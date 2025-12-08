Van élet a dán-magyar után – sport a tévében

M4 Sport
15.30: Kézilabda, női világbajnokság, középdöntő, Tunézia-Argentína
17.10: Kosárlabda, Magyar Kupa, sorsolás
17.45: Kézilabda, női világbajnokság, középdöntő, Lengyelország-Ausztria
20.15: Kézilabda, női világbajnokság, középdöntő, Franciaország-Hollandia
Sport 2
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
Eurosport 1
15.20: Szabadstílusú sí, világkupa, Ruka, buckasí, férfi és női verseny
Spíler 2
20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Osasuna-Levante
Arena 4
20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Torino-AC Milan
Match 4
21.00: Labdarúgás, angol bajnokság, Wolverhampton Wanderers-Manchester United