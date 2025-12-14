ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.19
usd:
328.11
bux:
109607.58
2025. december 14. vasárnap Szilárda
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A kiszáradó Pojang-tó
Nyitókép: China Daily

Elvesztette vize 90 százalékát a legnagyobb édesvízi tó Kínában

Infostart / MTI

Kína legnagyobb édesvízi tava, a Csianghszi tartományban található Pojang-tó vízszintje 90 százalékkal csökkent éven belüli legmagasabb szintjéhez képest.

Vasárnap reggel a vízállás csupán 8 méter volt, és ezzel már a rendkívül alacsonynak számító szint alá esett.

Az idén a Pojang-tó vízszintje először augusztus 8-án süllyedt a 12 méteres aszályriasztási vonal alá, 87 nappal korábban, mint az előző évek átlaga.

A tó vízszintje az utóbbi években többször is negatív rekordokat döntött, ami részben azzal függ össze, hogy a száraz időszak egyre korábban kezdődik és tovább is tart a térségben.

2022-ben a vízszint rekordalacsony szintre, 4,6 méterre csökkent.

A Pojang-tó kulcsfontosságú telelőhely a vízimadarak számára Ázsiában. A tóhoz tartó madarak vonulási időszakának csúcsa jellemzően december közepétől január elejéig tart. Szakértők szerint az alacsony vízszint kedvezőtlenül befolyásolhatja számos madárfaj telelését.

Kezdőlap    Külföld    Elvesztette vize 90 százalékát a legnagyobb édesvízi tó Kínában

kína

klímaváltozás

környezetvédelem

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Sós Csaba kapitány az úszóévről: olyan nincs, hogy a tehetség kiszáll valakiből

Sós Csaba kapitány az úszóévről: olyan nincs, hogy a tehetség kiszáll valakiből

Milák Kristófot nagyon hiányolja, mert „akkora úszó, mint amekkorát a Föld nem látott”, de van, ami a sikereknél is meghatározóbb, ez pedig az Úszó nemzet program és az Edzői mentorprogram, ami iránt szerte a nagyvilágban érdeklődnek, nem is akárkik. Az úszóprogram pedig vagy tíz sportágat el tud látni versenyzőkkel, akár hosszú távon is, hisz ki tudja, ki vezeti majd a sportágakat 10-15 év múlva. Sós Csaba, a magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya értékelte az évet.
Orbán Viktor: hiába az adventi időszak, a politikában nincs elcsendesedés

Orbán Viktor: hiába az adventi időszak, a politikában nincs elcsendesedés

Orbán Viktor szerint a gyermekvédelemben nincs alku. A miniszterelnök a Karmelita Kolostorban adott egyórás interjút Lentulai Krisztiánnak. A kormányfő szerint Amerika békét, Európa háborút akar, és kulcsfontosságú Magyarország mozgástere a 2026-os választáson. A teljes interjút a Mandiner YouTube-csatornáján tették közzé.
 

A kormány közzétette: 1,6 millióan töltötték ki a nemzeti konzultációs kérdőívet

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Napenergia: 2,5 millió forint akkumulátorra – itt vannak a részletek. Lantos Csaba, Inforádió, Aréna
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.15. hétfő, 18:00
Mészáros Andor
az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Történeti Intézetének docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Európai békecsúcs közeleg, hatalmas áldozatot hozna Ukrajna – Háborús híreink vasárnap

Európai békecsúcs közeleg, hatalmas áldozatot hozna Ukrajna – Háborús híreink vasárnap

Hétfőn Steve Witkoff amerikai különmegbízott európai vezetőkkel és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel találkozik, hogy egy tűzszünet lehetőségéről egyeztessenek. Úgy tűnik, hogy az amerikai közvetítők Moszkva után ismét Kijev felé fordulnak, hogy közelítsék a felek álláspontjait. Kormányzati források szerint a tárgyaló felek delegációi már meg is érkeztek a német fővárosba. A berlini tárgyalások előtt eközben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy országa kész lemondani a NATO-tagságról nyugati biztonsági garanciákért cserébe, teljesítve ezzel az oroszok egyik legfőbb követelését.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
BUX kisokos a jövő hétre: így számolj az OTP, MOL, Richter papírokkal - most éri meg eladni vagy venni őket?

BUX kisokos a jövő hétre: így számolj az OTP, MOL, Richter papírokkal - most éri meg eladni vagy venni őket?

Növekvő forgalomban emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Fifteen killed, including child, in Bondi Beach shooting after gunmen target Jewish festival

Fifteen killed, including child, in Bondi Beach shooting after gunmen target Jewish festival

It is unclear whether the latest death toll includes either of the gunmen, with police earlier saying one had been killed and the other was in critical condition.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 14. 21:28
Mi köze van a jódlizásnak az olaszokhoz?
2025. december 14. 19:40
Két lövést kapott és kórházban a hős, aki lefegyverezte Sydney-ben az egyik terroristát
×
×
×
×