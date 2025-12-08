Megmentette édesanyja életét Ádám, a hős magyar kisfiú

Megrázó, közben mégis felemelő posztot tett közzé advent második vasárnapján az Országos Mentőszolgálat. Egy meg nem nevezett magyar településen igazi csoda történt: a mentősök segítségével egy 13 éves fiú, Sinka Ádám megmentette édesanyja életét.

A poszt szerint a fiú nevelőanyja vacsorakészítés közben rosszul lett, majd összeesett. Ádám azonnal tárcsázta a segélyhívót. Nagy Tamásné, egy tapasztalt mentésirányító rögtön két mentőegységet riasztott, miközben instruálta a bátor fiút, aki elképesztő lélekjelenléttel

pontosan követte az utasításokat. A nő ekkorra már nem lélegzett, így Ádám megkezdte az újraélesztést, és küzdött anyukája életéért.

Nemsokára kiérkeztek a mentők, folytatták az újraélesztést, a nő keringése rövid időn belül visszatért, így stabil állapotban szállíthatták kórházba.

A hős hatodik osztályos kisfiú az iskolában igazgatói és nevelőtestületi dicséretet kapott – de nyilván nem ez volt a legnagyobb jutalom számára, hanem hogy édesanyja életben maradt... A mentésben résztvevők kiemelkedő szakmai helytállásukért regionális igazgatói dicséretet kaptak.

A mentőszolgálat kommentben közölte a poszt alatt:

a képen a hős kisfiú, Simkó Ádám, az esetkocsi egysége, Balázs Richárd mentőtiszt, Molnár László mentőápoló, Domonkos Ádám gépkocsivezető, valamint a mentőgépkocsi bajtársai, Szűcs Máté mentőápoló és Horváth Róbert mentőtechnikus, továbbá Nagy Tamásné mentésirányító láthatók.