ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.66
usd:
336.58
bux:
0
2025. október 23. csütörtök Gyöngyi
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A párizsi Louvre épületének egyik kitört ablaka 2025. október 20-án. Elõzõ nap reggel tolvajok elloptak nyolc felbecsülhetetlen értékû királyi ékszert a múzeum úgynevezett napóleoni gyûjteményébõl. Az elkövetõk a bûncselekmény után elmenekültek.
Nyitókép: MTI/EPA/Yoan Valat

Így menekültek a rablók a Louvre-ból – videó

Infostart

Szerdától ismét látogatható a Louvre, de a vasárnapi látványos ékszerrablás helyszíne, az Apolló Galéria, ahonnan a múzeum kurátorának becslése szerint 88 millió euró (34,3 milliárd forint) értékű történelmi ékszert vittek el, még zárva tart.

A rablók nyolc felbecsülhetetlen értékű ékszert loptak el a francia koronaékszereket tartalmazó gyűjteményből. Az intézmény elnök-vezérigazgatója, Laurence des Cars a rablást követően vasárnap benyújtotta lemondását, amelyet Rachida Dati kulturális miniszter nem fogadott el. A múzeumvezető a belügyminisztériumnál indítványozni kívánja egy önálló rendőrőrs kialakítását a Louvre-on belül.

Most megjelent egy videó, amin az látszik, hogy két ember – az egyik láthatósági mellényt, a másik bukósisakot visel – egy kosaras emelő segítségével hagyja el a múzeum felső szintjét.

A francia kulturális tárca közleménye szerint nyolc "felbecsülhetetlen értékű" ékszert, köztük Eugénia, az utolsó francia császárné diadémját és két nyakláncot vittek el. Egy kilencedik tárgyat, Eugénia császárné, III. Napóleon császár (1852-1870) feleségének koronáját még vizsgálják, ezt a rablók menekülésük során hátrahagyták.

Kezdőlap    Külföld    Így menekültek a rablók a Louvre-ból – videó

franciaország

rablás

bűnügy

louvre

ékszer

menekülés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Romsics Ignác: 1956 sokkal szerethetőbb ünnep lehetne ma, mint amilyen lett

Romsics Ignác: 1956 sokkal szerethetőbb ünnep lehetne ma, mint amilyen lett
Nem volt reális lehetőség arra, hogy Magyarország a szovjet érdekszférából kiugorjon. Elsősorban azért nem, mert a szovjetek ragaszkodtak ehhez, másodsorban pedig a Nyugat, elsősorban az Egyesült Államok számára nem volt olyan fontos a térség vagy Magyarország hovatartozása, hogy ezért komolyan megmozduljon – vélte Romsics Ignác történész, akadémikus az InfoRádió Aréna című műsorában 1956-ra emlékezve.
 

Rendbontás nélkül zajlottak az október 23-i budapesti események – percről percre

Magyar Péter a Hősök terén: "egy nép ki merte mondani, elég volt"

Orbán Viktor október 23-án a Kossuth téren: "a magyar az a nép, amely soha nem adja fel önmagát"

Itt visszanézheti Orbán Viktor október 23-i beszédét

Így húztak át a Gripenek, alacsonyan, a Kossuth téri ünneplők felett – videó, fotók

Az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékezik az ország

Négynapos hosszú hétvége: boltok, közlekedés, parkolás – íme minden fontos tudnivaló

VIDEÓ
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.27. hétfő, 18:00
Lóga Máté a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Turi Ferenc a HungaroControl vezérigazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egy lépéssel közelebb a Revolut, hogy újraindítsa kriptoszolgáltatását Magyarországon

Egy lépéssel közelebb a Revolut, hogy újraindítsa kriptoszolgáltatását Magyarországon

A Revolut megkapta a MiCA-engedélyt Cipruson, így nőtt annak az esélye, hogy újraindítsa kriptoszolgáltatásait Magyarországon.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Te is WizzAir járatokkal utazol külföldre? Komoly bejelentést tett a cég, ez sokakat érinthet

Te is WizzAir járatokkal utazol külföldre? Komoly bejelentést tett a cég, ez sokakat érinthet

A halasztások a következő évekre tervezett átadások több mint egyharmadát érinthetik.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
NBA stars and mafia among more than 30 arrested in illegal gambling crackdown, FBI says

NBA stars and mafia among more than 30 arrested in illegal gambling crackdown, FBI says

NBA stars Chauncey Billups, Terry Rozier and Damon Jones are among those arrested in separate but related illegal gambling cases, according to the FBI.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 23. 17:32
Kémkedés gyanújával őrizetbe vettek két magyar állampolgárt
2025. október 23. 17:18
Meglepő hírek a viharvert Tesla háza tájáról
×
×
×
×