Herendi Gábor: a Szenvedélyes nők jobban sikerült, mint a Futni mentem

A Futni mentem óriási sikerén felbuzdulva Herendi Gábor újabb cseh közönségkedvencet adaptált magyarra. A Szenvedélyes nők már látható a magyar mozikban. A premiert követő első napokban már több mint 50 ezren váltottak jegyet rá. A főbb szerepekben Básti Juli, Balsai Móni, Varga Járó Sára, Lengyel Benjámin, Bányai Kelemen Barna, Lengyel Tamás és Scherer Péter látható.

A két film jogdíjait egyszerre vették meg a producerek, mivel ugyanaz a gyártó cég készítette Csehországban mind a két filmet – árulta el az InfoRádiónak Herendi Gábor. A rendező hangsúlyozta, hogy a Futni mentem közönségsikerén felbuzdulva, annak bevételeiből teremtődött meg a lehetőség az film forgatására. Csehországban az eredeti verzió az év legnépszerűbb mozifilmje lett, 1 millió 200 ezres nézőszámmal. „A producerek kevesebb pénzt kockáztatnak, egy olyan film adaptációjával, ami már egyszer bizonyított” – magyarázta a remake választását a rendező.

Fotó: jelenet a Szenvedélyes nők c. film forgatásán - Vertigo Média

Divinyi Réka sokat alakított a forgatókönyven, hogy a magyar színészekre írott karakterekkel, új ötletekkel gazdagodjon a magyar változat. „A Futni mentemnek az eredeti forgatókönyvével is elégedetlen voltam, nem szerettem, Réka sokkal jobb mozit írt belőle, a Szenvedélyes nőknél ugyanez történt: a váz, az ötlet, az eredeti filmekből fakad, de az izgalmas dialógusoktól, jobban megalkotott karakterektől lesz jó egy film” – hangsúlyozta Herendi Gábor.

A Futni mentemhez hasonlóan a Szenvedélyes nők is romantikus vígjáték. Három nő, három generáció életét dolgozza fel. „A fókuszban a női szereplők állnak, de az életüket a férfiak alakítják, a film párkapcsolati problémákat vet fel, anya-lánya viszonyt boncolgatja, és mélyebb, több rétegű munka, mint a Futni mentem” – vallja a rendező.

Tompos Kátyára is emlékeznek

Fontos szerep jut az alkotásban a filmzenének, a dalok megidézik a tavaly elhunyt Tompos Kátyát is. „Szívügyünk volt Hrutka Róberttel, hogy megemlékezzünk Tompos Kátyáról, akivel mindketten dolgoztunk együtt, óriási veszteség a halála. Voltak olyan jelenetek a filmben, ahova nagyon passzolt egy-egy Tompos Kátya dal."

A Szenvedélyes nők, ahogy a Futni mentem is állami támogatás nélkül készült. A szűkösebbre vett költségvetésnek a forgatási napok ideális száma látta kárát. „20 nap alatt forgott le ugyanúgy, mint a Futni mentem, pedig ideális esetben 40 napot igényelne a munka. Nagyon gyorsan kellett dolgoznunk, csak egy-két csapót tudtunk felvenni minden jelenetben, de pontos és jó előkészítéssel, illetve a profi színészi gárdával sikerrel jártunk" – dicsérte a stábot hozzátéve, hogy spóroltak a költségvetésen húzásokkal és jelenetek cserélésével is: „szerencsére a néző nem tudja, hogy mi maradt ki” - jegyezte meg.

A Futni mentemnek nézőszáma a magyar filmek esetében kiemelkedő, 740 ezres mozinézőt hozott, a különböző streaming platformoknak köszönhetően pedig már egymillió felettire emelkedett. „Természetesen minden vágyunk az, hogy hasonlóan nagy siker legyen az új film, a további független filmek érdekében is. A visszajelzések döntő többsége szerint jobban sikerült, mint a Futni mentem, de ezt majd a nézők döntik el" – ismerte el Herendi Gábor.