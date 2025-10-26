Ketten már megvannak a Louvre kirablói közül

Legalább két embert ugyanakkor még mindig keresnek a nagyszabású rablással kapcsolatban amelyről az Infostarton is beszámoltunk.

A gyanúsítottak éppen elhagyni készültek az országot a Franceinfo szerint - írja a szeretlekmagyarország.hu.

Az index.hu azt írja, hogy a francia média szerint a két gyanúsítottat szombat este, helyi idő szerint körülbelül 22 órakor fogták el.

A CNN-hez tartozó BFMTV az üggyel tisztában lévő forrásokra hivatkozva azt állítja, hogy

az egyik férfi éppen egy Algériába tartó repülőgépre készült felszállni.

A BFMTV szerint a gyanúsítottak körülbelül harmincévesek, és a rendőrség már ismerte őket korábbi bűncselekményeik miatt.

Összesen négy gyanúsítottat keresnek a látványos rablással kapcsolatban: két bűnözőt, akik egy kosarasfelszedővel másztak be az Apollon galériába, és két másik személyt, akik részt vettek a rablásban, és lehetővé tették a gyanúsítottak számára, hogy robogókkal elmeneküljenek.

Az egy hete elkövetett rablás során eltulajdonított ékszerek értékét 88 millió euróra becsülik.