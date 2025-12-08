ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 8. hétfő Mária
Váróterem egy orvosi rendelőnél, üres székekkel és kerekesszékkel.
Nyitókép: Pixabay

Változik az előjegyzés rendszere az egészségügyben a vizsgálatoknál, kezeléseknél

Infostart

Egy tervezet szerint jövőre az EESZT-ben lefoglalt vizsgálati és kezelési időpontokról a betegek automatikus értesítést kapnának: a kormány ezzel az állami egészségügyben orvosolná azt a problémát, hogy sok beteg nem jelenik meg az előjegyzett vizsgálatokon, és nem értesíti az intézményt.

A kormány honlapján elérhető egy, az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló rendelettervezet.

Az Orbán Viktor miniszterelnök által jegyzett csomag társadalmi egyeztetése zajlik, és többek között az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (EESZT) lefoglalt vizsgálati és kezelési időpontok automatikus értesítésére vonatkozó új szabályokat is tartalmazza.

A tervezet szerint az EESZT működtetője a digitális időpontfoglalási rendszerben rögzített időpontokról értesíti majd a betegeket – írja az Economx.

Legkésőbb 48 órával a vizsgálat vagy kezelés előtt, illetve ha az időpontfoglalás és az ellátás között kevesebb mint 48 óra van, akkor az időpontfoglalást követő 12 órán belül érkezik majd az értesítés.

Az emlékeztetés SMS-ben vagy e-mailben történik, és tartalmazza az ellátás helyét és idejét.

Az értesítésben a betegnek felhívják a figyelmét arra is, hogy miként mondhatja le az időpontot, ha azt nem tudja igénybe venni.

A kormány szerint jelentős problémát okoz az állami egészségügyi ellátórendszerben, hogy a betegek egy része nem jelenik meg az előjegyzett vizsgálatokon vagy műtéteken, és erről nem értesíti az egészségügyi intézményt. Ez a gyakorlat a kapacitások kihasználatlanságához vezet, miközben más betegek hosszabb-rövidebb ideig várakoznakvárakoznak az adott ellátásra. A tervezet célja, hogy a feleslegesen lefoglalt időpontok felszabadításával csökkenjen a várakozási idő.

A tervezet szerint a csomagnak ez a része 2026. március 1-jén lét hatályba.

