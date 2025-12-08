Rablás után vízszivárgás: a Louvre-ban több száz műtárgy rongálódott meg

A november 26-án felfedezett szivárgásban „300-400 műalkotás” érintett – közölte Francis Steinbock, a múzeum helyettes igazgatója – írja a Telex a Guardian cikke alapján. A károsodott tárgyak a 19. század végéről és a 20. század elejéről származnak, és „rendkívül hasznosak”, de „semmiképpen sem egyediek” – tette hozzá Steinbock.

„A károsodás nem érintett egyetlen műemléki tárgyat sem” – mondta. „Jelenleg nincs helyrehozhatatlan és végleges veszteségünk ezekben a gyűjteményekben.”

November közepén a Louvre ókori görög műkincseket kiállító, kilenc teremből álló Campana Galériáját le kellett zárni a födém gerendáinak meggyengülése miatt.

Október közepén pedig világszerte nagy feltűnést keltett műkincsrablás történt a Louvre-ban: 88 millió euró értékben vittek el császári koronázási ékszereket a rablók, akikről utólag kiderült, hogy egyáltalán nem profik, mégis simán bejutottak, majd egy emelődaru segítségével távoztak a legendás, ám igencsak rosszul őrzött múzeum épületéből.