Elérkezett egy fontos nap a magyar autósok életében

„Az éves érvényességű autópálya-matricák decemberi elővásárlására 2016 óta van lehetőség. A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. mind az országos és a vármegyei, mind pedig az M1 regionális úthasználati jogosultság esetében elindította az előértékesítést, amelynek köszönhetően a közlekedőknek több idő áll a rendelkezésükre az éves vignettájuk megvételére, azoknak pedig, akik most először vesznek éves matricát, nem kell a számos újévi teendő között még a pályamatrica vásárlását is fejben tartaniuk” – mondta el Bartal Tamás, a NÚSZ Zrt. elnök-vezérigazgatója.

Az elővásárlás keretében megváltott 2026. évre érvényes éves autópálya-matricák 2026. január 1-én 0 órától használhatóak, azaz akkortól biztosítanak úthasználati jogosultságot 2027. január 31-én éjfélig. Ennek megfelelően – bár a vásárlás 2025-ben történik –

ezek az e-matricák 2025. december 31-ig még nem használhatóak a hazai díjköteles autópályákon és autóutakon.

Az M1 regionális e-matrica bevezetésével a jogalkotó célja, hogy az M1-es autópálya bővítésének ideje alatt az autósok számára kompenzációs lehetőséget biztosítson a kialakuló torlódások és fennakadások miatt. Az új, kedvezményes árú e-matrica Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegye teljes díjköteles gyorsforgalmi úthálózatán használható. Az új terméket bárki megvásárolhatja, nemcsak az érintett vármegyében élők.

Az M1 regionális e-matrica a négy érintett vármegyei matricát váltja ki, jóval kedvezőbb áron, mint amennyi a négy különböző vármegyei matrica ára összesen. Például D1 díjkategóriában egy vármegyei matrica 2026. január 1-től 7190 forintba kerül majd, a négy darab vármegyei jogosultság ára pedig összesen 28 760 forint. Ezzel szemben az M1 regionális e-matrica mindössze 15 000 forintba kerül ebben a díjkategóriában.

„Társaságunk adatai szerint tavaly valamivel több, mint 31 ezer, idén pedig kicsivel több mint 33 ezer (D1 vagy D2 díjkategóriás) járműre vásárolták meg a közlekedők mind a négy vármegyére érvényes úthasználati jogosultságot. A járművek közel 90 százaléka hazai felségjelű volt, és a vásárlások legnagyobb része, 96 százaléka D1 díjkategóriájú járműre történt” – ismertette az elnök-vezérigazgató.

A NÚSZ Zrt. a 2026-ra érvényes autópálya-matricák elővásárlásához is a társaság hivatalos honlapját, a nemzetiutdij.hu oldalt ajánlja. Bár az oldalon regisztráció nélkül is lehet vásárolni, a cég mégis a regisztrációt javasolja, mert így a későbbi vásárlások alkalmával a tévesztések (pl. rendszámelírás, díjkategória-tévesztés) lehetősége lényegében megszűnik, és ez esetben a vásárlást igazoló ellenőrző szelvényt sem kell 3 évig megőrizni.

A NÚSZ Zrt. fokozottan felhívja a figyelmet arra, hogy a nemzetiutdij.hu oldalon történő e-matrica vásárlásnál az ügyfelek

ügyeljenek az érvényesség évének beállítására, azaz a 2026-os év kiválasztására, mert a kiválasztott év korrigálására utólag nincs lehetőség!

A 2025. évre váltott éves országos és vármegyei matricák 2026. január 31-én éjfélig biztosítanak úthasználati jogosultságot a hazai díjköteles gyorsforgalmi utakon.