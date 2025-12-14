ARÉNA - PODCASTOK
Fireworks explode next to the Arc de Triomphe with 2023 projected on the building, at the Avenue des Champs-Elysees during New Year celebrations in Paris, early on January 1, 2023. (Photo by Michel Stoupak/NurPhoto via Getty Images)
Nyitókép: NurPhoto, NurPhoto via Getty Images

Párizsban biztonsági okokból lemondták a híres szilveszteri ünnepséget

Infostart

Párizs zavargásoktól tartva, biztonsági okokra hivatkozva lemondta a Champs Élysées sugárúton megrendezett hagyományos szilveszteri koncertjét és utcai ünnepségét. A döntés helyett egy előre felvett, válogatott közönséggel készült műsort sugároznak majd a televízióban.

Tavaly egymillióan vettek részt a legendás sugárúton rendezett szilveszteri koncerten – de idén ezt lefújták. A The New York Post szerint a rendőrség kérte ezt, „kiszámíthatatlan tömegmegmozdulások” miatt.

Bruno Retailleau volt belügyminiszter az ünnepség lemondását „kapitulációnak” nevezte. Egy rendőrtiszt azt nyilatkozta: tavaly a szilveszteri ünnepség két órája alatt a Champs-Élysées-n több volt a trauma, mint az olimpiai játékok három hete alatt.” December 31-én több száz autót gyújtottak fel és 420 embert vettek őrizetbe a rendőrség megfogalmazása szerint „értelmetlen helyi jellegű erőszakcselekmények” miatt.

Az elmúlt években a helyiek fokozatosan elmaradtak, az ünnepnapokon az sugárút egyre inkább erőszak, rongálás és zavargások helyszínévé vált – írja a Tények. A rendbontások forgatókönyve kiszámítható: külvárosokból érkező tömegek, felgyújtott járművek, kirakatbetörések, összecsapások a rendőrséggel, tömeges letartóztatások. A The New York Post durván fogalmaz: mint írják, „az egyébként büszke franciák felvonták a fehér zászlót a migránsterror előtt”.

