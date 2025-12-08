ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.06
usd:
327.83
bux:
108922.07
2025. december 8. hétfő Mária
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Miért zsibbad el a kisujjunk telefonozás közben?

Infostart

A legújabb kutatások arra jutottak, hogy az egyre nagyobbá váló telefonok alaposan megviselik a kezünket, és akár komoly egészségügyi problémákat is okozhatnak.

Az elmúlt évek során az okostelefonok minden új generációval nagyobbak és nehezebbek lettek. Mostanra a kisebbnek mondott készülékek képernyő-átmérője is rendszerint 6,3 hüvelyk, a nagyobbaké pedig már inkább 7 körül mozog. Emellett a súlyuk is gyarapodik a növekvő akkumulátorok miatt.

Az egyre nehezebb és nagyobb okostelefonok miatt azonban egy újfajta jelenség ütötte fel a fejét – írja az Android Authority cikke nyomán a 24.hu.

A készülékek használata során a méretnövekedés miatt a kéz kisujjára egyre nagyobb nyomás nehezedik, ami egy intenzívebb használat után fájdalommal, zsibbadással járhat.

A furcsa fájdalomról már több tudományos kutatás is született. A zsibbadást sokszor nem is érezni a telefon tartása közben, ám amint letesszük a mobilt és normál pozícióba áll vissza az ujj, máris jelentkezik a kellemetlenség.

A rossz mobiltartás olyan problémákat eredményezhet, mint például a kéztőalagút-szindróma, de akár ízületi gyulladást is eredményezhet.

A szakemberek ezért azt javasolják, a felhasználók tartsanak nagyobb szüneteket a mobilozásban, vagy fogják meg két kézzel a készüléket. Habár ez kényelmetlenebb megoldás lehet sokaknak, ugyanakkor leveszi a tartás terhét a kisujjról.

Kezdőlap    Életmód    Miért zsibbad el a kisujjunk telefonozás közben?

mobiltelefon

okoseszköz

szokás

anatómia

káros

kisujj

zsibbadás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Hogyan lesz pénz a magyar tudásból? Bódis László, Inforádió, Aréna
Gasztrokalandok: hol lehet manapság egy jót enni? Vinkó József, Inforádió, Aréna
Csődveszély: maradt-e még hitele Budapestnek? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.08. hétfő, 18:00
Szlávik János
a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az amerikai pénzügyminiszter szerint 3 százalékkal nőhet idén az USA gazdasága

Az amerikai pénzügyminiszter szerint 3 százalékkal nőhet idén az USA gazdasága

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter (címlapképünkön jobbra) szerint erősen alakul az ünnepi vásárlási szezon, és a vártnál jobban teljesítő amerikai gazdaság akár 3 százalék körüli növekedéssel is zárhatja az idei évet - számolt be a CNBC.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Brutál túlárazottság mellett robbant be a lakáspiacra az Otthon Start: megéri így felvenni az OSP kölcsönt?

Brutál túlárazottság mellett robbant be a lakáspiacra az Otthon Start: megéri így felvenni az OSP kölcsönt?

De mit jelent az, hogy túlárazott a lakáspiac? Akkor most a lakásárak csökkenésére lehet számítani? Megéri felvenni a támogatott hitelt az érdeklődőknek?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky due at Downing Street for high-level Ukraine talks

Zelensky due at Downing Street for high-level Ukraine talks

Sir Keir Starmer will also welcome the leaders of France and Germany as Europe looks to respond to a US-led push for a peace deal.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 7. 15:20
Kisvonatos Mikulás-nagyüzem volt Balatonfüreden
2025. december 7. 10:03
Uniós szigorítások jönnek: kötelező lesz a mikrochip a macskáknál is
×
×
×
×