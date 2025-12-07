Oroszország légicsapást mért saját magára

A támadássorozat során, amelyről az Infostarton is beszámoltunk, azonban az egyik, információk szerint FAB-1000-es típusú, egy tonnás irányított légibomba elvétette célpontját, és az oroszországi Belgorod városában, egy lakótömb közvetlen közelében csapódott be.

A nagy erejű bomba súlyos károkat okozott a helyi villamoshálózatban. Az orosz hatóságok a helyszínt azonnal lezárták, és korlátozták a civilek hozzáférését.

A portfolio.hu megjegyzi, hogy a múltban az UMPK-kitekkel szerelt irányított légibombák hajlamosak voltak a meghibásodásra, aminek következtében azok az indítási hely közelében, gyakran orosz területen csapódtak be.

A jelenlegi belgorodi eset is azt mutatja, hogy a fegyverrendszerekkel kapcsolatos incidensek továbbra is előfordulhatnak.