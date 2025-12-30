Új lehúzós módszer az ATM-eknél: így viszik a PIN-kódunkat

Új csalási formára figyelmeztetnek a Glasgow-i Egyetem kutatói, akik olyan technológiát mutattak be, amely képes hőmérsékleti görbéket megjeleníteni a pénzkiadó automaták billentyűzetén, illetve a mesterséges intelligencia (MI) segítségével rekonstruálni tudja az ATM-ekbe beírt PIN-kódot is – írja a Plenum szlovák portál cikke alapján az Economx.

A ThermoSecure nevű rendszer a kód beírása után hőkamerával rögzíti az ATM gombjai közötti hőmérséklet-különbségeket, az MI pedig ennek alapján kiértékeli, hogy pontosan mely gombokat és milyen sorrendben nyomták meg.

A teszteredmények kimutatták, hogy ez a módszer a PIN-kód megadását követő 20 másodpercen belül a leghatékonyabb, ekkor ugyanis a kód meghatározásának pontossága eléri a 86 százalékot. Fél perc elteltével 76 százalékos ez az arány, ami azonban még mindig komoly kockázatot jelent.

Mivel ez a módszer a bűnözők számára is elérhető, a szakemberek ajánlásokat tettek az automatáknál történő pénzfelvételnél: