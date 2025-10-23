Így menekültek a rablók a Louvre-ból – videó

A rablók nyolc felbecsülhetetlen értékű ékszert loptak el a francia koronaékszereket tartalmazó gyűjteményből. Az intézmény elnök-vezérigazgatója, Laurence des Cars a rablást követően vasárnap benyújtotta lemondását, amelyet Rachida Dati kulturális miniszter nem fogadott el. A múzeumvezető a belügyminisztériumnál indítványozni kívánja egy önálló rendőrőrs kialakítását a Louvre-on belül.

Most megjelent egy videó, amin az látszik, hogy két ember – az egyik láthatósági mellényt, a másik bukósisakot visel – egy kosaras emelő segítségével hagyja el a múzeum felső szintjét.

A francia kulturális tárca közleménye szerint nyolc "felbecsülhetetlen értékű" ékszert, köztük Eugénia, az utolsó francia császárné diadémját és két nyakláncot vittek el. Egy kilencedik tárgyat, Eugénia császárné, III. Napóleon császár (1852-1870) feleségének koronáját még vizsgálják, ezt a rablók menekülésük során hátrahagyták.