Égető szükség lenne a szakemberekre Németországban

Tízezreket várnak a német munkaerőpiacon: egy friss felmérés szerint a leginkább szakemberhiánnyal küzdő ágazatokban több mint negyedmillió munkahely betöltetlen – írja a Die Zeit cikke nyomán az Economx.
Az egészségügyi szektort sújtja leginkább a szakképzett munkaerő hiánya az összes iparág közül Németországban, ezért a kórházak, ápolási otthonok, magánegészségügyi szolgáltatók egyre nagyobb arányban fogadják tárt karokkal a külföldi jelentkezőket.
De emberhiánnyal küzd az ipar több területe is, így a gépgyártás, az építőipar, a vendéglátás, a kiskereskedelem és az áruszállítás is.
Ennek megoldására egész Németországban tervezik a szakképzett munkavállalók bevándorlását segítő intézkedések reformját, illetve az olyan programokat is, amelyek a képesítéssel, nyelvtudással nem rendelkező jelentkezők elhelyezkedését segítik.
A Német Gazdasági Intézet (IW) új tanulmánya szerint több mint 260 ezer álláshely betöltetlen a tíz legnagyobb, szakképzett munkaerőhiánnyal sújtott ágazatban.
Munkakörök szerint a következő szakemberekre lenne nagy kereslet:
- gyógytornászok,
- fizioterapeuták,
- szakképzett ápolók,
- gyermekgondozási szakemberek,
- fogászati asszisztensek,
- villanyszerelők,
- hegesztők,
- vízvezeték-szerelők,
- fűtésszerelők,
- légkondicionáló-szerelők,
- fuvarozók,
- szakácsok,
- szálláshelyi alkalmazottak,
- szezonmunkások,
- hentesek.
A szövetségi statisztikák szerint a fenti területeken kívül kiugró a külföldi munkavállalók alkalmazása az épületkarbantartás, -takarítás, csomagszállítás, raktározás állásaiban is.
Az IW szerint a szakemberhiány a lakosság mindennapi életére is rányomja a bélyegét, például a hosszabb várakozási idővel az egészségügyben, lassabb építkezésekkel az építőiparban. A gazdaságkutatók szerint ugyan a gyengébb teljesítmény miatt a nyomás most kisebb a cégeken, ám a német munkaerőhelyzet „veszélyben van”, és a szakképzettek iránti igény akkor sem csitul, ha csökken a termelékenység.
Így a jövőben a nyelvtudást is elősegítő, új programokat terveznek bevezetni a szakképzett és képzettséggel nem rendelkező munkavállalók toborzására, külföldről is.