2025. december 7. vasárnap
A 2018. június 28-i képen utasszállító repülőgép leszállni készül a londoni Heathrow repülőtéren. 2020. február 27-én a londoni felsőbíróság fellebbviteli tanácsa helyt adott annak a fellebbezésnek, amelyet Sadiq Khan londoni polgármester, az érintett községi tanács és környezetvédő csoportok nyújtottak be a repülőtér harmadik pályájának megépítéséről hozott kormányzati döntés ellen. A végzés szerint a brit kormány figyelmen kívül hagyta azokat a kötelezettségeket, amelyeket Nagy-Britannia a károsanyag-kibocsátás csökkentésére vállalt a párizsi klímaegyezmény keretében.
Nyitókép: MTI/EPA/Neil Hall

Támadás történt London legismertebb repülőterén

Infostart / MTI

Paprikaspray-vel elkövetett támadás okozott fennakadást vasárnap a londoni Heathrow repülőtéren. A rendőrség közölte, hogy nem terrorcselekményként kezeli a történteket, az incidens akkor történt, amikor egy nőtől elrabolták a bőröndjét. A maró hatású spray miatt sokan kezelésre szorultak, több embert kórházba kellett szállítani.

A Scotland Yard vasárnap esti részletes tájékoztatása szerint a rablótámadást a London nyugati határában fekvő repülőtér 3-as termináljának parkolóházában követte el négy férfi.

A spray-t a parkolóház egyik zsúfolt liftjében fújták a támadás áldozatára, de a hatóanyagból liftben tartózkodó többi emberre, illetve a lift környékén várakozókra is jutott.

A londoni mentőszolgálat 21 sérültet látott el a helyszínen, köztük egy hároméves kislányt. Öt embert kórházba kellett szállítani, de a rendőrség szerint ők sem szenvedtek életveszélyes vagy maradandó sérülést.

A helyszínre fegyveres rendőri egységek vonultak ki,

egy 31 éves gyanúsítottat kilenc perccel az első bejelentés után őrizetbe vettek.

A többi elkövető elmenekült, őket a biztonsági kamerák felvételeinek felhasználásával keresik, és folyik a szemtanúk meghallgatása is.

Peter Stevens, a Scotland Yard területileg illetékes parancsnoka esti tájékoztatásában elmondta: a vizsgálat eddigi megállapításai szerint elszigetelt incidensről van szó

Stevens hangsúlyozta, hogy

a rendőrség nem tekinti terrorcselekménynek a történteket.

Az elmenekült tettesek utáni hajtóvadászat hatalmas fennakadásokat okozott a Heathrow-ra vezető rendkívül forgalmas úton és a parkolóházban, a fegyveres rendőrök ugyanis az összes autót megállították és átkutatták.

Budapest felé

A Heathrow járatinformációs szolgálata szerint a vasárnap reggeli első és a délutáni második budapesti BA-járat is rendben elindult. A harmadik, esti járatot az információs szolgálat kisebb késéssel, de szintén indulásra jelölte.

A legnagyobb brit repülőtér légiforgalmában általánosságban sem okozott fennakadást a vasárnapi incidens, a járatok folyamatosan érkeztek és indultak.

