ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.54
usd:
328.33
bux:
110953.4
2025. december 30. kedd Dávid
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Getty Images

Új lehúzós módszer az ATM-eknél: így viszik a PIN-kódunkat

Infostart

A mesterséges intelligenciát és hőkamerát vethetnek be a csalók annak érdekében, hogy megszerezzék a bankkártyák PIN-kódjait.

Új csalási formára figyelmeztetnek a Glasgow-i Egyetem kutatói, akik olyan technológiát mutattak be, amely képes hőmérsékleti görbéket megjeleníteni a pénzkiadó automaták billentyűzetén, illetve a mesterséges intelligencia (MI) segítségével rekonstruálni tudja az ATM-ekbe beírt PIN-kódot is – írja a Plenum szlovák portál cikke alapján az Economx.

A ThermoSecure nevű rendszer a kód beírása után hőkamerával rögzíti az ATM gombjai közötti hőmérséklet-különbségeket, az MI pedig ennek alapján kiértékeli, hogy pontosan mely gombokat és milyen sorrendben nyomták meg.

A teszteredmények kimutatták, hogy ez a módszer a PIN-kód megadását követő 20 másodpercen belül a leghatékonyabb, ekkor ugyanis a kód meghatározásának pontossága eléri a 86 százalékot. Fél perc elteltével 76 százalékos ez az arány, ami azonban még mindig komoly kockázatot jelent.

Mivel ez a módszer a bűnözők számára is elérhető, a szakemberek ajánlásokat tettek az automatáknál történő pénzfelvételnél:

  • ha ATM-ből veszünk fel pénzt, mindig takarjuk el a billentyűzetet
  • várjunk néhány másodpercet, hogy lehűljenek a gombok és ne lehessen leolvasni azok hőmérsékletét
  • inkább az érintésmentes fizetést válasszuk, mert ebben az esetben nem kell megadni a PIN-kódunkat
  • ellenőrizzük az automatát, és ha szokatlan, oda nem illő szerkezetre leszünk figyelmesek, értesítsük a bankot vagy a rendőrséget

Kezdőlap    Tech    Új lehúzós módszer az ATM-eknél: így viszik a PIN-kódunkat

csalás

bankkártya

mesterséges intelligencia

atm

pénzfelvétel

pin-kód

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Mikor lesz igazi világsztár Szoboszlai Dominik? Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
Kit szeressünk karácsony idején? Blanckenstein Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.30. kedd, 18:00
Saly Noémi
irodalomtörténész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Pirosba csúszott Amerika, de az éves mérleg még mindig kiváló

Pirosba csúszott Amerika, de az éves mérleg még mindig kiváló

Az ázsiai tőzsdéken ma reggel kisebb esést láthattunk, ezt követően Európában óvatos optimizmus volt megfigyelhető, Amerikában pedig kisebb mínuszban zártak a tőzsdék. A nemesfém piacra is nagyon érdemes figyelni az év utolsó napjaiban, ugyanis az ezüst és az arany árfolyama is új történelmi csúcsot döntött az éjjeli órákban, ezt követően azonban egy nagyobb zuhanás vette kezdetét. Gazdasági események szempontjából nem voltak nagy izgalmak, és a potenciális ukrajnai békével kapcsolatos hírek sem mozgatták meg nagyon a részvénypiacokat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mikor van szilveszter és újév napja? Mit ünneplünk szilveszterkor? Hagyományok, népszokások, babonák újévkor

Mikor van szilveszter és újév napja? Mit ünneplünk szilveszterkor? Hagyományok, népszokások, babonák újévkor

Az újévi jelképek közé tartozik a négylevelű lóhere, a lópatkó és a malac, valamint a kéményseprő is.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ukraine denies drone attack on Putin's residence

Ukraine denies drone attack on Putin's residence

Russia has accused Ukraine of targeting a presidential residence, which President Zelensky called "typical Russian lies".

LAKÓPARKOK ELADÓ LAKÁSOK RAKTÁRAK KIADÓ IRODÁK
Ingatlantájoló
 12 • 6 M Ft 
Eladó ingatlan, Győr,
 94 • 61.4 M Ft 
Eladó ingatlan, Szeged,
 453 • 599 M Ft 
Eladó ingatlan, Budapest VIII. kerület,
EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 29. 21:12
Életveszély miatt kiadták a figyelmeztetést a Tisza-tónál
2025. december 29. 19:57
Kiderült, hogy ki az őrülten száguldó amerikai katona magyar áldozata
×
×
×
×