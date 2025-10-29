ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 29. szerda
Rendõrök és járókelõk a párizsi Louvre épületének egyik kitört ablaka alatt 2025. október 20-án, miután elõzõ nap reggel tolvajok elloptak nyolc felbecsülhetetlen értékû királyi ékszert a múzeum úgynevezett napóleoni gyûjteményébõl. Az elkövetõk a bûncselekmény után elmenekültek.
Nyitókép: MTI/EPA/Yoan Valat

Ékszerrablás Párizsban: tagadtak a kihallgatáson a gyanúsítottak - videó

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A Louvre-ban történt ékszerlopás új fejleményei: ötórás kihallgatás után mindkét gyanúsított tagadja, hogy bármi közük lenne az ügyhöz.

Két embert korábban őrizetbe vettek a párizsi Louvre múzeumból ellopott értékes ékszerek ügyében. Mindkettejük harminc év körüli, nem a louvre-i lopás volt az első bűncselekményük, a rendőrség már ismerte őket korábbi bűncselekményeik miatt.

Az egyik gyanúsított, egy mali születésű francia állampolgár ügyvédje kedden először nyilatkozott a TF1 televíziónak- írja a Magyar Nemzet. Az ügyvéd szerint a férfi nem fogja fel a vádak súlyát.

Őszintén le van törve, szerintem most kezdi felismerni, hogy ez egy nagyon bonyolult, nehéz ügy – mondta az ügyvéd.

A másik őrizetbe vett férfi egy 39 éves francia–algériai állampolgár. A gyanú szerint ők azok, akik az amatőr videófelvételeken láthatók, amint a rablás után néhány perccel a teherliftben menekülnek.

A TF1 információi szerint a nyomozók megtalálták az egyik robogót, amelyet a meneküléshez használtak.

Kedden reggel egy szenátorokból álló delegáció látogatott el a helyszínre, hogy meggyőződjön a múzeum biztonsági rendszerének elavultságáról.

Mindannyian egyetértünk abban, hogy a biztonsági berendezések nem felelnek meg egy 21. századi múzeum követelményeinek, a Louvre biztonsági feltételei nem elfogadhatók

– magyarázta Laurent Lafon, a szenátus kulturális bizottságának elnöke.

Rachida Dati kulturális miniszter bejelentette, hogy az adminisztratív vizsgálat eredményeit szerdán este hozzák nyilvánosságra. „Teljes átláthatóság mellett megteszek minden szükséges intézkedést a hiányosságok, mulasztások és felelősségek feltárására” – jelentette ki.

A Louvre biztonsági tervének végrehajtását jövőre felgyorsítják.

