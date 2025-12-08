ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.82
usd:
327.39
bux:
0
2025. december 8. hétfő Mária
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Az Európai Bizottság nem hirdethet többé az X közösségi oldalon

Infostart

Az X-re kiszabott magas büntetés után az Európai Bizottság többé nem tehet közzé hirdetéseket az X-platformon - jelentette be a közösségi portál.

A bizottság a büntetést többek között azzal indokolta, hogy Elon Musk irányítása alatt az X-fiókok hitelesítési jelzéseit megtévesztő módon osztották ki.

Hirdetési fiókjának megszüntetésével a bizottság elveszíti azt a lehetőséget, hogy fizetés ellenében több felhasználó számára jelenítsék meg bejegyzéseit, és így növeljék azok elérését.

Az X termékigazgatója, Nikita Bier azzal indokolta a tilalmat, hogy a bizottság a kérdéses bejegyzésben olyan linket tett közzé, amely "a felhasználókban azt a benyomást kelti, hogy videóról van szó". Megpróbálták "mesterségesen növelni a terítettséget" - mondta.

Kezdőlap    Tech    Az Európai Bizottság nem hirdethet többé az X közösségi oldalon

európai bizottság

hirdetés

twitter

x

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő az autós szigorításokról: a kényszerítő eszközök alkalmazását nem lehet kifogásolni, ha nem lépik túl a határokat

Szakértő az autós szigorításokról: a kényszerítő eszközök alkalmazását nem lehet kifogásolni, ha nem lépik túl a határokat

Az államtitkár szerint a közúti közlekedési törvény módosításával egyszerűbbé válik a közlekedést zavaró és a biztonságot veszélyeztető járművek elszállíttatása, továbbá jóval hatékonyabbá válhat a közúti ellenőrzés is. A Magyar Autóklub Jogi és Érdekvédelmi Bizottságának elnöke az InfoRádióban elmondta: a kényszerítés módja és szigorúsága leginkább attól függhet majd, hogy az adott személy mennyire áll ellen a rendőri intézkedésnek.
 

Karácsonyi dalok, amelyek életveszélyesek az autóvezetők számára

VIDEÓ
Hogyan lesz pénz a magyar tudásból? Bódis László, Inforádió, Aréna
Gasztrokalandok: hol lehet manapság egy jót enni? Vinkó József, Inforádió, Aréna
Csődveszély: maradt-e még hitele Budapestnek? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.08. hétfő, 18:00
Szlávik János
a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Fordulat készül a lakáspiacon? Budapesten már megállt az áremelkedés

Fordulat készül a lakáspiacon? Budapesten már megállt az áremelkedés

Érdemben lassult a lakásárak emelkedése a kereslet mérséklődése és a kínálat bővülése miatt – írja az ingatlan.com legfrissebb, novemberi lakásárindexében. Havi szinten országosan 0,5 százalékos emelkedés történt, ami jóval elmarad a szeptemberi 2,8, valamint az októberi 1,5 százalékos havi drágulási ütemtől, Budapesten pedig tavaly óta először minimális csökkenés történt: a fővárosban 0,1 százalékkal mérséklődtek az árak a szeptemberi 2,6 és az októberi 1,4 százalékos havi drágulás után.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Tovább dagad a legújabb menzabotrány: rengeteg iskolába jutott kukacos élelmiszer, vizsgálódnak a hatóságok

Tovább dagad a legújabb menzabotrány: rengeteg iskolába jutott kukacos élelmiszer, vizsgálódnak a hatóságok

Más városokba is jutott azokból a kukacos csokimikulásokból, amelyek miatt több gyermek is rosszul lett Hajdúböszörmény oktatási intézményeiben

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky set for London talks as Trump claims Ukrainian leader hasn't read latest peace plan

Zelensky set for London talks as Trump claims Ukrainian leader hasn't read latest peace plan

As Trump made his comments, Zelensky said he would be briefed by his negotiators, adding "some issues can only be discussed in person".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 8. 06:38
Most dől el a 14. havi nyugdíj végleges sorsa – parlamenti hét
2025. december 8. 06:12
Vasszigorral lépnek fel a dohányosokkal szemben a Balatonnál
×
×
×
×