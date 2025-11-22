ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 22. szombat
G20, a világ legnagyobb gazdaságait tömörítő csoport
Nyitókép: Getty Images / ISerg

Donald Trump béketervét is megvitatják a világ legfejlettebb országainak vezetői

Infostart / MTI

A G20 csoport állam- és kormányfőinek kétnapos találkozóján nem vesz részt jó néhány fontos állami vezető.

Donald Trump amerikai elnök, valamint Oroszország és Kína államfői - Vlagyimir Putyin és Hszi Csin-ping - egyaránt lemondták részvételüket az afrikai kontinensen első ízben megrendezett G20-csúcson. Mexikó és Argentína vezetői sem vesznek részt az eseményen.

Trump kormánya teljes egészében bojkottálja az értekezletet, arra hivatkozva, hogy a dél-afrikai kormány súlyosan elnyomja a fehér farmereket. Dél-Afrika alaptalannak tartja a vádat.

A találkozó házigazdája, Cyril Ramaphosa dél-afrikai elnök a csúcs fő témáiként a szolidaritást, az egyenlőséget és a fenntarthatóságot jelölte meg. A csúcs legfontosabb prioritásai közé tartozik a feltörekvő és fejlődő országok adósságterheinek csökkentése, az igazságos energetikai átállás, a ritka ásványkincsek tisztességes és tiszta felhasználása, az igazságos tehervállalás a klímavédelemben, valamint az élelmiszer-biztonság.

António Guterres ENSZ-főtitkár pénteken felszólította a G20 tagjait, hogy "befolyásukkal és hangjuk erejével vessenek véget azoknak a konfliktusoknak, amelyek annyi halált, pusztítást és destabilizációt okoznak világszerte".

Kegyetlen vírus pusztít a mezőkön, Magyarországon először

Magyarországon először igazoltak egy új betegséget a mezei nyulakban az Állatorvostudományi Egyetem munkatársai. A myxomatosis az emberre nem veszélyes, de a nyulakban olyan súlyos tüneteket okoz, hogy belepusztulhatnak – mondta az InfoRádióban Gál János professzor, egyetemi tanár, az MTA doktora, az Állatorvostudományi Egyetem Egzotikusállat-, Vad-, Hal- és Méhegészségügyi Tanszékének vezetője.
Amerikai béketerv: óvatosan derűlátók a németek, az elemzők többsége kevésbé

Péntek késő este tárgyalt Friedrich Merz német kancellár és Donald Trump amerikai elnök. Németországban is meglepetést keltett az Egyesült Államok által kidolgozott, az ukrajnai orosz háború lezárását célzó béketerv. Johann Wadephul külügyminiszter a tervvel kapcsolatban a lehetőségek listájáról beszélt. Több tekintélyes elemző ugyanakkor „Ukrajna kapitulációjaként” értékelte a tervet. Donald Trump jövő csütörtökig adott határidőt Ukrajnának a terv elfogadására, Volodimir Zelenszkij drámai üzenetet intézett Ukrajna népéhez.
 

Donald Trump: Zelenszkijnek meg kell barátkoznia a béketervvel

Bendarzsevszkij Anton: talán mégis elfogadható Donald Trump béketerve

„Eljött történelmünk egyik legnehezebb pillanata” – Volodimir Zelenszkij drámai beszédben fordult Ukrajna népéhez

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Online csalások: milyen veszély fenyeget az ünnepi forgatagban? Bor Olivér, Inforádió, Aréna
Beindult az ingatlanpiac: mi épül 2026-ban és miből? Takács Ernő, Inforádió, Aréna
 
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Megvan a béketerv tárgyalásának helyszíne, Genfben megpecsételődhet Ukrajna sorsa

Vasárnap Genfben egyeztetnek az "E3-országok", azaz Franciaország, az Egyesült Királyság és Németország nemzetbiztonsági tanácsadói más európai uniós, amerikai és ukrán tárgyalópartnerekkel.

Milliós kincsek lapulhatnak a padláson, pincében! Sok magyar nem is tudja, hogy vagyonokon ül

Már a története is kalandos volt: három testvér találta meg tavaly, amikor elhunyt édesanyjuk hagyatékát rendezték.

Ukraine's allies voice concerns over US plan to end war

Leaders from Europe, Canada and Japan say the plan needs "additional work" but includes elements "essential for a just and lasting peace".

2025. november 22. 13:01
A román határ közelében csapódtak be orosz drónok - videó
2025. november 22. 10:42
Bóka János: máris erősebbek a magyar-amerikai kapcsolatok
