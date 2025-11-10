Égető szükség lenne a szakemberekre Németországban

Tízezreket várnak a német munkaerőpiacon: egy friss felmérés szerint a leginkább szakemberhiánnyal küzdő ágazatokban több mint negyedmillió munkahely betöltetlen – írja a Die Zeit cikke nyomán az Economx.

Az egészségügyi szektort sújtja leginkább a szakképzett munkaerő hiánya az összes iparág közül Németországban, ezért a kórházak, ápolási otthonok, magánegészségügyi szolgáltatók egyre nagyobb arányban fogadják tárt karokkal a külföldi jelentkezőket.

De emberhiánnyal küzd az ipar több területe is, így a gépgyártás, az építőipar, a vendéglátás, a kiskereskedelem és az áruszállítás is.

Ennek megoldására egész Németországban tervezik a szakképzett munkavállalók bevándorlását segítő intézkedések reformját, illetve az olyan programokat is, amelyek a képesítéssel, nyelvtudással nem rendelkező jelentkezők elhelyezkedését segítik.

A Német Gazdasági Intézet (IW) új tanulmánya szerint több mint 260 ezer álláshely betöltetlen a tíz legnagyobb, szakképzett munkaerőhiánnyal sújtott ágazatban.

Munkakörök szerint a következő szakemberekre lenne nagy kereslet:

gyógytornászok,

fizioterapeuták,

szakképzett ápolók,

gyermekgondozási szakemberek,

fogászati asszisztensek,

villanyszerelők,

hegesztők,

vízvezeték-szerelők,

fűtésszerelők,

légkondicionáló-szerelők,

fuvarozók,

szakácsok,

szálláshelyi alkalmazottak,

szezonmunkások,

hentesek.

A szövetségi statisztikák szerint a fenti területeken kívül kiugró a külföldi munkavállalók alkalmazása az épületkarbantartás, -takarítás, csomagszállítás, raktározás állásaiban is.

Az IW szerint a szakemberhiány a lakosság mindennapi életére is rányomja a bélyegét, például a hosszabb várakozási idővel az egészségügyben, lassabb építkezésekkel az építőiparban. A gazdaságkutatók szerint ugyan a gyengébb teljesítmény miatt a nyomás most kisebb a cégeken, ám a német munkaerőhelyzet „veszélyben van”, és a szakképzettek iránti igény akkor sem csitul, ha csökken a termelékenység.

Így a jövőben a nyelvtudást is elősegítő, új programokat terveznek bevezetni a szakképzett és képzettséggel nem rendelkező munkavállalók toborzására, külföldről is.