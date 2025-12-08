ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.36
usd:
329.04
bux:
108070.95
2025. december 8. hétfő Mária
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Beautiful brunette black female tourist enjoying winter shopping in the high street
Nyitókép: Lorado/Getty Images

Bíztatóan alakulnak a karácsonyi fogyasztási adatok

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula

Idén a Mikulás előtti napokban nagyobb forgalmat bonyolítottak le a hazai kiskereskedők, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség ezért optimistán várja a karácsonyi forgalom adatait.

Az elmúlt két hétben beindult a karácsonyi forgalom erősödése.

Nagyon erősen koncentrálódik a piac – mondta Neubauer Katalin, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára az InfoRádióban, hozzátéve: azok a kereskedők tudják a legjobb forgalmat bonyolítani, akik minél személyesebben tudják megszólítani a vásárlót, hiszen a minél közvetlenebb marketingtevékenység generálja a jó forgalmat.

Nagyon érdekes, hogy idén a Mikulás-szezon erősebb volt, mint a korábbi esztendőkben. Bízunk abban, hogy a karácsonyi vásárlás is fogja tudni azokat a számokat hozni, ahogy a kereskedők tervezik, és ahogy a vásárlóknak is a legjobb legyen – fogalmazott.

Mint mondta, továbbra is élesen elkülönülnek az online rendelések és a személyes vásárlások. Úgy véli, nagyon nehéz időszakban van a kereskedelem, főleg az élelmiszerszektorban az árréssapka nagyon megnehezíti a gazdálkodási körülményeket.

A nem élelmiszerkereskedők viszont kedvező adatokról számolnak be. Náluk nagyon alacsony volt az áremelkedés, és a karácsonyi időszak nagyon jó számokat hozhat számukra. Az online térben általában előre gondolkodnak a vásárlók, és

a kiszállítás bizonytalansága miatt kevésbé szokták az utolsó hétre hagyni az online megrendeléseket, ezért a két utolsó hétben a fizikai boltokban sokkal erősebb a forgalom

– mondta Neubauer Katalin, hozzátéve: ilyenkor élményt vagy élménykupont is előszeretettel ajándékoznak, és egyre népszerűbbek az ajándékkártyák is, amikor később levásárolják konkrét termékre. Azt gondoljuk, hogy ez nagyon kedvező irány – mondta a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára az InfoRádióban

Az utóbbi években egyébkéntelmaradtak azok a karácsony utáni rohamok, amikor rengeteg ajándékot vitték vissza az elégedetlen családtagok, barátok.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    Bíztatóan alakulnak a karácsonyi fogyasztási adatok

kereskedelem

neubauer katalin

magyar kereskedelmi szövetség

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bódis László: hazatérő és „rising star” tudósok, külföldi „nagy nevek” köré épül az új magyar tudásközpont-hálózat

Bódis László: hazatérő és „rising star” tudósok, külföldi „nagy nevek” köré épül az új magyar tudásközpont-hálózat
A kutató az első, köré kell felépíteni azt a környezetet, ami vonzza a tehetségeket egy tudásközpontban – erről beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Bódis László, a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért felelős helyettes államtitkára, a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatója. Világhírű és Nobel-díjas tudósok, illetve feltörekvő tehetségek köré, hosszú távú állami támogatással és nemzetközi együttműködéssel épülnek új központok.
Hack Péter az államfő akadályoztatásáról: a módosítással joghézagot orvosolnának, de komoly viták várhatók

Hack Péter az államfő akadályoztatásáról: a módosítással joghézagot orvosolnának, de komoly viták várhatók

Az Alaptörvény szerint a köztársasági elnök átmeneti akadályoztatását az államfő, a kormány vagy bármely országgyűlési képviselő kezdeményezésére az Országgyűlés állapíthatja meg egyszerű többséggel. A mostani javaslat alapján az Alkotmánybíróság nélkül nem lehetne így határozni. Hack Péter az InfoRádióban azt mondta, a javaslatban megfogalmazott megoldáshoz nem társul probléma, a vitákat az eltérő jogi megítélések erősíthetik fel.
 

Országgyűlés: most dől el a 14. havi nyugdíj végleges sorsa

Változik az előjegyzés rendszere az egészségügyben a vizsgálatoknál, kezeléseknél

VIDEÓ
Hogyan lesz pénz a magyar tudásból? Bódis László, Inforádió, Aréna
Gasztrokalandok: hol lehet manapság egy jót enni? Vinkó József, Inforádió, Aréna
Csődveszély: maradt-e még hitele Budapestnek? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.08. hétfő, 18:00
Szlávik János
a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egyre lejjebb a magyar tőzsde

Egyre lejjebb a magyar tőzsde

Az ázsiai piacokon felemás volt ma a kép, Európában sem találják az irányt a tőzsdék. A magyar piac egyelőre alulteljesít, annak ellenére, hogy új céláremelés érkezett az OTP részvényére, ezúttal a Goldman Sachs-től.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sok magyar családban nem lesz szép az ünnep: rengetegen kuporgatással várják 2025 karácsonyát

Sok magyar családban nem lesz szép az ünnep: rengetegen kuporgatással várják 2025 karácsonyát

A lakosság többsége fontosnak tartja, hogy előre felkészüljön a karácsonyi kiadásokra - derül ki egy friss felmérésből.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
We stand with Ukraine, says Starmer, as he holds Downing Street talks with Zelensky

We stand with Ukraine, says Starmer, as he holds Downing Street talks with Zelensky

Keir Starmer, Ukraine's President Zelensky, French President Emmanuel Macron, and German Chancellor Friedrich Merz are discussing the Ukraine peace plan.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 8. 13:42
Itt a vége, most kell kimenteniük kriptóikat a Revolut magyarországi ügyfeleinek – határidők, teendők
2025. december 8. 08:38
Elemző: a gyenge kukorica- és gyümölcstermés húzta le idén a mezőgazdaságot
×
×
×
×