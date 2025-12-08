ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 8. hétfő
Cpr, first aid and healthcare with hands on chest of person for paramedic, medical and saving lives. Cardiac arrest, heart and injury with patient and compression for emergency, medicine and wellness
Nyitókép: Jacob Wackerhausen/Getty Images

Megmentette édesanyja életét Ádám, a hős magyar kisfiú

Infostart

Egy hatodikos fiú hívta időben a mentőket, és amíg odaértek, telefonos instrukciók alapján elkezdte összeesett édesanyja újraélesztését.

Megrázó, közben mégis felemelő posztot tett közzé advent második vasárnapján az Országos Mentőszolgálat. Egy meg nem nevezett magyar településen igazi csoda történt: a mentősök segítségével egy 13 éves fiú, Sinka Ádám megmentette édesanyja életét.

A poszt szerint a fiú nevelőanyja vacsorakészítés közben rosszul lett, majd összeesett. Ádám azonnal tárcsázta a segélyhívót. Nagy Tamásné, egy tapasztalt mentésirányító rögtön két mentőegységet riasztott, miközben instruálta a bátor fiút, aki elképesztő lélekjelenléttel

pontosan követte az utasításokat. A nő ekkorra már nem lélegzett, így Ádám megkezdte az újraélesztést, és küzdött anyukája életéért.

Nemsokára kiérkeztek a mentők, folytatták az újraélesztést, a nő keringése rövid időn belül visszatért, így stabil állapotban szállíthatták kórházba.

A hős hatodik osztályos kisfiú az iskolában igazgatói és nevelőtestületi dicséretet kapott – de nyilván nem ez volt a legnagyobb jutalom számára, hanem hogy édesanyja életben maradt... A mentésben résztvevők kiemelkedő szakmai helytállásukért regionális igazgatói dicséretet kaptak.

A mentőszolgálat kommentben közölte a poszt alatt:

a képen a hős kisfiú, Simkó Ádám, az esetkocsi egysége, Balázs Richárd mentőtiszt, Molnár László mentőápoló, Domonkos Ádám gépkocsivezető, valamint a mentőgépkocsi bajtársai, Szűcs Máté mentőápoló és Horváth Róbert mentőtechnikus, továbbá Nagy Tamásné mentésirányító láthatók.

