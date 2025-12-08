ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.22
usd:
327.86
bux:
108928.19
2025. december 8. hétfő Mária
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Járõrözõ katonák a párizsi Louvre múzeum udvarán 2025. október 30-án. Október 19-én, fényes nappal nyolc nagyértékû, a XIX. századból származó koronaékszert elloptak a párizsi Louvre-ból. Kilenc gyanúsítottat elfogott a rendõrség.
Nyitókép: Emma Da Silva

Rablás után vízszivárgás: a Louvre-ban több száz műtárgy rongálódott meg

Infostart
ELŐZMÉNYEK

November végén egy vízszivárgás 3-400 műalkotást rongált meg a Louvre egyiptomi részlegében, a károk nem nagyok – közölte vasárnap a párizsi múzeum

A november 26-án felfedezett szivárgásban „300-400 műalkotás” érintett – közölte Francis Steinbock, a múzeum helyettes igazgatója – írja a Telex a Guardian cikke alapján. A károsodott tárgyak a 19. század végéről és a 20. század elejéről származnak, és „rendkívül hasznosak”, de „semmiképpen sem egyediek” – tette hozzá Steinbock.

„A károsodás nem érintett egyetlen műemléki tárgyat sem” – mondta. „Jelenleg nincs helyrehozhatatlan és végleges veszteségünk ezekben a gyűjteményekben.”

November közepén a Louvre ókori görög műkincseket kiállító, kilenc teremből álló Campana Galériáját le kellett zárni a födém gerendáinak meggyengülése miatt.

Október közepén pedig világszerte nagy feltűnést keltett műkincsrablás történt a Louvre-ban: 88 millió euró értékben vittek el császári koronázási ékszereket a rablók, akikről utólag kiderült, hogy egyáltalán nem profik, mégis simán bejutottak, majd egy emelődaru segítségével távoztak a legendás, ám igencsak rosszul őrzött múzeum épületéből.

Kezdőlap    Külföld    Rablás után vízszivárgás: a Louvre-ban több száz műtárgy rongálódott meg

párizs

franciaország

louvre

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő az autós szigorításokról: a kényszerítő eszközök alkalmazását nem lehet kifogásolni, ha nem lépik túl a határokat

Szakértő az autós szigorításokról: a kényszerítő eszközök alkalmazását nem lehet kifogásolni, ha nem lépik túl a határokat

Az államtitkár szerint a közúti közlekedési törvény módosításával egyszerűbbé válik a közlekedést zavaró és a biztonságot veszélyeztető járművek elszállíttatása, továbbá jóval hatékonyabbá válhat a közúti ellenőrzés is. A Magyar Autóklub Jogi és Érdekvédelmi Bizottságának elnöke az InfoRádióban elmondta: a kényszerítés módja és szigorúsága leginkább attól függhet majd, hogy az adott személy mennyire áll ellen a rendőri intézkedésnek.
 

Karácsonyi dalok, amelyek életveszélyesek az autóvezetők számára

VIDEÓ
Hogyan lesz pénz a magyar tudásból? Bódis László, Inforádió, Aréna
Gasztrokalandok: hol lehet manapság egy jót enni? Vinkó József, Inforádió, Aréna
Csődveszély: maradt-e még hitele Budapestnek? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.08. hétfő, 18:00
Szlávik János
a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mire számíthatunk a tőzsdéken?

Mire számíthatunk a tőzsdéken?

Gazdasági adatok tekintetében ma a német ipari termelési adat érkezik, amely továbbra is fontos indikátora a régiós ipari konjunktúra alakulásának. Ami a tőzsdei helyzetet illeti: az ázsiai piacokon felemás volt a kép, Európában rossz hangulatú piacnyitásra lehet számítani.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Új hírek érkeztek a csernobili erőműről a brutális orosz támadás után: ez most az ENSZ álláspontja

Új hírek érkeztek a csernobili erőműről a brutális orosz támadás után: ez most az ENSZ álláspontja

Bár a sérült részeket korábban ideiglenesen lezárták, a végleges helyreállítás továbbra is megoldatlan.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky set for London talks as Trump claims Ukrainian leader hasn't read latest peace plan

Zelensky set for London talks as Trump claims Ukrainian leader hasn't read latest peace plan

As Trump made his comments, Zelensky said he would be briefed by his negotiators, adding "some issues can only be discussed in person".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 8. 07:53
Nemzeti liberális főpolgármestere lesz Bukarestnek
2025. december 8. 06:52
Már a karácsonyra is hatással van a mesterséges intelligencia
×
×
×
×