Elképesztő videók: egy kamera elkapta a pillanatot, ahogy kitör a Kilauea vulkán Hawaiin

A hawaii Kilauea vulkán új kitörési szakaszba lépett: lávaszökőkutak a magasba lövellnek, miközben a kitörés a Hawaii Vulkánok Nemzeti Park területén belül marad – írja az Euronews.

A Hawaii Nagy-szigetén található Kilauea-vulkán legutóbbi aktivitása december 6-án kezdődött, és az északi kúpon lévő kürtőkből 50 és 100 láb közötti magasságba törő lávaszökőkutakat foglal magában.

A kitörés továbbra is a Hawaii Vulkánok Nemzeti Park területére korlátozódik, az Egyesült Államok Geológiai Szolgálatának tudósai ugyanakkor továbbra is figyelemmel kísérik a fokozott szeizmikus aktivitást és a láva viselkedését.

A közeli településeket jelenleg nem fenyegeti veszély.

Az 1247 méter magas Kīlauea egy ma is aktív pajzsvulkán a Hawaii-szigeteken, Hawaii szigetének déli partján – írja a Wikipédia. Kora 300 000 és 600 000 év közötti. A tengerszint fölé kb. 100 000 éve emelkedett fel. A Hawaii forrópont második legaktívabb tagja, a Hawaii–Emperor fenékhegy-lánc jelenlegi kitörési központja.

Ezen a másik linken látható hasonló videón látható, ahogy a tűzhányó dobálja a lávát.

