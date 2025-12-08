ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.45
usd:
327.01
bux:
0
2025. december 8. hétfő Mária
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Üres kézilabda kapuba tart egy kézlabda.
Nyitókép: Getty Images/imagean

Van élet a dán-magyar után – sport a tévében

Infostart / MTI

A francia-holland lesz a női kézi-vb hétfői csúcsmeccse, de mutatjuk a teljes hétfői tévés sportkínálatot.

M4 Sport

15.30: Kézilabda, női világbajnokság, középdöntő, Tunézia-Argentína

17.10: Kosárlabda, Magyar Kupa, sorsolás

17.45: Kézilabda, női világbajnokság, középdöntő, Lengyelország-Ausztria

20.15: Kézilabda, női világbajnokság, középdöntő, Franciaország-Hollandia

Sport 2

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

Eurosport 1

15.20: Szabadstílusú sí, világkupa, Ruka, buckasí, férfi és női verseny

Spíler 2

20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Osasuna-Levante

Arena 4

20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Torino-AC Milan

Match 4

21.00: Labdarúgás, angol bajnokság, Wolverhampton Wanderers-Manchester United

Kezdőlap    Sport    Van élet a dán-magyar után – sport a tévében

kézilabda

televízió

sportműsor

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő az autós szigorításokról: a kényszerítő eszközök alkalmazását nem lehet kifogásolni, ha nem lépik túl a határokat

Szakértő az autós szigorításokról: a kényszerítő eszközök alkalmazását nem lehet kifogásolni, ha nem lépik túl a határokat

Az államtitkár szerint a közúti közlekedési törvény módosításával egyszerűbbé válik a közlekedést zavaró és a biztonságot veszélyeztető járművek elszállíttatása, továbbá jóval hatékonyabbá válhat a közúti ellenőrzés is. A Magyar Autóklub Jogi és Érdekvédelmi Bizottságának elnöke az InfoRádióban elmondta: a kényszerítés módja és szigorúsága leginkább attól függhet majd, hogy az adott személy mennyire áll ellen a rendőri intézkedésnek.
 

Karácsonyi dalok, amelyek életveszélyesek az autóvezetők számára

VIDEÓ
Hogyan lesz pénz a magyar tudásból? Bódis László, Inforádió, Aréna
Gasztrokalandok: hol lehet manapság egy jót enni? Vinkó József, Inforádió, Aréna
Csődveszély: maradt-e még hitele Budapestnek? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.08. hétfő, 18:00
Szlávik János
a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megérkezett a Fitch ítélete Magyarországról – Hogy reagál a forint?

Megérkezett a Fitch ítélete Magyarországról – Hogy reagál a forint?

Erősödéssel kezdett hétfő reggel a forint, ami talán meglepő azok után, hogy pénteken késő este a Fitch Ratings stabilról negatívra rontotta Magyarország adósosztályzatának kilátását. A hitelminősítő kritikusan nyilatkozott a költségvetési helyzetről, azonban a magas kamat továbbra is a forint erősödése mellett hat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagyon kiakadtak a magyar fuvarozók: súlyos lehet a helyzet, ezt mi is megérezzük a zsebünkön

Nagyon kiakadtak a magyar fuvarozók: súlyos lehet a helyzet, ezt mi is megérezzük a zsebünkön

A fuvarozók szerint a bevezetett új úthasználati díjak súlyos válságot okozhatnak a hazai fuvarozási szektorban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky due at Downing Street for high-level Ukraine talks

Zelensky due at Downing Street for high-level Ukraine talks

Sir Keir Starmer will also welcome the leaders of France and Germany as Europe looks to respond to a US-led push for a peace deal.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 7. 22:07
5 gólos előnyről kapott ki a magyar válogatott
2025. december 7. 20:15
0-0-t játszott a Fradi a második félidőben a Kisvárda ellen
×
×
×
×