajtótájékoztatóján, hozzátéve, hogy ha ezeket az érdekeket érvényesíteni akarják, szilárd alapokra van szükség.

Az európai prioritásokat ismertetve Kornelius kijelentette, hogy a tárgyalások középpontjában a területi kérdések és a biztonsági garanciák állnak. "A biztonság kérdése dönti el végső soron, hogy a háború valóban véget ér-e, vagy ismét kiújul, illetve hogy a kiújulása megakadályozható-e" - mutatott rá. Hangsúlyozta, hogy fontos a részletek megvitatása, és hozzátette, hogy a számos európai vezető jelenléte Európa egységét jelzi. Arra a kérdésre, hogy Németország esetleg kezdeményez-e közvetlen tárgyalásokat Oroszországgal, Kornelius azt mondta: a kormány folyamatosan méri, hogy hasznosak lennének-e a közvetlen megbeszélések Moszkvával, de "jelenleg nincs erre vonatkozó konkrét terv".