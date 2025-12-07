Támadás történt London legismertebb repülőterén

A Scotland Yard vasárnap esti részletes tájékoztatása szerint a rablótámadást a London nyugati határában fekvő repülőtér 3-as termináljának parkolóházában követte el négy férfi.
A spray-t a parkolóház egyik zsúfolt liftjében fújták a támadás áldozatára, de a hatóanyagból liftben tartózkodó többi emberre, illetve a lift környékén várakozókra is jutott.
A londoni mentőszolgálat 21 sérültet látott el a helyszínen, köztük egy hároméves kislányt. Öt embert kórházba kellett szállítani, de a rendőrség szerint ők sem szenvedtek életveszélyes vagy maradandó sérülést.
A helyszínre fegyveres rendőri egységek vonultak ki,
egy 31 éves gyanúsítottat kilenc perccel az első bejelentés után őrizetbe vettek.
A többi elkövető elmenekült, őket a biztonsági kamerák felvételeinek felhasználásával keresik, és folyik a szemtanúk meghallgatása is.
Peter Stevens, a Scotland Yard területileg illetékes parancsnoka esti tájékoztatásában elmondta: a vizsgálat eddigi megállapításai szerint elszigetelt incidensről van szó
Stevens hangsúlyozta, hogy
a rendőrség nem tekinti terrorcselekménynek a történteket.
Az elmenekült tettesek utáni hajtóvadászat hatalmas fennakadásokat okozott a Heathrow-ra vezető rendkívül forgalmas úton és a parkolóházban, a fegyveres rendőrök ugyanis az összes autót megállították és átkutatták.
Budapest felé
A Heathrow járatinformációs szolgálata szerint a vasárnap reggeli első és a délutáni második budapesti BA-járat is rendben elindult. A harmadik, esti járatot az információs szolgálat kisebb késéssel, de szintén indulásra jelölte.
A legnagyobb brit repülőtér légiforgalmában általánosságban sem okozott fennakadást a vasárnapi incidens, a járatok folyamatosan érkeztek és indultak.