Mentőt kellett hívni: egy 3 éves kisfiú majdnem megfulladt az úszóedzésen Budapesten

November 11-én majdnem megfulladt egy hároméves kisfiú a Turi György vezette Kőbánya Sport Club (KSC) úszásoktatásán, újra kellett őt éleszteni – írja a 444.hu. Az összefoglaló szerint az apuka kint várakozott az uszoda előterében, de már csak arra ért be, hogy a fia magánál van és sír, miközben az edzők a mentősökkel beszélnek telefonon. A gyereknek leállt a légzése és a keringése is.

Az édesapa a mentősöktől hallotta először, hogy a fiát újra kellett éleszteni, mielőtt ő beért a medencéhez, és az újraélesztést a segélyvonalas diszpécseri utasítást követve Pulai Vince, az egyik edző végezte sikeresen. A kórházba az edzők is bementek, ők mondták el a szülőknek, hogy nem tudják, pontosan mennyit volt lenn a gyerek a víz alatt, valószínűleg mindketten háttal lehettek, amikor elmerült. A keringés és a légzés leállásáról a szülők az orvosoktól értesültek először. A kisfiú orvosi kartonján később az szerepelt, hogy 15 másodpercet volt a víz alatt, de a szülők szerint ez csak becslés, senki sem tudja biztosan.

A szülők szerint a KSC nem kezelte jól az esetet, a tájékoztatást és a belső vizsgálatot is hiányolták, úgy érezték, az edzők igyekeznek szőnyeg alá söpörni az ügyet. Turi Varga Zsuzsanna egy héttel az eset után kitüntetést vett át. A szülők feljelentést tettek.

A szülők azt szeretnék, ha a gyerekek a sportban nagyobb védelmet kapnának, minden ilyen esetet automatikusan szigorúan kivizsgálnának, és a jövőben a megfelelő intézkedésekkel elejét is vennék ezeknek.

Az Országos Mentőszolgálat hetekkel ezelőtt posztot tett ki az esetről, eszerint

„Úszásoktatás közben merült el a vízben egy hároméves kisfiú Budapesten a napokban. Oktatója azonnal észrevette a bajt, a gyermekhez sietett és kiemelték a medencéből. Mentőt hívtak, és a telefonos utasításokat követve megvizsgálták a fiút, aki viszont már nem lélegzett. Az uszodában azonnal megkezdték az újraélesztést, amely a jelenlévők gyors és határozott reakciójának köszönhetően néhány percen belül sikerre vezetett. A kisfiú nagy mennyiségű vizet köhögött fel, majd sírni kezdett.

Helyszínre érkező bajtársaink megvizsgálták és ellátták a gyermeket, akit végül stabil állapotban szállíthattak kórházba.”

