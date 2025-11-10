Hatalmas katonai üzletet köthet Németország és az Airbus

Egy kormányzati dokumentum szerint Németország közel 1 milliárd euróért vásárolna 20 katonai helikoptert az Airbustól, amelyeket 2027-től kezdődően, két éven belül szállítanak majd le – írja a Reuters híradása nyomán a Telex.

A finanszírozási vállalás egy, a pénzügyminisztérium parlament elé terjesztendő jelentésében szerepel. A védelmi minisztérium nem kívánta kommentálni a megrendelést, mivel a beszerzésekről nem nyilatkozhatnak egészen addig, amíg a parlament meg nem vitatta azt.

A friss megrendelés egy 2023-ban kötött keretmegállapodás része, melynek értelmében a német erők legfeljebb 82 darab Airbus H145M helikoptert vásárolnak a cégtől. Ebből a németek már 62-t megrendeltek. A 20 új helikopter, amelyből 15 harci célokat, 5 pedig a különleges erők kiképzését szolgálná, összesen 931 millió euróba kerül, amit abból a külön alapból finanszíroznak, amelyet idén év elején hoztak létre a német hadsereg sürgős modernizálására.

A német kormány becslése szerint az összesen 82 helikopterből álló flotta fenntartása és üzemeltetése 2048-ig közel 3 milliárd euróba fog kerülni.