Miért zsibbad el a kisujjunk telefonozás közben?

Az elmúlt évek során az okostelefonok minden új generációval nagyobbak és nehezebbek lettek. Mostanra a kisebbnek mondott készülékek képernyő-átmérője is rendszerint 6,3 hüvelyk, a nagyobbaké pedig már inkább 7 körül mozog. Emellett a súlyuk is gyarapodik a növekvő akkumulátorok miatt.

Az egyre nehezebb és nagyobb okostelefonok miatt azonban egy újfajta jelenség ütötte fel a fejét – írja az Android Authority cikke nyomán a 24.hu.

A készülékek használata során a méretnövekedés miatt a kéz kisujjára egyre nagyobb nyomás nehezedik, ami egy intenzívebb használat után fájdalommal, zsibbadással járhat.

A furcsa fájdalomról már több tudományos kutatás is született. A zsibbadást sokszor nem is érezni a telefon tartása közben, ám amint letesszük a mobilt és normál pozícióba áll vissza az ujj, máris jelentkezik a kellemetlenség.

A rossz mobiltartás olyan problémákat eredményezhet, mint például a kéztőalagút-szindróma, de akár ízületi gyulladást is eredményezhet.

A szakemberek ezért azt javasolják, a felhasználók tartsanak nagyobb szüneteket a mobilozásban, vagy fogják meg két kézzel a készüléket. Habár ez kényelmetlenebb megoldás lehet sokaknak, ugyanakkor leveszi a tartás terhét a kisujjról.