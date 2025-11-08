Közleményt adott ki az amerikai-magyar tárgyalásokról az amerikai külügy, de valami hányzik belőle

Az amerikai külügyminisztérium honlapján jelent meg a közlemény, amely a magyar delegáció washingtoni tárgyalásait összegzi. Eszerint az energiabiztonság, a védelem, és a tudományos együttműködés területén születtek megállapodások.

A dokumentum címe szerint Az amerikai-magyar kapcsolatok új szintre emelkedtek.

Energetika

Magyarország és az Egyesült Államok

egyetértési megállapodást írt alá a nukleáris energiáról. Itt említik a Paksnak szállítandó amerikai nukleáris üzemanyagot - a szerződés értéke 114 millió dollár -, a használt fűtőelemek tárolásának megoldását, és a kis moduláris atomerőművek (angol rövidítéssel SMR) kérdését. Utóbbi ügyben célnak nevezik, hogy Budapest a feltörekvő közép-európai SMR-piac központjává váljon. A dokumentum szerint Magyarország jelezte, hogy akár 10 SMR építését is támogatni kívánja, amelyek potenciális értéke akár 20 milliárd dollár is lehet. Emellett Magyarország elkötelezte magát az amerikai cseppfolyósított földgáz (LNG) vásárlása mellett, tovább diverzifikálva energiaforrásait. A szerződések várható értéke körülbelül 600 millió dollár lesz. KAPCSOLÓDÓ Jöhet az amerikai üzemanyag Paksra, megkötötték a szerződést

Utazás

Rögzítik a vízummentességi program visszaállítását (ez már korábban megtörtént), és azt, hogy American Airlines bejelentette, hogy 2026 májusától újraindítja a Philadelphia és Budapest közötti szezonális közvetlen járatokat (ezt is bejelentették már korábban).

Katonai együttműködés

Magyarország 700 millió dollár értékben vásárol védelmi eszközöket

és tárgyalások kezdődnek az Általános Katonai Információbiztonsági Megállapodás (GSOMIA) megújításáról

Polgári és kereskedelmi űrkutatási együttműködés

Itt felidézik, hogy Magyarország október 22-én aláírta az Artemis Megállapodásokat.

Oktatási, kutatási együttműködés

Fulbright Bizottság Magyarországon a Pannónia Ösztöndíjprogrammal együttműködve kibővíti a John von Neumann Kiválósági Díjat a STEM területeken, hogy új cserelehetőségeket kínáljon amerikai tudósok, magyar tudósok és magyar diákok számára KAPCSOLÓDÓ Összeáll a Fulbright és a Pannónia Ösztöndíjprogram

A magyar kormány 1 millió dollárt biztosít az Amerikai Katolikus Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem közös kutatási konzorciumának létrehozására, amelynek célja a mesterséges intelligencia etikus felhasználásának vizsgálata.

A Magyar Kutatóhálózat (HUN-REN) együttműködési megállapodást írt alá az MIT Nemzetközi Tanulmányok Központjával

Eddig tart a külügyminisztérium közleménye, amely azonban egyik pontban sem említi azt, amit a miniszterelnök a tárgyalások legfontosabb eredményének nevezett pénteken: a mentesssséget az orosz energiaszállításokat érintő szaknciók alól.

Orbán Viktor a sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, hogy

a Török Áramlat és Barátság kőolajvezeték teljes szankciómentességet élvez. Általános mentesség, időkorlát nélkül.

Azóta azonban több nyugati médium, köztük a Reuters, a CNN és a BBC is arról írt a Fehér Házra hivatkozva, hogy a mentesség nem időkorlát nélküli, hanem egy évre szól.