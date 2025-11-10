ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.5
usd:
331.67
bux:
107834.11
2025. november 10. hétfő Réka
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Airbus H145 M típusú helikopterek a Black Swan 2021 nemzetközi gyakorlaton, a Magyar Honvédség Bakony Harckiképző Központ újdörögdi lő- és gyakorlóterén 2021. június 15-én.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Hatalmas katonai üzletet köthet Németország és az Airbus

Infostart

A közel egymilliárd eurós beszerzés keretében húsz újabb Airbus H145M helikopterrel gyarapodhatnak a német fegyveres erők. A védelmi minisztérium egyelőre nem kommentálta az értesülést.

Egy kormányzati dokumentum szerint Németország közel 1 milliárd euróért vásárolna 20 katonai helikoptert az Airbustól, amelyeket 2027-től kezdődően, két éven belül szállítanak majd le – írja a Reuters híradása nyomán a Telex.

A finanszírozási vállalás egy, a pénzügyminisztérium parlament elé terjesztendő jelentésében szerepel. A védelmi minisztérium nem kívánta kommentálni a megrendelést, mivel a beszerzésekről nem nyilatkozhatnak egészen addig, amíg a parlament meg nem vitatta azt.

A friss megrendelés egy 2023-ban kötött keretmegállapodás része, melynek értelmében a német erők legfeljebb 82 darab Airbus H145M helikoptert vásárolnak a cégtől. Ebből a németek már 62-t megrendeltek. A 20 új helikopter, amelyből 15 harci célokat, 5 pedig a különleges erők kiképzését szolgálná, összesen 931 millió euróba kerül, amit abból a külön alapból finanszíroznak, amelyet idén év elején hoztak létre a német hadsereg sürgős modernizálására.

A német kormány becslése szerint az összesen 82 helikopterből álló flotta fenntartása és üzemeltetése 2048-ig közel 3 milliárd euróba fog kerülni.

Kezdőlap    Külföld    Hatalmas katonai üzletet köthet Németország és az Airbus

németország

üzlet

vásárlás

helikopter

honvédelem

légierő

airbus

hadviselés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„Megvéd a spekuláció ellen” – Pásztor Szabolcs tisztázta, mi az a pénzügyi védőpajzs

„Megvéd a spekuláció ellen” – Pásztor Szabolcs tisztázta, mi az a pénzügyi védőpajzs

Egy pénzügyi védőpajzs jött létre Magyarország körül az Egyesült Államok és Magyarország közötti megállapodásnak köszönhetően, ami spekuláció idején tudna mozgásteret nyújtani a jegybanknak és a magyar pénzügyi rendszernek – erről beszélt az InfoRádióban Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója, aki tagja volt a washingtoni magyar delegációnak.
 

Amerika-szakértő a Trump–Orbán-találkozóról: most ránk irigykednek Nyugaton

Dmitrij Peszkov: Moszkva nem ismeri Orbán Viktor ukrajnai rendezésről szóló kezdeményezéseit

„Mi túlbonyolítjuk” – Lázár János a kampányról és a washingtoni látogatásról

Orbán Viktor: amíg ő az elnök ott, én a kormányfő itt, nem lesz szankció

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Ki járt jobban Donald Trump és Orbán Viktor alkujában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Napi egy perc: tényleg csak ennyi időnk van könyvet olvasni? Pompor Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.11. kedd, 18:00
Orbán Balázs
a miniszterelnök politikai igazgatója, az MCC kuratóriumának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trump az asztalra csapott: 1 milliárd dolláros perrel fenyegeti a BBC-t

Trump az asztalra csapott: 1 milliárd dolláros perrel fenyegeti a BBC-t

Donald Trump legalább 1 milliárd dolláros kártérítési pert helyezett kilátásba a BBC ellen, mert állítása szerint a közszolgálati csatorna félrevezetően megvágta a 2021. január 6-i beszédéről 2024 októberében sugárzott felvételt - közölte a Financial Times.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megszületett a megállapodás: Amerika kilábalhat a rekordhosszú bénultságból

Megszületett a megállapodás: Amerika kilábalhat a rekordhosszú bénultságból

Az amerikai szenátus elfogadta azt a megállapodást, amely véget vethet a rekordideje tartó kormányzati leállásnak, amely október 1. óta tart.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
At least eight killed after car explodes near Delhi's Red Fort

At least eight killed after car explodes near Delhi's Red Fort

Twenty more were injured in the blast, the cause of which is still unknown, authorities say.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 10. 21:27
A brazil elnök szerint a klímavédelem sokkal olcsóbb mint a háborúzás
2025. november 10. 20:48
Az ukrán menekültek többet fizetnek be az államkasszába, mint amennyi segítséget kapnak - Csehországban
×
×
×
×