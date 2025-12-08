Ki lökött kit a busz alá? Fejlemény a Liverpool sztárja ügyében

A Liverpool játékosának nagy port kavaró hétvégi megszólalása után megindult a nemzetközi sajtóban a találgatás jövőjét illetően, több sajtóorgonám is arról számolt be, hogy az egyiptomi sztárért bejelentkezett a szaúdi al-Hilal – írja az Index.

Mohamed Szalah a Leed United elleni 3–3-as döntetlennel végződő bajnoki mérkőzést követően provokatív interjút adott, amellyel felkavarta az állóvizet. „Rengeteg ígéretet kaptam a klubtól a szezon elején, de nem tudom azt mondani, hogy ezek valósággá váltak volna. A klub egyszerűen a busz alá dobott engem” – nyilatkozta a 33 éves szélső, akit Arne Slot vezetőedző az utóbbi időszakban mellőzött: a legutóbbi három tétmérkőzésből kettőn pályára sem lépett, az egyiken pedig mindössze 45 percet játszott (a West Ham United ellen).

Az interjúban Szalah azt is kiemelte, hogy korábban kiváló kapcsolatot ápolt a holland szakemberrel, ám ez már a múlt. A jelenlegi helyzetet úgy jellemezné: nincs közöttük semmilyen viszony, és nem tudja, hogy ez miért van így.

„Jövő hétvégén ott leszek az Anfielden, a Brighton elleni mérkőzésen, élvezni fogom minden pillanatát, de hogy mennyit fogok játszani, azt nem tudom. De ott leszek, és elbúcsúzom a szurkolóktól, mielőtt elutaznék az Afrikai nemzetek kupájára. Hogy utána mi történik, azt nem tudom”

– fogalmazott Szalah.

Egybehangzó angol sajtóértesülések szerint mivel a nyilatkozat után végleg elfogyott Szalah körül a levegő, más csapat felé kellene néznie. A szaúdi bajnokságban érdekelt al-Hilal – melyben többek között Rúben Neves, valamint a korábbi liverpooli Darwin Núnez is szerepel – érdeklődik játékjoga iránt, a januári átigazolási időszakban pedig hivatalos ajánlatot is tesz majd a „vörösöknek”.

Rooney másképp látja

Mohamed Szalah tönkreteszi a liverpooli örökségét azzal a szenvedélyes reakcióval, amellyel arra válaszolt, hogy kikerült a kezdőcsapatból – véli Wayne Rooney, a Manchester United és az angol válogatott volt futballistája, aki hozzátette: Szalah „teljesen tönkreteszi a liverpooli örökségét”.

„Szomorú lenne, ha mindent eldobna. Rosszul kezeli a helyzetet. Arne Slotnak félre kell hívnia és jeleznie, hogy nem utazik a csapattal, elfogadhatatlan volt a nyilatkozata. Menjen el az Afrika Kupára és hagyja lenyugodni a kedélyeket. Ha én lennék az edző, biztosan nem lenne ott a csapatban. Ha bármi is történt, az az, hogy ő lökte a busz alá a Liverpoolt a szavaival... Biztos vagyok benne, hogy a következő években megbánja majd, amit nyilatkozott” – nyilatkozta.

A Liverpool kedden Milánóban vendégszerepel. Szoboszlai Dominikék a Bajnokok Ligája ligaszakaszának hatodik fordulójában az Internazionale ellen lépnek pályára, mely találkozót a 13. helyről várják, míg a rivális a tabella negyedik pozíciójában áll.