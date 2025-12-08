ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 8. hétfő Mária
Csokimikulások sorakoznak egy bolt polcán.
Nyitókép: Pexels

Más városokba is juthatott a kukacos csokiból

Infostart

Kiderült, hogy nem csak Hajdúböszörményben szembesültek a gyerekek azzal, hogy lárvákkal szennyezett a kapott csokimikulás, több településről is jeleztek hasonló gondot.

Több óvodás és iskolás gyerek rosszul lett, miután lárvákkal szennyezett csokimikulásból ettek Hajdúböszörményben. A csokimikulásokat desszertként kapták az iskolákban és óvodákban a gyerekek. Többen csak azt követően vették észre a dolgot, hogy beleettek a csokoládéba – írta a Telex.

Az állami intézmények étkeztetéséért egy helyi önkormányzati cég felel, ami visszakérte a gyerekektől a még el nem fogyasztott édességeket és panaszt tett a beszállítója felé. Az érintett cég szerint a szavatossági idő még rendben volt. Több szülő arról számolt be, hogy gyermeke már szinte teljesen megette az édességet, mire észrevette a lárvákat.

Az RTL Híradónak nyilatkozó kártevőirtó szerint

légy- vagy lisztmolylárvákkal szennyeződhettek az édességek.

Az adást követően több szülő is jelezte a csatornának, hogy a hajdúdorogi gyerekek ajándékában is lárvákat találtak. Aztán kiderült, hogy a Pest megyei Tápiószentmártonban nem csak kukacot találtak kis csokoládékban, hanem molyt is.

A gyártó, az érintett beszállító és a hajdúböszörményi gyermek étkeztetésért felelős önkormányzati cég is vizsgálatot indított. Az ügy kapcsán nyilatkozó orvos, Késmárky András szerint nem lesz baja annak, aki evett a kukacos csokiból, inkább a gusztustalan látvány miatt érezhet valaki hányingert.

