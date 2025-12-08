ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 8. hétfő Mária
Angry young man driver, pissed off shaking hands and shrugging shoulders, has problems with the car. Displeased perplexed guy has a road accident. Traffic jam rush hour.
Nyitókép: Bulat Silvia/Getty Images

Szakértő az autós szigorításokról: a kényszerítő eszközök alkalmazását nem lehet kifogásolni, ha nem lépik túl a határokat

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt
ELŐZMÉNYEK

Az államtitkár szerint a közúti közlekedési törvény módosításával egyszerűbbé válik a közlekedést zavaró és a biztonságot veszélyeztető járművek elszállíttatása, továbbá jóval hatékonyabbá válhat a közúti ellenőrzés is. A Magyar Autóklub Jogi és Érdekvédelmi Bizottságának elnöke az InfoRádióban elmondta: a kényszerítés módja és szigorúsága leginkább attól függhet majd, hogy az adott személy mennyire áll ellen a rendőri intézkedésnek.

Szükség esetén akár kényszerítő eszközöket is alkalmazhatnak a rendőrök a veszteglő autójuk elszállítását akadályozó sofőrök ellen, a közúti igazoltatást végzők pedig testkamerát viselhetnek majd – egyebek mellett ilyen ajánlásokat tartalmaz az a törvénymódosítási javaslatcsomag, amelyről Lánszki Regő, az Építési és Közlekedési Minisztérium építészeti államtitkára beszélt az Országgyűlésben. Indoklása szerint a közúti közlekedési törvény módosításával egyszerűbbé válik a közlekedést zavaró, a közúti közlekedés biztonságát veszélyeztető járművek elszállíttatása, továbbá növekedhet a közúti ellenőrzés hatékonysága.

A Magyar Autóklub Jogi és Érdekvédelmi Bizottságának elnöke az InfoRádióban úgy fogalmazott, a kényszerítő eszközök alkalmazása nem kifogásolható, amennyiben a szükséges mértékben történik. Kovács Szabolcs elmondta: a rendőrség akár testi kényszert is alkalmazhat vagy adott esetben bilincselés is történhet. Úgy véli, ezeknél súlyosabb, a szabadságot korlátozó kényszerítő intézkedés nem valósulhat meg.

A kényszerítés módja és szigorúsága leginkább attól függhet majd, hogy az adott személy mennyire áll ellen a rendőri intézkedésnek, ugyanis

„a rendőrségi intézkedés szükséges mértékét nagymértékben befolyásolja az, hogy mivel szemben kell fellépnie a rendőrségnek”.

A testkamera alkalmazására már most is megvan a lehetőségük a rendőröknek az intézkedések során. Felhívta a figyelmet arra, hogy a közúti ellenőrök az adott kormányhivatal közlekedésfelügyeleti főosztályával szolgálati jogviszonyban álló személyek, akiknek a feladata sok minden más mellett a különböző közúti járművek közlekedésbiztonsági és/vagy környezetvédelmi ellenőrzése.

Kovács Szabolcs a javaslatcsomagban szereplő pontok alapján azt feltételezi, hogy a közúti ellenőrök is viselhetnek majd szolgálat közben testkamerát. Ez azt a célt szolgálná, hogy az ellenőrzést követően igazolni lehet a felvétel alapján, hogy az eljárás jogszerű volt-e, vagy adott esetben megdőlhet az intézkedés, az eljárás jogszerűsége, amennyiben a testkamerás felvétellel ezt bizonyítani lehet.

Az Országgyűlés elé kerülő javaslatcsomag bővíti a közlekedési hatóság jogköreit is. A jövőben önállóan intézkedhetnek és helyszíni bírságot is kiszabhatnak majd az illetékesek.

KAPCSOLÓDÓ HANG

