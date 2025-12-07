ARÉNA - PODCASTOK
Robert Palladino, az Amerikai Egyesült Államok magyarországi nagykövetségének ideiglenes ügyvivője a Magyar és amerikai kapcsolatok címmel rendezett pódiumbeszélgetésen a budapesti Károlyi-Csekonics Palotában 2025. április 8-án.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Nagy dicséretet kapott Magyarország Mikulásra Washingtonban

Infostart / MTI

Az Egyesült Államok kormánya elkezdte meghallgatni Magyarországot, a Trump-adminisztráció januári hivatalba lépésével új fejezet nyílt az amerikai-magyar kapcsolatokban - jelentette ki Robert Palladino az Egyesült Államok budapesti nagykövetségét november végéig vezető diplomata az Amerikai Magyar Koalíció éves gáláján Washington a magyar nagykövetségen.

A diplomata az amerikai magyar szervezetek legnagyobb ernyőszervezetének hétvégi éves ünnepsége, a hagyományos Mikulás Vacsora díszvendégeként azt mondta, a jelenlegi amerikai adminisztráció álláspontja: "befejezni a kioktatást és elkezdeni meghallgatni".

A volt ügyvivő az MTI-nek adott nyilatkozatban megtisztelőnek nevezte, hogy részt vehetett az amerikai magyar diaszpóra eseményén, amelyen azt ünnepelték, ami közös az amerikaiakban és magyarokban. Hozzátette, hogy ez "tökéletes megtestesülése volt annak a szellemiségnek", amit az elmúlt 9 hónapban az Egyesült Államok budapesti nagykövetségét vezetve tapasztalt.

Robert Palladino a közelmúltban tért vissza Washingtonba, ahol az amerikai külügyminisztérium közel-keleti ügyekkel foglalkozó magas rangú diplomatájaként folytatja munkáját.

Lauer-Rice Andrea, az Amerikai Magyar Koalíció elnöke úgy fogalmazott: szilárdan hisz abban a "varázslatos elegyben", amit a magyar találékonyság, és szenvedély, valamint amerikai tettre készség, állhatatosság és büszkeség képez.

A diaszpóra szervezet vezetője bejelentette, hogy az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulós évében az Amerikai Magyar Koalíció áprilisban "szupergálát" szervez a Kongresszusi Könyvtárban, amelyen a tervek szerint az amerikai adminisztráció több tagja is részt vesz.

Az eseményen magas állami kitüntetést vehetett át a floridai Daytona Beach-en élő Pazaurek Piros, Magyarország tiszteletbeli konzulja, a Hungarian Summit és HungarianHub alapítója. A magyar érdemrend kitüntetést Sulyok Tamás köztársasági elnök adományozta a magyar közösségi vezetőnek, és azt Takács Szabolcs nagykövet adta át.

