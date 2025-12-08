Bíztatóan alakulnak a karácsonyi fogyasztási adatok

Az elmúlt két hétben beindult a karácsonyi forgalom erősödése.

Nagyon erősen koncentrálódik a piac – mondta Neubauer Katalin, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára az InfoRádióban, hozzátéve: azok a kereskedők tudják a legjobb forgalmat bonyolítani, akik minél személyesebben tudják megszólítani a vásárlót, hiszen a minél közvetlenebb marketingtevékenység generálja a jó forgalmat.

Nagyon érdekes, hogy idén a Mikulás-szezon erősebb volt, mint a korábbi esztendőkben. Bízunk abban, hogy a karácsonyi vásárlás is fogja tudni azokat a számokat hozni, ahogy a kereskedők tervezik, és ahogy a vásárlóknak is a legjobb legyen – fogalmazott.

Mint mondta, továbbra is élesen elkülönülnek az online rendelések és a személyes vásárlások. Úgy véli, nagyon nehéz időszakban van a kereskedelem, főleg az élelmiszerszektorban az árréssapka nagyon megnehezíti a gazdálkodási körülményeket.

A nem élelmiszerkereskedők viszont kedvező adatokról számolnak be. Náluk nagyon alacsony volt az áremelkedés, és a karácsonyi időszak nagyon jó számokat hozhat számukra. Az online térben általában előre gondolkodnak a vásárlók, és

a kiszállítás bizonytalansága miatt kevésbé szokták az utolsó hétre hagyni az online megrendeléseket, ezért a két utolsó hétben a fizikai boltokban sokkal erősebb a forgalom

– mondta Neubauer Katalin, hozzátéve: ilyenkor élményt vagy élménykupont is előszeretettel ajándékoznak, és egyre népszerűbbek az ajándékkártyák is, amikor később levásárolják konkrét termékre. Azt gondoljuk, hogy ez nagyon kedvező irány – mondta a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára az InfoRádióban

Az utóbbi években egyébkéntelmaradtak azok a karácsony utáni rohamok, amikor rengeteg ajándékot vitték vissza az elégedetlen családtagok, barátok.