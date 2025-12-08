ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.27
usd:
328.07
bux:
108169.8
2025. december 8. hétfő Mária
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A hand reaches down into the water and saves someone drowning.
Nyitókép: kevron2001/Getty Images

Mentőt kellett hívni: egy 3 éves kisfiú majdnem megfulladt az úszóedzésen Budapesten

Infostart

Egy csaknem egy hónappal ezelőtti eset miatt forrnak ma is az indulatok, a feljelentést tevő szülők szerint a klub nem kezelte megfelelően az esetet.

November 11-én majdnem megfulladt egy hároméves kisfiú a Turi György vezette Kőbánya Sport Club (KSC) úszásoktatásán, újra kellett őt éleszteni – írja a 444.hu. Az összefoglaló szerint az apuka kint várakozott az uszoda előterében, de már csak arra ért be, hogy a fia magánál van és sír, miközben az edzők a mentősökkel beszélnek telefonon. A gyereknek leállt a légzése és a keringése is.

Az édesapa a mentősöktől hallotta először, hogy a fiát újra kellett éleszteni, mielőtt ő beért a medencéhez, és az újraélesztést a segélyvonalas diszpécseri utasítást követve Pulai Vince, az egyik edző végezte sikeresen. A kórházba az edzők is bementek, ők mondták el a szülőknek, hogy nem tudják, pontosan mennyit volt lenn a gyerek a víz alatt, valószínűleg mindketten háttal lehettek, amikor elmerült. A keringés és a légzés leállásáról a szülők az orvosoktól értesültek először. A kisfiú orvosi kartonján később az szerepelt, hogy 15 másodpercet volt a víz alatt, de a szülők szerint ez csak becslés, senki sem tudja biztosan.

A szülők szerint a KSC nem kezelte jól az esetet, a tájékoztatást és a belső vizsgálatot is hiányolták, úgy érezték, az edzők igyekeznek szőnyeg alá söpörni az ügyet. Turi Varga Zsuzsanna egy héttel az eset után kitüntetést vett át. A szülők feljelentést tettek.

A szülők azt szeretnék, ha a gyerekek a sportban nagyobb védelmet kapnának, minden ilyen esetet automatikusan szigorúan kivizsgálnának, és a jövőben a megfelelő intézkedésekkel elejét is vennék ezeknek.

Az Országos Mentőszolgálat hetekkel ezelőtt posztot tett ki az esetről, eszerint

„Úszásoktatás közben merült el a vízben egy hároméves kisfiú Budapesten a napokban. Oktatója azonnal észrevette a bajt, a gyermekhez sietett és kiemelték a medencéből. Mentőt hívtak, és a telefonos utasításokat követve megvizsgálták a fiút, aki viszont már nem lélegzett. Az uszodában azonnal megkezdték az újraélesztést, amely a jelenlévők gyors és határozott reakciójának köszönhetően néhány percen belül sikerre vezetett. A kisfiú nagy mennyiségű vizet köhögött fel, majd sírni kezdett.
Helyszínre érkező bajtársaink megvizsgálták és ellátták a gyermeket, akit végül stabil állapotban szállíthattak kórházba.”

(Nyitóképünk illusztráció)

Kezdőlap    Sport    Mentőt kellett hívni: egy 3 éves kisfiú majdnem megfulladt az úszóedzésen Budapesten

úszás

mentők

kőbánya

KSC

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„A rendezés nem jutalmazhatja az orosz agressziót” – két oldalról szorongatják Volodimir Zelenszkijt

„A rendezés nem jutalmazhatja az orosz agressziót” – két oldalról szorongatják Volodimir Zelenszkijt

Ukrajna fordulópont előtt állhat – közölte egy brit kormánytag Volodimir Zelenszkij hétfői, londoni útja előtt. Az ukrán elnök egyszerre tárgyal majd a brit, a francia és a német vezetőkkel, miközben Washington – őket megkerülve – a Kremllel való megegyezésre sürgeti.
 

Léket kaphat az Ukrajnát lőszerrel segítő program

Oroszország légicsapást mért saját magára

Egydolláros harckocsikat kap Lengyelország

VIDEÓ
Hogyan lesz pénz a magyar tudásból? Bódis László, Inforádió, Aréna
Gasztrokalandok: hol lehet manapság egy jót enni? Vinkó József, Inforádió, Aréna
Csődveszély: maradt-e még hitele Budapestnek? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.08. hétfő, 18:00
Szlávik János
a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hatalmas áttörés a közel-keleti olajbirodalomban – Most dől el a kriptopiac jövője?

Hatalmas áttörés a közel-keleti olajbirodalomban – Most dől el a kriptopiac jövője?

Három különálló engedélyt szerzett a Binance Holdings Ltd. Abu-Dzabi pénzügyi felügyeletétől, így a kriptotőzsdei óriás az egyik legátfogóbb szabályozott pozícióját építette ki - írta meg a Bloomberg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nyugdíjemelés 2026: lesz, akinek plusz 22 ezer forint is jár, más egy fillért sem kap januárban

Nyugdíjemelés 2026: lesz, akinek plusz 22 ezer forint is jár, más egy fillért sem kap januárban

Közel 204 ezer nyugdíjas járandósága 180-200 ezer forintot tesz ki havonta, az emelés számukra 6480-7200 forintos összeget jelent majd.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky set for London talks as Trump claims Ukrainian leader hasn't read latest peace plan

Zelensky set for London talks as Trump claims Ukrainian leader hasn't read latest peace plan

As Trump made his comments, Zelensky said he would be briefed by his negotiators, adding "some issues can only be discussed in person".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 8. 08:27
Van élet a dán-magyar után – sport a tévében
2025. december 7. 22:07
5 gólos előnyről kapott ki a magyar válogatott
×
×
×
×