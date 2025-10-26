ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.1
usd:
335.54
bux:
0
2025. október 26. vasárnap Dömötör
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A párizsi Louvre épületének egyik kitört ablaka 2025. október 20-án. Elõzõ nap reggel tolvajok elloptak nyolc felbecsülhetetlen értékû királyi ékszert a múzeum úgynevezett napóleoni gyûjteményébõl. Az elkövetõk a bûncselekmény után elmenekültek.
Nyitókép: MTI/EPA/Yoan Valat

Ketten már megvannak a Louvre kirablói közül

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A repülőtéren kapcsolták le őket, információk szerint az országot készültek elhagyni.

Legalább két embert ugyanakkor még mindig keresnek a nagyszabású rablással kapcsolatban amelyről az Infostarton is beszámoltunk.

A gyanúsítottak éppen elhagyni készültek az országot a Franceinfo szerint - írja a szeretlekmagyarország.hu.

Az index.hu azt írja, hogy a francia média szerint a két gyanúsítottat szombat este, helyi idő szerint körülbelül 22 órakor fogták el.

A CNN-hez tartozó BFMTV az üggyel tisztában lévő forrásokra hivatkozva azt állítja, hogy

az egyik férfi éppen egy Algériába tartó repülőgépre készült felszállni.

A BFMTV szerint a gyanúsítottak körülbelül harmincévesek, és a rendőrség már ismerte őket korábbi bűncselekményeik miatt.

Összesen négy gyanúsítottat keresnek a látványos rablással kapcsolatban: két bűnözőt, akik egy kosarasfelszedővel másztak be az Apollon galériába, és két másik személyt, akik részt vettek a rablásban, és lehetővé tették a gyanúsítottak számára, hogy robogókkal elmeneküljenek.

Az egy hete elkövetett rablás során eltulajdonított ékszerek értékét 88 millió euróra becsülik.

Kezdőlap    Külföld    Ketten már megvannak a Louvre kirablói közül

rendőrség

louvre

tolvaj

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Miért készül szépészeti beavatkozásra a fiatal magyar nők harmada?

Miért készül szépészeti beavatkozásra a fiatal magyar nők harmada?
A 15-39 évesek csaknem negyede tervez szépészeti beavatkozást, a fiatal nők körében 30 százalékra rúg ez az arány - állapította meg reprezentatív kutatásában az Ifjúságkutató Intézet. A felmérés szerint a magyar fiatalok összességben nem elégedettek a külsejükkel, ez leginkább az alacsonyabb iskolai végzetséggel rendelkezőkre jellemző.
VIDEÓ
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.27. hétfő, 18:00
Lóga Máté a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Turi Ferenc a HungaroControl vezérigazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hatalmas lépést tett a béke felé egy évtizedek óta forrongó térség

Hatalmas lépést tett a béke felé egy évtizedek óta forrongó térség

A Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) bejelentette, hogy megkezdi fegyveresei kivonását Törökországból, és a kormánnyal egyeztetett leszerelési folyamat részeként politikai átmenetet sürget.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Újabb utazási iroda tűnt el a befizetett előlegekkel: több száz ügyfél maradt jegy nélkül

Újabb utazási iroda tűnt el a befizetett előlegekkel: több száz ügyfél maradt jegy nélkül

Újabb online utazási iroda, a Fly Far International tűnt el jelentős előlegek beszedése után.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Two arrested over theft of jewels at Louvre museum in Paris

Two arrested over theft of jewels at Louvre museum in Paris

Four thieves broke into the world's most-visited museum in broad daylight, stealing eight items worth €88m (£76m; $102m).

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 26. 12:39
Újabb béke a láthatáron
2025. október 26. 11:12
Retteghet a világ, félelmetes cirkálórakétát jelentett be Vlagyimir Putyin
×
×
×
×